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Fon soruşturmasında sıra milyarder Feridun Geçgel'e geldi! Mal varlığına tedbir

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Fon soruşturmasında sıra milyarder Feridun Geçgel'e geldi! Mal varlığına tedbir
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Fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in mal varlıklarına ve şirketlerine tedbiren el konulduğu bildirildi. 2026 yılında servetiyle Forbes'un Türkiye'nin en zenginleri listesinde üst sıralara kadar yükselen Feridun Geçgel'in de soruşturma kapsamına girmesi dikkat çekti.

  • Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in mal varlıklarına ve şirketlerine tedbiren el konuldu.
  • Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişle 2026'nın ilk aylarında Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi.
  • Forbes Türkiye'ye göre Geçgel'in serveti 4 Mayıs 2026'da 4,1 milyar dolara ulaştı; Nisan sonunda 3,5 milyar dolarla Türkiye'nin en zengin dördüncü ismiydi.

Fon soruşturmasında alınan yeni tedbir kararıyla gözler bu kez enerji sektörünün önemli şirketlerinden Astor Enerji'ye çevrildi. 

FERİDUN VE ENVER GEÇGEL'İN MAL VARLIKLARINA TEDBİR

Fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in mal varlıklarına ve şirketlerine tedbiren el konulduğu bildirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki güncel şirket bilgilerinde Feridun Geçgel, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı; Enver Geçgel ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer alıyor.  

SERVETİYLE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ ARASINA GİRMİŞTİ

Feridun Geçgel'in adını öne çıkaran ayrıntılardan biri de son dönemde ulaştığı servet büyüklüğü oldu. Astor Enerji hisselerindeki yükseliş, Geçgel'in 2026'nın ilk aylarında Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükselmesini sağladı. Forbes Türkiye, 4 Mayıs 2026'da Geçgel'in servetinin 4,1 milyar dolara ulaştığını aktardı. Nisan sonunda ise 3,5 milyar dolarlık servetle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi konumuna kadar yükselmişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTandogan Dogan:

Bu turkiyeyi kim temuzleyecek

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