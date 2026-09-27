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İrlandalı futbolculardan İsrail maçında tarihi protesto

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İrlandalı futbolculardan İsrail maçında tarihi protesto
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UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu’nda İsrail ile İrlanda Cumhuriyeti, Macaristan’ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi seremonide dikkat çeken anlar yaşandı. İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Oyuncular ayrıca siyah kol bantlarıyla sahaya çıktı ve İsrailli futbolcularla maç öncesi el sıkışmadı.

  • UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu'nda İsrail ile İrlanda arasındaki karşılaşma 27 Eylül Pazar akşamı Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynandı.
  • İsrail milli marşının okunması sırasında İrlanda Milli Takımı oyuncuları başlarını öne eğdi.
  • İrlandalı futbolcular maç öncesi el sıkışma ve flama değişimi törenine katılmadı; İrlanda kaptanı Dara O'Shea, İsrail kaptanı Manor Solomon ile el sıkışmadı.

İrlandalı futbolcular, İsrail karşılaşmasının henüz başlama düdüğü çalmadan dikkatleri üzerine çekti. İki takımın karşı karşıya geldiği mücadelede maç öncesindeki seremoni alışılmış görüntülerden farklı geçti.

İSRAİL MARŞINDA BAŞLARINI ÖNE EĞDİLER

UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu karşılaşması, 27 Eylül Pazar akşamı Macaristan’ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu’nda oynandı. İsrail’in ev sahibi statüsündeki mücadele güvenlik koşulları nedeniyle Macaristan’da düzenlendi. Karşılaşma öncesinde iki ülkenin milli marşları çalındı. İsrail milli marşının okunması sırasında İrlanda Milli Takımı oyuncuları başlarını öne eğerek bekledi. 

EL SIKIŞMADILAR, SİYAH KOL BANTLARIYLA ÇIKTILAR

İrlanda takımının maç öncesindeki tavrı yalnızca milli marş seremonisiyle sınırlı kalmadı. İrlandalı futbolcular, karşılaşma öncesinde İsrailli oyuncularla geleneksel el sıkışma ve flama değişimi törenine katılmadı. İrlanda kaptanı Dara O’Shea da kura atışı sonrasında İsrail kaptanı Manor Solomon ile el sıkışmadı. İrlandalı oyuncular ayrıca sahaya siyah kol bantlarıyla çıktı. İrlanda Futbol Federasyonu, bantların çatışmada hayatını kaybedenlerin anısına takıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Yürekli onurlu bir millet müslüman olarak sizden de özür dileriz

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