Tehlikeli serinlik can alıyor

23.08.2019 12:18

Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde geçen yıl 45, bu yıl da 32 kişi boğularak hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, özellikle yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemiyor. Kentte Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve tarımsal sulama için kullanılan sulama kanalları tehlikeye rağmen serinlemek amacıyla tercih ediliyor.

Bu yaz döneminde şimdiye kadar aralarında kadın, çocuk ve Suriye uyrukluların da bulunduğu 32 kişi kanal, baraj ve gölde boğularak yaşamını yitirdi. Özellikle çocuklar ve gençler, tehlikeye aldırmadan kanallarda yüzmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açılamada, kentteki hava sıcaklıklarının zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Şehrin genç ve çocuk nüfusunun oldukça fazla olduğunu ve 17 havuzu özellikle bu yaş grubundakilerin kullanımına sunarak tehlikeli yerlerde yüzmelerini engellemek istediklerini anlatan Beyazgül, şöyle konuştu:

"Bu genç ve çocuklarımız yanlış yerlerde, sulama kanallarında serinlemek isterken hayatlarını kaybedebiliyorlar. Böyle olayların yaşanmaması için hepsini havuzlarımıza davet ediyorum. Havuzlarımız ücretsiz ve gün boyu istedikleri kadar burada vakit geçirebilirler. Ayrıca hocalarımızın nezaretinde 5 bin civarında çocuk ve gençlerimize yüzme kursu verdik. Haftada yaklaşık 50 bin kişi bu havuzlardan faydalanıyor. İnşallah bunların sayısını artırmak istiyoruz. Ailelere tavsiyem, biraz yorulsunlar, biraz zaman ayırsınlar ama çocuklarımızı bu havuzlara getirsinler. Allah muhafaza bir çocuğumuzun başına bir şey gelse o ailenin üzüntüsü ömür boyu devam eder. Çocuklarımız havuzlara gelsin, burada cankurtaranlarımız var güven içinde burada serinleyebilir, güzel vakit geçirebilirler. Yüzme havuzlarımızın sayılarını artıracağız. Çocuklarımız kanallarda veya sağlıklı olmayan yerlerde yüzünce bizler de çok üzülüyoruz. Velilerimiz lütfen çocuklarımızı kanal ve tehlikeli yerlerden uzak tutsunlar."

Sürekli gözetim altında oldukları için ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını belediye havuzlarına gönderebileceğini dile getiren Beyazgül, bu havuzların sayılarını artıracaklarını bildirdi.

"Kanallar üstten durgun görünür ama alt tarafta akıntı vardır"

Yüzme Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Mustafa Abak ise ailelerin çocuklarını havuzlara yönlendirerek yüzmeyi öğrenmelerini sağlamalarını istedi.

Ailelerin bilinçlenmesi ve çocuklarını kanallar yerine havuzlara göndermesinin önemine değinen Abak, kursların ve havuzların ücretsiz olduğunu anımsattı.

Amaçlarının çocukları tehlikeli sulardan uzak tutarak havuzlara gelmelerini sağlamak olduğunu aktaran Abak, şöyle konuştu:

"Açılan kurslarda deneyimli hocalarımızın denetiminde çocuklara yüzmeyi öğretiyoruz. Aynı zamanda çocuklara kanallarda yüzmenin tehlikelerinden de bahsediyoruz. Sulama kanallarına dışarıdan baktığınız zaman su durgun gibi görünüyor ama alt tarafta akıntı vardır, bundan dolayı yüzme bilenler dahi kanallarda boğulabilir. Kanalın kenarları yosun olduğu için buradan dışarı çıkmak da çok zordur, çıkmak isteyen kişinin sürekli elleri kayıyor. Baraj gölünde de bazı yerler çok derin ve zemini çok yumuşak olduğu için boğulma riski fazla oluyor."

Kent merkezinde ve ilçelerde havuzların yeteri kadar bulunduğunu ifade eden Abak, "Yasak olan ve yüzmek için girilmeyen sulara vatandaşlarımız girmemeli. Bir insan canı bu kadar ucuz olmamalı. Yetkililerimiz her türlü önlemi alsa da insanlarımızın bilinçlenmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA