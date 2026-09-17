Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklamasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche karşısındaki performansının ardından İspanya'dan dikkat çeken yorumlar geldi. İspanyol yorumcu Paco Gonzalez, milli futbolcu için "Arda Güler, Kylian Mbappe ve diğer herkesten daha yetenekli bir oyuncu. Real Madrid'in tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.
- Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti.
- Arda Güler'in Elche maçında kullandığı frikikte top direğe, ardından kaleci Dituro'ya çarparak ağlara gitti ve gol kaleci Dituro'ya yazıldı.
- Arda Güler bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performansla toplam 4 gole katkı sağladı.
Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Elche'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Arda Güler'in kullandığı frikikte top direğe, ardından kaleci Dituro'ya çarparak ağlara gitti. Gol, kaleci Dituro'ya yazıldı.
ARDA GÜLER FORMUNU YÜKSELTİYOR
20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek toplam 4 gole katkı sağladı. Arda Güler'in performansı İspanyol basınında da geniş yer buldu. Elche karşılaşmasının ardından Diario AS, milli futbolcunun Real Madrid için vazgeçilmez olduğunu yazdı.
"MBAPPE VE DİĞER HERKESTEN DAHA YETENEKLİ"
Arda Güler hakkında en dikkat çeken değerlendirmelerden biri ise Cadena COPE yorumcusu Paco Gonzalez'den geldi. Gonzalez, "Arda Güler, Kylian Mbappe ve diğer herkesten daha yetenekli bir oyuncu. Real Madrid'in tartışmasız en iyi orta saha oyuncusu" ifadelerini kullandı.
DERBİDE ANAHTAR ROL VURGUSU
Gonzalez ayrıca Arda Güler'in pazar günü Riyad Air Metropolitano'da oynanacak derbi karşılaşmasında anahtar rol üstlenebileceğini belirtti.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.