11 inç ekran, hızlı şarj ve uygun fiyat! Oppo Pad Air 2 tanıtıldı

Oppo, kısa süre önce Pad serisine yeni bir tablet modeli ekledi. İşte Oppo Pad Air 2 teknik özellikleri ve fiyatı...

Pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişleten Oppo, akıllı telefon bir yana tablet üretimi de yapıyor. Bu kapsamda marka, kısa süre önce yeni modelini tüketici karşısına çıkardı. İşte bütçe dostu olmasıyla dikkat çeken Oppo Pad Air 2 özellikleri ve fiyatı…

Oppo Pad Air 2 özellikleri ve fiyatı

Oppo Pad Air 2 modeli, 11,35 inç boyutunda 2,4K çözünürlüğe sahip LCD ekranla geliyor. Bu ekran, 90 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Bununla beraber cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G99 işlemcisinden güç alıyor.

Tabletin hem ön hem arka tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Öte taraftan cihazın 6 GB ve 8 GB RAM şeklinde iki varyantı bulunuyor. Depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

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Android 13 tabanlı OxygenOS 13.2 üzerinde çalışan Oppo Pad Air 2 modeli, 33 W hızlı şarj ile beslenen 8000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Son olarak modelin bağlantı özellikleri ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve GPS şeklinde.

ÖzellikDeğer Ekran11,35 inç – LCD 2,4K çözünürlük 90 Hz yenileme hızı 180 Hz dokunmatik örnekleme 400 nit parlaklık 260 PPI piksel yoğunluğuİşlemciMediaTek Helio G99RAM6 GB / 8 GBDepolama128 GB / 256 GBBatarya8000 mAh, 33W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı OxygenOS 13.2Ön Kamera8 MegapikselArka Kamera8 MegapikselBağlantıWi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C

Oppo Pad Air 2 fiyatı;

Oppo Pad Air 2 6 GB RAM + 128 GB – 1,299 Çin yuanı (185 dolar)

Oppo Pad Air 2 8 GB RAM + 128 GB – 1,499 Çin yuanı (210 dolar)

Oppo Pad Air 2 8 GB RAM + 256 GB – 1,699 Çin yuanı (240 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabletin teknik özelliklerini, tasarımını ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.