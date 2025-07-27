IDEF 2025'te Yenilikçi Savunma Sistemleri

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) uzun menzilli hipersonik balistik füzeden yeni nesil anti-İHA sistemine ve uçak bombasına kadar pek çok yenilikçi ürün katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 sona erdi.

6 gün süren fuara, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinin ilk defa duyurduğu ürünler damga vurdu. Fuarın ilk gününde roket, füze ve mühimmat teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü firması ROKETSAN'ın tanıttığı yeni ürünler IDEF 2025 kapsamında en çok dikkati çeken ürünler arasında yer aldı.

TAYFUN BLOK-4 IDEF 2025'e damga vurdu

Şirketin IDEF'te ilk kez sergilediği 6 yeni sistem arasında yer alan TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füze, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Şirket ayrıca, "AKATA kapsüllü ATMACA", "GÖKBORA görüş menzili ötesi havadan havaya füze", "EREN yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat", "300 ER balistik füze sistemi" ve "Şimşek-2 uydu fırlatma aracı"nın tanıtımını da ilk kez IDEF 2025'te gerçekleştirdi.

ASELSAN yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA'yı tanıttı

IDEF 2025'te öne çıkan diğer firma ASELSAN oldu. Şirket, fuar kapsamında EJDERHA, GÖKTAN, KORAL 200, TURAN ve GÜRZ Hava Savunma Sistemini görücüye çıkardı. Ürünler arasında ön plana çıkan yeni nesil anti-İHA sistemi EJDERHA, dronların yanı sıra mini/mikro İHA'ları mikrodalgayla etkisiz hale getirebiliyor.

Şirket ayrıca, ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabilen deniz platformları için geliştirilen CENK 350-N Radarı, Mavi Vatan'ın yeni koruyucuları kapsamında GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı ve IDENTIFFY SSR 850'yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.

Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun modeli IDEF'te tanıtıldı

STM, tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli hücumbotunun modelini ilk kez fuarda tanıttı. Milli hücumbot, su üstü harbi görevlerinde, bekleme ve gizlenme mevkilerinde konuşlanarak düşmanın tespit ve teşhis etme imkanlarını zorlaştırabilecek.

Hücumbot uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum gerçekleştirebilecek, gerekli durumlarda fırkateyn ve helikopterlerle koordineli taarruz icra edebilecek yeteneklere sahip olacak.

Şirket ayrıca, "dikey-iniş kalkış yapan taktik İHA STM VTOL ile zırh delici harp başlığı ve fiber optik kabloyla donattığı "milli kamikaze dron KarguFPV"yi de fuar kapsamında görücüye çıkardı.

BMC 3 yeni aracını tanıttı

Savunma sanayisinde kullanılan önemli kara araçlarına imza atan BMC de 3 yeni aracını ilk kez IDEF'te tanıttı. BMC, fuarda ?Zeybek Araç Ailesi (zırhlı tank taşıyıcı, kurtarıcı ve 5 ton taktik tekerlekli araç), TURAN (zırhlı yük ve personel taşıyıcı) ve ?ALTUĞ 8x8 105 mm kuleli aracı tanıttı.

"Gökyüzünün Ferrari'si" IDEF 2025'te sergilendi

Baykar tarafından satın alınan Piaggio Aerospace'in, "Gökyüzünün Ferrari'si" olarak anılan P.180 Avanti EVO uçağı, IDEF 2025'te sergilendi.

Piaggio Aerospace tarafından üretilen, yönetici ve VIP taşımacılığı için tasarlanmış yüksek performanslı, çift motorlu bir turboprop uçak, Atatürk Havalimanı'ndaki statik alanda ziyaretçileri tarafından ilgiyle incelendi.

MSB'nin GAZAP uçak bombası büyük ilgi gördü

Fuar kapsamında en çok ilgi çeken mühimmatlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı (MSB) AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen uçak bombaları GAZAP ve HAYALET oldu.

