TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI, AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA: "ARAKLI'MIZ VE TÜM İLÇELERİMİZE MAKSİMUM HİZMETİ GETİRMEK İÇİN...
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TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI, AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA: "ARAKLI'MIZ VE TÜM İLÇELERİMİZE MAKSİMUM HİZMETİ GETİRMEK İÇİN...

TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI, AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA: 'ARAKLI'MIZ VE TÜM İLÇELERİMİZE MAKSİMUM HİZMETİ GETİRMEK İÇİN...
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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Ülkemizi daha iyi hedeflere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taşımak için gayret ediyoruz.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Ülkemizi daha iyi hedeflere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taşımak için gayret ediyoruz. Bu anlamda Trabzon'umuzda; Araklı'mız ve tüm ilçelerimizle birlikte, tüm başkanlarımızla çok iyi bir çalışma içerisinde, milletimize maksimum hizmeti getirmek için çalışıyoruz" dedi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir dizi gezi ve inceleme bulundu. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'yi makamında ziyaret eden Milletvekili Balta burada muhtarlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Burada bir konuşma yapan Balta " Araklı her zaman bizim en önemli ilçelerimizde biri olmuştur ve öyle olmaya devam edecektir. Artık şehirlerimiz değil ilçelerimiz birbirleri ile yarışıyor. Belediye başkanları şehirlerine vizyon oluşturarak artık her konuyla ilgileniyorlar. Kentini yöneten, kentini geleceğe taşımak için çalışan belediye başkanlarımız güçlü bir irade ortaya koyarak çalışmalarını sürdürüyorlar. AK Belediyeciliğin farkı da burada ortaya çıkıyor. Bu iradeyi de belediye başkanımızda görmekteyiz. Araklı Belediye Başkanımızda ilçesi için canla başla çalışan bir kardeşimiz. Bizlerde kendilerine her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Hem belediye imkanları hem de hükümetimizin yatırımları ile şehrimizin marka değerini artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan, temizlik işlerinde kullanılmak üzere iki araç hibe aldık. Araklımıza daha güzel ve daha hızlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a Araklı ilçemiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada çok değerli muhtarlarımızda var. Onlarla her zaman istişare etmeyi önemsiyoruz. Aldığımız notlar çalışmalarımıza yön veriyor. İşin özü; birlikte çalışarak, birlikte üreterek yol arkadaşlarımızla birlikte, ülkemizi daha iyi hedeflere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde taşımak için gayret ediyoruz. Bu anlamda Trabzon'umuzda; Araklı'mız ve tüm ilçelerimizle birlikte, tüm başkanlarımızla çok iyi bir çalışma içerisinde, milletimize maksimum hizmeti getirmek ve onların bize verdiği güvene layık olmaya çalışıyoruz" dedi. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'de konuşmasında ilçede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Milletvekili Balta'ya bilgi verdi. Yaptıkları çalışmalarla ilgili Milletvekillerinden önemli destekler gördüklerinin altını çizen Başkan Çebi "Projelerimizin Ankara'da takibi ve desteklenmesi noktasında değerli Milletvekilimiz Muhammet Balta'nın büyük katkılar oldu, olmaya da devam ediyor. Her zaman kendisi ile iletişim halindeyiz. İlçemize yatırım ve hizmet yolunda kapısını her çaldığımızda milletvekilimiz bizim için elinden geleni yapıyor. Diğer Milletvekillerimizde aynı şekilde. Araklı'mız için ne istemişsek yerine getirmişlerdir. AK Sevdanın mümtaz temsilcileri olan sayın vekillerimize hizmetlerimize destekleri ve ilçemize kazandırdıkları için hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bugün için Milletvekilimiz Muhammet Balta'ya, Temizlik İşlerimizde kullanılmak üzere belediyemize hibe edilen araçlar için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum beye de teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, daha sonra beraberindeki AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Kadem Çakıroğlu ve Abdülhamit Özdaş, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, AK Parti Araklı İlçe Başkanı Şaban Bıyık ve partililerle birlikte Araklı Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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TBMM ÇEVRE KOMİSYONU BAŞKANI, AK PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ MUHAMMET BALTA: "ARAKLI'MIZ VE TÜM İLÇELERİMİZE MAKSİMUM HİZMETİ GETİRMEK İÇİN... - Haberler
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