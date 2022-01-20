Tbmm Genel Kurulu'nda, Osman Kavala, Boğaziçi Üniversitesi ve 20 Yanvar açıklamaları

Tbmm Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı dava, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve Sovyetler Birliği'nin Bakü'de gerçekleştirdiği 20 Yanvar ( Ocak ) Katliamı'nın yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Tbmm Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan HDP Muş Milletvekili Sevin Coşkun, seçim bölgesine ilişkin sorunları dile getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, gündem dışı söz alarak Azerbaycan'ın 20 Ocak 1990 Hüzün Günü'ne ilişkin konuştu. Ayrım, 20 Ocak'ın Azerbaycan'ın bağımsızlık ve istiklal yolunda dönüm noktalarından önemli bir tarih olduğuna dikkat çekerek, "Kara Ocak olayı, Azerbaycanlı kardeşlerimiz için güneş doğmadan önceki en karanlık an olmuştur. Bu haksız işgal, Azerbaycan halkının bağımsızlık ruhunu asla yok etmemiştir. Nitekim bağımsızlık yolunda geri adım atmayacaklarını tüm dünyaya göstermişlerdir. Batı dünyası ne yapmıştır? Günümüzde olduğu gibi, o zaman da insanlık ayıbına kayıtsız kalmışlar, insanlık acısına, kara bir gün olan 20 Yanvar'a Batı dünyası kayıtsız kalmıştır. Bakınız, Sovyetler Birliği'nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Mihail Gorbaçov'a daha sonraları Nobel Ödülü verilmiştir ve 'bu Sovyetler Birliği'nin iç işleridir' denerek üstü kapatılmıştır" dedi.

Konuşmaların ardından, grup önerilerine geçildi. İYİ Parti'nin, vatandaşın ve esnafın akaryakıt zamlarından daha az etkilenmemesine yönelik tedbirler, HDP'nin, iş yeri kazalarından yaşanan ölümlerin incelenmesi ve CHP'nin, mesleki ve teknik eğitime yönelik sorunlar hakkındaki grup önerileri reddedildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,