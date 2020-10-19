TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi

19.10.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:01
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop'un  Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Türkiye'nin desteğini ilettiği bildirildi.


TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Akıncı Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Didem Soydan Sadri Alışık Yavuz Bingöl
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Eddie Newton Rıza Çalımbay Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi - Bakü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 12:00:38. #1.14#
title