İçerisinde 10 bin parçacığa sahip olan GAZAP, bu sayede 1 kilometrelik bir yarı çapa dağılarak bir bölgedeki bütün unsurlara etki ediyor.

Milli ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN ilk IDEF'te

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen milli ramjet motorlu hava-hava füzesi GÖKHAN, IDEF 2025'te ilk kez sergilendi.

Milli Savunma Bakanlığı ile TÜBİTAK SAGE arasında 2021 yılında imzalanarak hayata geçirilen "Milli Ramjet Motorlu Hava-Hava Füzesi (GÖKHAN) Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirilen GÖKHAN da fuarda ilgi gören ürünler arasındaki yerini aldı.

HAVELSAN da çok alanlı komuta ve kontrol mimarileri, yapay zeka destekli karar destek sistemleri, insanlı-insansız takımlar ve hibrit operasyonel çerçeveler gibi çok sayıda ürün ve hizmetini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Fuar kapsamında ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN için Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşme imzalanması da fuarın öne çıkanları arasında yerini aldı.

"IDEF 2025 önceki fuarlardan farklı planlama ve organizasyonla yapıldı"

AA muhabirine fuarın değerlendirmesini yapan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF 2025'in önceki fuarlardan farklı planlama ve organizasyonla yapıldığını belirterek, "Dünyanın dört bir tarafından 103 ülkeden 231 yabancı heyeti, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları başta olmak üzere 1000 kişiye yakın uluslararası delegasyonu misafir ettik." diye konuştu.

Açılış töreninde eski fuarlardan farklı olarak karada, havada ve denizde dinamik bir gösteri yaptıklarını anımsatan Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Aslında askeri bir geçit töreni gibi değil, ticari bir geçiş töreni gibi planladık. Türk savunma sanayisinin güçlü, artık bütün dünyaya pazarladığımız, satışa sunduğumuz ürünlerimizi geçiş töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hazirunun önünden geçirdik. Çok senkronize, güzel hava savunma sistemlerimiz yine çelik kubbemizin bileşenleri, zırhlı araçlarımız, insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız canlı bağlantıyla insansız deniz araçlarımız ve gemilerimizle çok güzel bir tören oldu."

Topçu, fuar boyunca birçok anlaşma ve sözleşme imzalandığını anımsatarak, IDEF'in en güçlü yanlarından biri olan B2B görüşmelerin de yapıldığını aktardı.

Hafta sonu önceden kayıt yaptırmış olan vatandaşların fuarı gezdiğini söyleyen Topçu, Türk savunma sanayisinin IDEF ile hak ettiği noktaya yıldan yıla geleceğini düşündüğünü dile getirdi.

"KOBİ'lerimizden de güvenle alışveriş yapabileceklerini bu fuarda anladılar"

Topçu, Vakıf Mağazası'nda ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve HAVELSAN'ın lisanslı ürünlerini fuardaki ziyaretçilere sunduklarını, ilginin yoğun olduğunu kaydetti.

Fuarda oluşturulan lansman alanında özellikle KOBİ'lerin yeni ürünlerini bu alanda, ana fuayede tanıtma fırsatı bulduklarını söyleyen Topçu, fuarın gençlerden sektör profesyonelleri ve halka kadar herkese dokunduğunu dile getirdi.

Topçu, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın dört bir tarafından gelen buradaki hazirun Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı da zaten gördü. Artık sadece ASELSAN'ımız, Baykar'ımız, TUSAŞ'ımız değil Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün söylediği gibi bizim 3 bin 500'ün üzerinde savunma sanayisinde firmamız var. Burada da 1400 firmamızın standı var. Yabancılar artık sadece büyük firmalarımızdan değil, KOBİ'lerimizden de güvenle alışveriş yapabileceklerini bu fuarda anladılar. Her biri kendini çok iyi bir şekilde ispatladı."