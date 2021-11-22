TBMM'de kavga çıktı! MHP'li ve HDP'li vekiller birbirine girdi
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un Selahhatin Demirtaş ile ilgili sözleri sonrası kavga çıktı. MHP milletvekilleri ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik sonrası komisyona ara verilirken
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Konutanlığı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis komisyonunda Mhp'li Olcay Kılavuz'un "Demirtaş teröristtir" sözlerinin ardından Hdp'liler "Terörist sizsiniz" yanıtını verince gerginlik çıktı.
BÜYÜK KAVGA ÇIKTI
Gerginliğin ardından komisyona verilen 10 dakikalık arada vekiller birbirinin üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede MHP'li Olcay Kılavuz ve Baki Ersoy ile HDP'li Garo Paylan ile Hüseyin Kaçmaz'ın yer aldığı görüldü.
AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ ARAYA GİRDİ
Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi. Yaşanan olay nedeniyle komisyona ara verildi.
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