6. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı 9 Ekim'de Bilişim Vadisi'nde Gerçekleşecek

Türkiye'nin en büyük kamu teknoloji etkinliklerinden biri olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, bu yıl 9 Ekim'de, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde altıncı kez düzenlenecek.

EFF Organizasyon tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, kamu ve özel sektörden 750'den fazla üst düzey yöneticinin katılması bekleniyor.

Dijital Dönüşümden Yapay Zekaya: Geniş Bir İçerik Yelpazesi

Konferansta, Dijital Dönüşüm ve Kamu Kurumları, Milli Teknoloji Hamlesi, IoT (Nesnelerin İnterneti), Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, 5G, Akıllı Şehirler, Metaverse ve Blockchain gibi teknoloji açısından kritik konular ele alınacak.

Etkinlik, uzman konuşmacıları ve geniş fuar alanıyla katılımcılara bilgi paylaşımı ve iş fırsatları sunmayı hedefliyor.

Networking İmkanları

Etkinlik, 40'tan fazla konuşmacının katılımı ve 20'den fazla firmanın sergi alanındaki varlığıyla dikkat çekecek. Ayrıca, çeşitli networking aktiviteleriyle kamu ve özel sektörün teknoloji dünyasındaki paydaşları bir araya getirilecek.

6. Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, teknoloji dünyasında önemli fırsatlar sunarken, kamu sektörü ve özel sektörü buluşturacak.