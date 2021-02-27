TBMM Başkanı Şentop, vefatının 10. yılında Necmettin Erbakan'ı andı Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mücadelesini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılığın, bugüne de ışık tutan değerli bir miras olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mücadelesini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılığın, bugüne de ışık tutan değerli bir miras olduğunu söyledi.

Vefatının 10. yılı dolayısıyla Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Şentop, Twitter hesabından anma mesajı yayımladı.

Paylaşımında Erbakan'ın fotoğrafına da yer veren Şentop, vefatının 10. seneidevriyesinde Erbakan'ı, kabri başında Kur'an tilaveti ve dualarla yad ettiklerini belirtti.

Şentop, Türkiye'ye ilim adamı, siyasetçi ve devlet adamı olarak hizmet eden, birçok neslin yetişmesinde ve demokrasinin olgunlaşmasında değerli katkıları olan Erbakan'ı rahmetle andığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Erbakan, benimsediği milli siyaset anlayışını ısrarla sürdürmüş, Türkiye'nin yegane kurtuluşunun kendi imkan ve tecrübeleriyle mümkün olabileceğine inanmış, bu uğurda birçok antidemokratik uygulamaya muhatap olmuş kıymetli bir devlet adamıdır. Erbakan'ın kurduğu ve liderliğini yaptığı hareketi Milli Görüş olarak adlandırmasının da Türkiye merkezli siyaset anlayışının tezahürüdür. Erbakan'ın mücadelesini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılık, bugüne de ışık tutan değerli bir mirastır. 42 yıl bilfiil devam eden siyasi hayatının yarısında ya siyaseten yasaklanmasına ya da hapsedilmesine, kurduğu ve liderlik ettiği dört partinin demokrasi dışı yöntem ve saiklerle kapatılmasına rağmen siyaseti sivil zeminde yapmaktan vazgeçmemesi, devlete ve işleyişine dönük yasa dışı örgütlenmelere daima karşı oluşu, devletine ve milletine hizmet etmeyi esas sayan milli bir lider olmasıyla açıklanabilir."

Şentop, Erbakan'ın, Türkiye'de sivil siyasetin ve demokrasinin sağlamlaşması için hem gayret ettiğini, hem de bedeller ödediğini, ülkesine ve milletine çıkış yolu olarak "Yeniden Büyük Türkiye" davasını miras bıraktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç