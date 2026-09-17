Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elche'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Arda Güler'in kullandığı frikikte top direğe, ardından kaleci Dituro'ya çarparak ağlara gitti. Gol, kaleci Dituro'ya yazıldı.

ARDA GÜLER FORMUNU YÜKSELTİYOR

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek toplam 4 gole katkı sağladı. Arda Güler'in performansı İspanyol basınında da geniş yer buldu. Elche karşılaşmasının ardından Diario AS, milli futbolcunun Real Madrid için vazgeçilmez olduğunu yazdı.