10. Türksat Model Uydu Yarışması'nda Gençler Uzay Teknolojilerini Geliştiriyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10'uncu Türksat Model Uydu Yarışması'nda (MUY) ilk kez gerçekleştirilen 'Yakın Uzay' görevinin, gençlerin uzay teknolojilerindeki yetkinliğini gözler önüne serdiğini belirterek, "Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın genç mühendisleri ilk kez 'Yakın Uzay' ile buluşturduğunu belirtti. Uraloğlu, finale kalan takımlardan MERGEN (Erciyes Üniversitesi), NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) ve AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) ekiplerinin model uydularının yüksek irtifa balonları ile stratosfere ulaştığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bu yıl ilk kez yarışmamıza eklenen Yakın Uzay etabı, gençlerimizin yüksek teknolojiye, uzay mühendisliğine ve ileri haberleşme tekniklerine ne kadar hızlı uyum sağladığını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ SIRALAMASI

Yaklaşık üç saat süren görevlerin ardından model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğini kaydeden Uraloğlu, stratosfere ulaşan model uyduların, görev kapsamında çift yönlü haberleşme ile aralarında 50 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini aktardığını belirtti. Uyduların ayrıca konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı ilettiğini, yüksek irtifa koşullarına dayanıklılık testlerini de başarıyla tamamladığını bildiren Bakan Uraloğlu, yer istasyonundan verilen komutlara da anlık yanıt vererek görev senaryolarını uygulayan model uyduların yaklaşık 3 saat süren uçuşlarının ardından ekipler tarafından güvenli şekilde yeryüzüne indirildiğini belirtti. Uraloğlu, teknik performansların Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle hakemler tarafından detaylı olarak değerlendirildiğini kaydederek, yarışmanın şampiyonunun 90,05 puan ile MERGEN (Erciyes Üniversitesi), 2'ncinin 85,23 ile AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası - Azerbaycan), 3'üncünün ise NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi- Özbekistan) takımları olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazananlar, sadece ödül alanlar değil; bu yarışmaya katılıp yeteneklerini geliştiren, takım ruhunu öğrenen ve ülkelerine hizmet etme azmine sahip olan tüm gençlerimizdir. Türksat 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz. Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak" dedi.

Türksat Model Uydu Yarışması'nın yalnızca bir mühendislik yarışı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zeka, azim ve kabiliyet sizde var" ifadelerini kullandı.