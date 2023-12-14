A101, Teknoloji Ürünleriyle Şaşırtmaya Devam Ediyor

Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden A101, motosikletten oyuncu ekipmanlarına kadar birçok ürünü satışa sunacak. A101'in 14 Aralık kataloğunda yer alan ürünler arasında APEC 125 CC Benzinli Motosiklet, Piranha Gaming Klavye ve Kulaklık gibi teknoloji ürünleri bulunuyor.

A101, Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden biri olarak beklenmedik ürünler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Son dönemde teknolojiye yoğunlaşan A101, şimdi ise motosikletten oyuncu ekipmanlarına kadar birçok ürün satacak.

14 Aralık'ta A101'de satılacak teknoloji ürünleri

A101 tarafından paylaşılan 14 Aralık kataloğuna baktığımızda en göze çarpan ürün APEC 125 CC Benzinli Motosiklet oluyor. 5,4 kW güç üretebilen bu motosiklet, sürekli değişken otomatik vites sistemi, elektronik kontrollü enjeksiyon sistemi ve stabil kullanım sağlayan süspansiyonu ile dikkat çekiyor.

Motosikletin azami hızı 80 kilometre/saat iken, ağırlığı ise 90 kilogram. Bununla beraber 5,3 litre kapasiteli yakıt tankına sahip olan model, en fazla 150 kilogram taşıyabiliyor. APEC 125 CC Benzinli Motosiklet fiyatı ise 32 bin 990 TL. O halde merak edilen oyuncu ekipmanlarına bakalım.

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Oyuncu klavyesi arayanlar için Piranha 2350 Gaming Klavye, 279 TL'ye satılacak. Piranha 2175 Oyuncu Kulaklığı ve Piranha Gaming Mouse ise sırasıyla 299 TL ve 149 TL fiyata sahip olacak. Mouse Pad ise 59 TL fiyatla karşımıza çıkacak. Oyun dışında günlük kullanım için kulaklık arayanlar içinse Piranha Bluetooth Kulaklık satılacak. Bu modelin fiyatı ise 179 TL.

14 Aralık'ta A101 tarafından satılacak teknoloji ürünleri şu şekilde sıralandı;

ÜrünFiyatı APEC 125 CC Benzinli Motosiklet32 bin 990 TLTOSHIBA 65UA2263DT/65UA2363DT 65 inç Ultra HD Android TV17 bin 999 TLTOSHIBA 50UL2163DT/2 50UL2363DT 50 inç Ultra HD Android TV10 bin 799 TLKYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonları Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı4 bin 199 TLPiranha 2350 Gaming Klavye279 TLPiranha 2175 Oyuncu Kulaklığı299 TLPiranha Gaming Mouse149 TLPiranha 2065 BT Gaming Kulaklık299 TLPiranha 2070 BT Gaming Kulaklık199 TLPiranha Bluetooth Kulaklık179 TLPiranha Mouse Pad59 TLPiranha 8880 Ambiyans Işık299 TLSandisk 64 GB Micro SD Kart199 TLWD 2 TB Harici Hard Disk (USB 3.0)2 bin 99 TL

APEC 125 CC Benzinli Motosiklet özellikleri;

5,4 kW güç üretebilen motor

Sürekli değişken otomatik vites sistemi

Elektronik kontrollü enjeksion sistemi

Ergonomik sürüş keyfi

U: -1790 mm, G: -655 mm, Y: -1050 mm ölçülerinde

150 kg azami taşıma kapasitesi

Düşük yakıt tüketimi

3,50-10 ön ve arka lastik

Stabilite ve konfor sağlayan süspansiyon sistemi

Azami hız: 80 km/h

Ağırlık: 90 kg

Yakıt tankı kapasitesi: 5,3 L

İki kişilik oturma konumu

Araç üzeri arıza tespit sistemi

L3e-A1 sınıfı Avrupa Birliği Tip Onay Belgeli

Euro 5 standardında

Fiyatı: 32 bin 990 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Motosikletin ve oyuncu ekipmanlarının fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.