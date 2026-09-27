Fon soruşturmasında sıra milyarder Feridun Geçgel'e geldi! Mal varlığına tedbir

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Fon soruşturmasında alınan yeni tedbir kararıyla gözler bu kez enerji sektörünün önemli şirketlerinden Astor Enerji'ye çevrildi.

FERİDUN VE ENVER GEÇGEL'İN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in mal varlıklarına ve şirketlerine tedbiren el konulduğu bildirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki güncel şirket bilgilerinde Feridun Geçgel, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı; Enver Geçgel ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer alıyor.

SERVETİYLE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINA GİRMİŞTİ

Feridun Geçgel'in adını öne çıkaran ayrıntılardan biri de son dönemde ulaştığı servet büyüklüğü oldu. Astor Enerji hisselerindeki yükseliş, Geçgel'in 2026'nın ilk aylarında Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükselmesini sağladı. Forbes Türkiye, 4 Mayıs 2026'da Geçgel'in servetinin 4,1 milyar dolara ulaştığını aktardı. Nisan sonunda ise 3,5 milyar dolarlık servetle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi konumuna kadar yükselmişti.

Kaynak: Haberler.com