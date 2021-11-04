Riot Games'in strateji tabanlı bilgisayar ve mobil oyunu Teamfight Tactics 11.22 Yaması ile yeni seti Cihazlar ve Buluşlar'a kavuştu! Yamanın tamamını gelin beraber inceleyelim!

Teamfight Tactics 11.22 Yaması Dereceli

Yeni Dereceli Sezonu

Oyuncuların Demir'den Ustalık'a kadar olan aşamalarda düşüş yaşaması artık mümkün olmayacak.

Oyuncular küme düşmeye devam edecek (örn. Platin I'den Platin II'ye).

Üstatlık ve Şampiyonluk aşamalarından düşmek hala mümkün olacak.

Cihazlar ve Buluşlar sunucunuza gelir gelmez bu setin ilk dereceli dönemindeki tırmanışınıza başlayabileceksiniz.

Herkes Cihazlar ve Buluşlar'a Demir II'den başlayacak.

Sıfırlamanın ardından 5 yerleştirme oyunu oynayacaksınız. Yani yeni dönemin ilk 5 dereceli oyununda ilk dörde giremezseniz LP kaybetmeyeceksiniz. Ayrıca ilk dörde girerseniz fazladan LP kazanacaksınız. Yolunuz açık olsun!

Hiper dereceniz 500'e çekilecek.

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