TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi - Haberler
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TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın "Maskeleri çıkaralım" ricasını Bakan Koca yerine getirmedi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel
TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın

TEKNOFEST 2021'e Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar ve bakanların vatandaşları selamladığı anlar damga vurdu. Erdoğan'ın damadı Bayraktar, herkesten maskeleri çıkarmasını isterken, bu ricaya sadece Bakan Koca'nın uymadığı görüldü.

TEKNOFEST 2021, coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirildi. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bugünkü ayağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞI SELAMLAMAYA ÇIKTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar başta olmak üzere diğer konukların sahneye çıktığı sırada ilginç anlar yaşandı. Bayraktar, konuklardan maskelerini çıkarmalarını isterken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu ricaya uymaması gözlerden kaçmadı.

Bakan Koca, maskesi ağzında vatandaşlara selam vermeyi sürdürdü.

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi

TEKNOFEST'e damga vuran anlar! Damat Bayraktar'ın 'Maskeleri çıkaralım' ricasını Bakan Koca yerine getirmedi

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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