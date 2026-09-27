Haberler

Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti Haber Videosunu İzle
Osman Sınav'ın yıllarca sakladığı sır için çarpıcı iddia: Beni Enver Altaylı tehdit etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürerken Kurtlar Vadisi’nin ilk dönemine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Dizinin ilk yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’ın yıllar önce Enver Altaylı tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Tanık anlatımına göre Sınav, “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.’ dedi.” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

  • Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100 ekranlarında Osman Sınav'ı tehdit eden kişinin Enver Altaylı olduğunu öne sürdü.
  • İddiaya göre Osman Sınav, Avcılar'da bir dernekte Tahsin Sena'yı ziyaret ettiği sırada Osman Aksu'nun tanıklık ettiği görüşmede 'Enver Altaylı beni tehdit etti. Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.' ifadelerini kullandı.
  • Aynı anlatımda Tahsin Sena'nın 'Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez.' sözleriyle Sınav'a doğrudan yardımcı olamayacağını söylediği öne sürüldü.

Osman Sınav’ın yıllar boyunca açıklamadığı Kurtlar Vadisi’nden ayrılık nedenine ilişkin yeni bir iddia ortaya çıktı. Sinan Burhan, Sınav’ın tehdit edildiğini söyleyen bir tanıkla görüştüğünü belirtti.

"BU SIR BENİMLE MEZARA GİDECEK" DEMİŞTİ

Kurtlar Vadisi’nin ilk yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav, diziden neden ayrıldığı sorusuna yıllar boyunca açık bir yanıt vermedi. Sınav’ın bu konudaki en dikkat çeken sözü ise “Bu sır benimle mezara gidecek.” olmuştu. Aradan geçen yılların ardından bu sözlerin arkasında ne olduğuna ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

SİNAN BURHAN CANLI YAYINDA İSMİ AÇIKLADI

Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, tv100 ekranlarında yaptığı açıklamada Osman Sınav’ı tehdit eden kişinin Enver Altaylı olduğunu öne sürdü. Burhan, bu bilgiyi doğrudan olaya tanıklık ettiğini söylediği bir isimden aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bizzat olayın şahidiyle bugün görüştüm.”

"ENVER ALTAYLI BENİ TEHDİT ETTİ"

İddiaya göre Osman Aksu, Avcılar’da bulunan bir dernekte Tahsin Sena’yı ziyaret ettiği sırada Osman Sınav’ın yaşadıklarını anlattığı bir görüşmeye şahit oldu. Aksu’nun anlatımına göre Osman Sınav, şu ifadeleri kullandı: “Enver Altaylı beni tehdit etti. ‘Bu diziyi bırakacaksın. Bu dizinin formatını değiştireceğiz.’ dedi.” Bu sözler, Osman Sınav’ın Kurtlar Vadisi’nden ayrılışına ilişkin yıllardır süren tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. 

"ENVER ALTAYLI TEHLİKELİ ADAM"

Aynı anlatımda Osman Sınav’ın yardım istediği Tahsin Sena’nın da dikkat çeken bir yanıt verdiği öne sürüldü. İddiaya göre Sena, “Enver Altaylı tehlikeli adam, ne yapayım, benim gücüm yetmez.” sözleriyle Sınav’a doğrudan yardımcı olamayacağını söyledi. 

Kaynak: Haberler.com
'Hala iyi insanlar var' dedirten hareket! 2 dairesini öğrenci bursu için bağışladı

"Hala iyi insanlar var" dedirten hareket!
Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı

Konserde beklenmedik kaza! Hulusi Akar neye uğradığını şaşırdı
Yangını söndürmek için içeri girdiler! Baba ile kızı çıkamadılar

Baba ile kızın son kararı felaket oldu! Bir daha çıkamadılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi

Artık derin bir oh çekebilir! Korktuğu başına gelmedi
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık sorusuna net yanıt! 'Ömür boyu genel başkanlık' için ne dedi?

Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' sorusuna net yanıt
Mustafa Sandal eşim 'Suçsuz' demedi! Avukattan da açıklama geldi

Mustafa Sandal eşim "Suçsuz" demedi, resmen yalnız bıraktı
Kırmızı alarm! Okan Buruk Fenerbahçe derbisinde olmayabilir

Kırmızı alarm! Fenerbahçe derbisinde olmayabilir
Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor

Ali Koç bıraktı, Dursun Özbek talip oldu! Uçağa bindi, gidiyor
Türkan Şoray sahneye çıktı, festivalde renkli anlar yaşandı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray sahnede dans etti! Büyük alkış aldı
Eşel mobil 1 Ekim’de sona eriyor! Benzinde 12 lira 48 kuruşa kadar artış gündemde

Sadece 4 gün kaldı! Milyonların cebini sarsacak tarihi zam kapıda