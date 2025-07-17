Tekirdağ Şarköy orman yangınında son durum ne? 17 Temmuz 2025 Şarköy yangını söndü mü?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yükselen dumanlar ve alevler, hem bölge sakinlerinde hem de tüm Türkiye'de büyük endişe yarattı. Ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak ekipleri alarma geçirdi. Peki, 17 Temmuz 2025 itibarıyla Tekirdağ'daki orman yangını tamamen söndürüldü mü? İşte kamuoyunun merakla takip ettiği gelişmeler ve bölgeden son bilgiler…

ŞARKÖY ORMAN YANGININDA SON DURUM NE, SÖNDÜ MÜ?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 15 Temmuz günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Sofuköy ve Kızılcaterzi mahalleleri başta olmak üzere birçok yerleşim yeri alevlerin tehdidi altına girdi. Yangın, bölge halkını endişeye sevk ederken, ekipler karadan ve havadan yoğun bir mücadele başlattı.

Tekirdağ Şarköy orman yangınında son durum ne

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi, 4 yangın söndürme uçağı ve helikopter sevk edildi. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Sofuköy, Kızılcaterzi, Şenköy ve Kocaali gibi bazı kırsal mahallelerde tedbir amaçlı tahliyeler gerçekleştirildi. Köylülerin yanı sıra hayvanlar da güvenli alanlara taşındı.

Yangının etkilediği alanın yaklaşık 150 hektar olduğu bildirilirken, gece boyunca süren yoğun müdahalenin ardından orman yangını kontrol altına alındı. Ancak bölgedeki sıcak hava ve rüzgar nedeniyle ekipler, soğutma ve yeniden alevlenme riskine karşı önlemlerini sürdürüyor.

17 Temmuz 2025 Şarköy yangını söndü mü

Alevlerin bir kısmı Çanakkale sınırına doğru ilerleyerek, Ayvacık ilçesi yakınlarına kadar ulaştı. Bu nedenle bazı bölgelerde ikinci dalga tahliyeler gündeme gelirken, Çanakkale ekipleri de destek için müdahale alanına dahil edildi.

Tekirdağ Valiliği ve AFAD'dan yapılan açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, ancak vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerektiği ifade edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, sabotaj ya da doğal neden ihtimalleri araştırılıyor.