Teknofest için PCR testi zorunlu mu? Teknofest kimler gidebilir? Teknofest aşı zorunlu mu?

Bugün başlayan ve Teknoloji severlerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği Teknofest ile ilgili detaylar merak edilmekte. Teknoloji severlerin Teknofest ile en çok merak ettiği konular ise "Teknofest için PCR testi zorunlu mu? Teknofest kimler gidebilir? Teknofest PCR zorunlu mu? Teknofest aşı zorunlumu?" soruları oldu. Teknofest'e katılım ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST İÇİN PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Teknofest'e aşı yaptırmayanların katılım yapabilmesi için PCR testi sonuçlarını göstermeleri gerekmektedir. Aşı olmayıp bunun üzerine PCR testi yaptırmayanlar Teknofest'e katılım gösteremeyecek.

TEKNOFEST AŞI ZORUNLU MU?

Teknofest için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak aşı olmayanların PCR testi sonuçlarını göstermeleri zorunludur, aksi durumda Teknofest festival alanına giriş yapamayacaklardır.

TEKNOFEST KİMLER GİDEBİLİR?

Teknofest'e katılım göstermek isteyenler "www.teknofest.org" üzerinden öncelikle kayıt yaptırmalıdır. Kayıt yaptırmayanlar Teknofest'e katılım gösteremeyecek.

TEKNOFEST KATILIM VE ZİYARET İÇİN YAŞ SINIR VAR MI?



Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. Katılımını özellikle desteklediğimiz 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.

TEKNOFEST 2021 COVİD-19 PANDEMİ ÖNLEMLERİ NELER?

TEKNOFEST 2021'de, Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına her bir katılımcı ve ziyaretçimiz tarafından hassasiyet gösterilmesini önemle rica ediyoruz.

6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre – 6 ay) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır.

Kişi son 6 ay içerisinde hastalığı geçirmemiş veya 2 doz aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

Yalnızca 1 doz aşı olmuş ve son 6 ay içerisinde Koronavirüs hastalığı geçirmiş kişiler etkinlik alanına giriş yapabilecektir.

Kişinin 2 doz aşılı sayılabilmesi için 2. doz aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekmektedir.

Valilikler/kaymakamlıklarca illerinde/ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecektir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulması büyük önem arz etmektedir.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre 21-26 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2021 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde yukarıdaki paragraflara istinaden aşağıda belirtilen koşulları kapsamayan katılımcı ve ziyaretçilerimizin festival alanına alınamayacağını belirtir, önlemlere dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

1) Festival alanına giriş sağlayabilmek için kayıt esnasında HES kodu girişi yapılması zorunludur.

2) Web sitesi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirmeyenler festival alanına giriş yapamayacaktır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

3) İki doz aşısı tamamlanmış olan katılımcı ve ziyaretçilerimiz web sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırmak koşulu ile alana girişlerini sisteme entegre edilmiş HES kodları üzerinden yapılacak kontrol ile sağlayacaktır.

4) İki doz aşısı tamamlanmamış olan katılımcı ve ziyaretçilerimiz web sitesi üzerinden kayıtlarını yaptırarak festival boyunca 48 saati geçmemiş olan negatif PCR testi sonucunun sisteme entegre edilmiş HES kodları üzerinden yapılacak kontrolü ile festival alanına giriş sağlayacaktır.

5) 18 yaşının altındaki ziyaretçilerimiz için kayıt yaptırma şartı bulunmamakla birlikte, yukarıdaki şartları sağlayan ebeveynlerinin refakati altında HES kodu ibrazı ile festival alanına giriş yapılabilecektir.

6) Festival alanında her bir katılımcı ve ziyaretçimizin temizlik, maske ve mesafe kurallarına hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

Pandemi koşulları ve açık hava şartları göz önünde bulundurularak; festival alanı 450 bin m2 olmakla birlikte, alana en fazla 100 bin kişi alınacaktır. Her bir ziyaretçi ya da katılımcıya 4m2 alan düşmektedir. Stant ve yarışma alanlarımız Covid-19 pandemisi önlemlerine göre hazırlanmıştır. Stantlarda yapılacak etkinlikler de pandemi önlemleri kapsamında düzenlenecektir.

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 6 Eylül 2021 tarihli genelgesi doğrultusunda;

• Açık Alanda Yapılacak Etkinliklerde Alınacak Genel Önlemler

Katılımcılar/ziyaretçiler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalı ve alana girerken muhakkak maske takmalı, etkinlik süresince maskelerini çıkarmamalıdır. Maske takma konusunda gereken hassasiyeti göstermeyenler uyarılacaktır. Maske takmamakta ısrar edenler etkinlik alanı dışına çıkartılmak zorundadır. Festival başlangıcından bitimine kadar sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak davranışlardan kaçınılması sağlanacaktır. Festival alanı ve girişlerde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılacaktır. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecektir.

• Açık Alanlarda Yapılacak Etkinliklerde Görevli Personele Yönelik Alınacak Önlemler

COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personel çalıştırılmayacak, personelin tekrar işe başlaması İl Sağlık Müdürlüğü tarafından COVID-19 rehberine göre yönetilecektir.

Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlar tıbbi maske takarak izole halde ilgili sağlık kurumuna yönlendirilecektir. Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanacaktır. Personel dinlenme alanlarında 2 metrelik sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımının sürdürülmesi gözetilecektir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası 2 metre sosyal mesafenin korunması ve çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacaktır. Festival organizasyonunda görev alan tüm personel (ışıkçı, kameraman, sahne görevlileri, vs.) maske kullanacaktır.

• Açık Alanlarda Yapılacak Etkinliklerde Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

Festival alanının kapalı bölümleri günlük olarak havalandırılacak ve temizlenecektir. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenecek, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilecektir.

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması; temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı, kapaklı çöp kutusuna atması ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.

• Açık Alanlarda Yapılacak Etkinliklerde Lavabo ve Tuvaletlerde Alınacak Önlemler

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılacak; hepa filtreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları kullanılmayacaktır. Tuvaletlerde sıvı sabun devamlılığı sağlanacaktır.

• Etkinlik Sonrası Alınacak Önlemler

Festival sonrası alanın boşaltılması sırasında kalabalık oluşumuna karşı önlemler alınacak ve alan bu doğrultuda boşaltılacaktır. Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınacak; festival öncesi ve sonrasında sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, ziyaretçi alanlarının düzenlenmesi ve festival sonrası alanların boşaltılması konularında anonslar yapılacaktır.

Sağlıklı, coşkulu ve etkin bir festival geçirebilmemiz adına yukarıda alınan tedbir ve önlemlere riayet edilmesini önemle rica ederiz.

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