Teknofest diğer adıyla Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali hakkındaki detaylar teknoloji meraklıları tarafından merak edilmekte. Teknoloji severler konuyla alakalı internette en çok "Teknofest nerede? Teknofest 2021 nasıl gidilir? Teknofest kayıt nasıl yapılır? Teknofest ulaşım? Teknofest nasıl ziyaret edilir? Teknofest 2021 kayıt nasıl olunur? Teknofest nasıl kayıt olunur?" sorularını aratmakta. Teknofest 2021 ulaşımı, nasıl kayıt yapılabileceği ve nerede olduğu ile ilgili detaylar haberimizde.

TEKNOFEST 2021 NEREDE?

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Teknofest, bu yıl 21 Eylül 2021 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST KAYIT NASIL YAPILIR?

Teknofest 2021 ziyaretçi olabilmek için her güne ayrı kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Kayıt Yaptırmak için "TEKNOFEST 2021 Ziyaretçi Kayıt Formu" bölümüne girip, "*" işareti ile gösterilen doldurması zorunlu alanları doldurmanız gerekmektedir.

Kayıt yaptırmak için zorunlar bilgiler;

Adı

Soyadı

Cinsiyetiniz

T.C. Kimlik Numarası

Doğum Yılı ( Sadece Yıl )

Eğitim Seviyesi

E-posta adresi

Cep Telefonu

HES Kodu

Meslek/ Sektör

Ziyaret Etmek İstediğiniz Gün

Güvenlik doğrulaması

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TEKNOFEST 2021 ZİYARETÇİ KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYIN!

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR?



Yenikapı- Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmanız gerekli, bu metro hattı Yenikapı'da başlayıp havalimanının içine kadar gidiyor. Güzergahı ve haritaları görebilmeniz için aşağı link bırakıyoruz. Yenikapı'da binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar metro hattını kullanarak, Ataköy Şirinevler durağında inip buradan geçiş yapmayı da tercih edebilirsiniz.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA OTOBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

Otobüsle, gitmek isterseniz TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattını veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattını takip eden otobüslere binebilirsiniz.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA METROBÜS VE MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?

Kadıköy'den Atatürk Havalimanı'na önce Marmaray'ı kullanıp sonra da metroya aktarma yapıp gitmek oldukça pratik bir ulaşım seçeneği. Tek yapmanız gereken, Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray ile Yenikapı'ya geçmek. Oradan da Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na aktarma yapmak. Ayrılık Çeşmesi durağına Metrobüs veya Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nı kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı ile Avrupa Yakası'na geçip Ataköy-Şirinevler durağından Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'na aktarma yaparak da Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NELER?

TEKNOFEST 2021'de, Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına her bir katılımcı ve ziyaretçimiz tarafından hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyoruz.

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre – 6 ay) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır.

Kişi son 6 ay içerisinde hastalığı geçirmemiş veya 2 doz aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

Yalnızca 1 doz aşı olmuş ve son 6 ay içerisinde Koronavirüs hastalığı geçirmiş kişiler etkinlik alanına giriş yapabilecektir.

Kişinin 2 doz aşılı sayılabilmesi için 2. doz aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekmektedir.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecektir.

Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulması büyük önem arz etmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yukarıdaki paragraflara istinaden aşağıda belirtilen koşulları kapsamayan katılımcı ve ziyaretçilerimizin festival alanına alınamayacağını belirtir, önlemlere dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

1) Festival alanına giriş sağlayabilmek için kayıt esnasında HES kodu girişi yapılması zorunludur.

2) Web sitesi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirmeyenler festival alanına giriş yapamayacaktır.

3) İki doz aşısı tamamlanmış olan katılımcı ve ziyaretçilerimiz web sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırmak koşulu ile alana girişlerini sisteme entegre edilmiş HES kodları üzerinden yapılacak kontrol ile sağlayacaktır.

4) İki doz aşısı tamamlanmamış olan katılımcı ve ziyaretçilerimiz web sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırarak festival boyunca 48 saati geçmemiş olan negatif PCR testi sonucunun sisteme entegre edilmiş HES kodları üzerinden yapılacak kontrolü ile festival alanına giriş sağlayacaktır.

5) 18 yaşının altındaki ziyaretçilerimiz için kayıt yaptırma şartı bulunmamakla birlikte, yukarıdaki şartları sağlayan ebeveynlerinin refakati altında HES kodu ibrazı ile festival alanına giriş yapılabilecektir.

6) Festival alanında her bir katılımcı ve ziyaretçimizin temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Pandemi koşulları ve açık hava şartları göz önünde bulundurularak; festival alanı 450 bin m2 olmakla birlikte, alana en fazla 100 bin kişi alınacaktır. Her bir ziyaretçi ya da katılımcıya 4m2 alan düşmektedir. Stant ve yarışma alanlarımız Covid-19 pandemisi önlemlerine göre hazırlanmıştır. Stantlarda yapılacak etkinlikler de pandemi önlemleri kapsamında düzenlenecektir.

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda;

• Açık Alanda Yapılacak Etkinliklerde Alınacak Genel Önlemler

Katılımcılar/ziyaretçiler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalı ve alana girerken muhakkak maske takmalı, etkinlik süresince maskelerini çıkarmamalıdır. Maske takma konusunda gereken hassasiyeti göstermeyenler uyarılacaktır. Maske takmamakta ısrar edenler etkinlik alanı dışına çıkartılmak zorundadır. Festival başlangıcından bitimine kadar sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılması sağlanacaktır. Festival alanı ve girişlerde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılacaktır. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecektir.

• Açık Alanlarda Yapılacak Etkinliklerde Görevli Personele Yönelik Alınacak Önlemler

COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personel çalıştırılmayacak, personelin tekrar işe başlaması İl Sağlık Müdürlüğü tarafından COVID-19 rehberine göre yönetilecektir.

Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlar tıbbi maske takarak izole halde ilgili sağlık kurumuna yönlendirilecektir. Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanacaktır. Personel dinlenme alanlarında 2 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımının sürdürülmesi gözetilecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası 2 metre sosyal mesafenin korunması ve çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacaktır. Festival organizasyonunda görev alan tüm personel (ışıkçı, kameraman, sahne görevlileri, vs.) maske kullanacaktır.

• Açık Alanlarda Yapılacak Etkinliklerde Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

Festival alanının kapalı bölümleri günlük olarak havalandırılacak ve temizlenecektir. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenecek, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecektir.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması; temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı, kapaklı çöp kutusuna atması ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.

• Açık Alanlarda Yapılacak Etkinliklerde Lavabo ve Tuvaletlerde Alınacak Önlemler

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılacak; hepa filtreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları kullanılmayacaktır. Tuvaletlerde sıvı sabun devamlılığı sağlanacaktır.

• Etkinlik Sonrası Alınacak Önlemler

Festival sonrası alanın boşaltılması sırasında kalabalık oluşumuna karşı önlemler alınacak ve alan bu doğrultuda boşaltılacaktır. Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınacak; festival öncesi ve sonrasında sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, ziyaretçi alanlarının düzenlenmesi ve festival sonrası alanların boşaltılması konularında anonslar yapılacaktır.

Sağlıklı, coşkulu ve etkin bir festival geçirebilmemiz adına yukarıda alınan tedbir ve önlemlere riayet edilmesini önemle rica ederiz.

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