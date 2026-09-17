Büşra bebek olayında yeni gelişme; kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi gözaltında

'DİYARBAKIR'A GÖTÜRECEĞİM' DEDİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evi'nde koruma altına alınan çiftin diğer çocukları R.B. (9), H.B. (8) ve A.B.'nin (5), uzman ve sosyologlar eşliğinde ifadesine başvuruldu. R.B., Büşra'nın kaybolduğu gece çadırda yattıkları sırada dışarıya bir aracın geldiğini belirtti. R.B., daha önceden tanıdığı mavi kazaklı Mehmet isimli bir şahsın çadıra girerek uyuyan Büşra'yı kucaklayıp götürdüğünü söyledi. R.B., "Babamın çok borcu vardı. Anneme, 'Büşra'yı Mehmet'e satacağım' dedi. Annem çok ağladı, vermek istemedi ve şahsa bağırdı. Ancak babam 'Borçları kapatmak için vermemiz gerekiyor' diyerek annemi susturdu. Mehmet isimli şahıs da 'Kararınızı verin, yakında gelip alıp Diyarbakır'a götüreceğim' diyerek gitti" ifadelerini kullandı. Uzmanlar tarafından gösterilen fotoğraflardan R.B., kardeşini çadırdan alıp götüren kişinin Mehmet K. olduğunu teşhis etti.

Koruma altındaki diğer kardeş H.B. de benzer şekilde bir kişinin Büşra'yı battaniyeye sararak götürdüğünü, babasının borçlarını ödemek için bu yola başvurduğunu duyduğunu doğruladı. Yapılan teşhis işleminde diğer kardeşler de gösterilen fotoğraflardan Mehmet K.'yi işaret etti.

BABA: EŞİM YAPMIŞ OLABİLİR

Soruşturma kapsamında tutuklanan baba Yusuf Balıkçı, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti. Hayvan otlatmaktan döndüğünde kızının kaybolduğunu öne süren Balıkçı, "Çocuğumu para karşılığında kimseye evlatlık vermedim. Öldürüp kayalık alana da bırakmadım. Kızım yabancı birinin kucağına gitse ağlardı, sesi duyulurdu. Çocuğa ne olduysa annesinin yanındayken oldu. Bir şey yapmışsa eşim Elif yapmıştır" diyerek eşini suçladı.

ANNE: BÜŞRA YAŞIYOR OLABİLİR

Elif Balıkçı ise ifadesinde kızını öldürmediğini ve zarar vermediğini belirtti. Önceki çelişkili ifadeleri eşi Yusuf Balıkçı ve görümcesi Rahime Budak'ın baskı ve yönlendirmesiyle verdiğini iddia eden Balıkçı, "Kızım Büşra yaşıyor olabilir. Olay günü oğlum R. bana bir arabanın gelip Büşra'yı kucaklayıp götürdüğünü söyledi. Eşimin Mehmet K.'ye borcu olduğunu ve şahsın sürekli borcunu istediğini biliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı