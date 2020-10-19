TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Türkiye'nin desteğini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı