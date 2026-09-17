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Odun toplamaya gitmişlerdi! Konya'da 2 gündür kayıp olan yaşlı çift ormanda sağ bulundu

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Odun toplamaya gitmişlerdi! Konya'da 2 gündür kayıp olan yaşlı çift ormanda sağ bulundu
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Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 2 gün önce traktörleriyle ormana odun toplamaya giden Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çiftinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda başlatılan aramada çift, traktörün kayması sonucu mahsur kaldıkları ormanlık alanda sağ bulundu. Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin durumunun iyi olduğu bildirildi.

  • Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 2 gün önce ormana odun toplamaya giden Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çifti, AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmasıyla ormanlık alanda sağ bulundu.
  • Çiftin traktörünün kayması sonucu römorkunun devrildiği ve çiftin 2 gündür ormanda mahsur kaldığı belirtildi.
  • Bircan çifti bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolü için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü; durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KONYA'nın Doğanhisar ilçesinde 2 gün önce ormana odun toplamaya giden ve kendilerinden bir daha haber alınamayan Bayram (80) ve Nafiya Bircan (75) çifti, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Çiftin traktörünün kaydığı ve mahsur kaldıkları belirtildi.

YAKINLARI 112'Yİ ARADI, SEFERBERLİK BAŞLADI

Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi'nde yaşayan Bayram Bircan ve eşi Nafiya Bircan'dan haber alamayan yakınları, dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda bölgedeki ormanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye ekipleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.

TRAKTÖRÜN KAYMASIYLA MAHSUR KALMIŞLAR

Çift, sabah saatlerinde yürütülen arama kurtarma çalışmasında ormanlık alanda bulundu. Çiftin 2 gün önce odun toplamak için ormana girdiği, traktörün kayması sonucu römorkunun devrildiği belirtildi.

2 gündür ormanda mahsur kalan Bircan çifti, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolü için Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan çiftinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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