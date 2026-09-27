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Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

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Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz
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Türkiye, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, eylemi “en güçlü biçimde” kınarken Netanyahu hükümetinin kutsal mekanlara yönelik ihlal ve provokasyonlarla bölgede gerilimi artırdığını belirtti. Bakanlık, uluslararası topluma İsrail’e karşı caydırıcı tedbirler alma çağrısını da yineledi.

  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınamıştır.
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını lanetlemiş ve İsrail'in bu sistematik saldırılara derhal son vermesi gerektiğini ifade etmiştir.
  • Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalarına karşı uluslararası topluma caydırıcı tedbirler alma çağrısını yinelemiştir.

Türkiye'den Mescid-i Aksa’da yaşanan son gelişmeye ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların gerçekleştirdiği baskına sert tepki gösterdi.

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa’ya yönelik baskının İsrail işgal güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Müslümanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonlarıyla bölgede gerilimi daha da körüklemeyi ve barış ile istikrar çabalarını baltalamayı amaçladığı ortadadır. İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamaları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

"BASKINI LANETLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, İsrail işgal güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği baskını lanetliyoruz. Harem-i Şerif’in kudsiyetini ve tarihi statüsünü hedef alan bu provokasyonlar kabul edilemez. İsrail makamlarının gözetiminde yürütülen bu çirkin eylemler, bölgesel gerilimi tırmandıran son derece tehlikeli adımlardır. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. İsrail bu sistematik saldırılara derhal son vermelidir. Uluslararası toplumu, uluslararası hukuku ve kutsal mekanların statüsünü korumak adına net bir duruş sergilemeye çağırıyoruz."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

bir gün gelecek bazı şeyleri örtülmesi için bu Gazze Filistin muhabbeti kullanıldığı ortaya çıkacak. fonlar monlar bakalım daha neler göreceğiz. sonra hoop İsrail yok Gazze yok Filistin …. Ver mehteri diyen eleman vardı.

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Haber YorumlarıYakup ENGİN:

Söylemler biraz daha sertleşmiş !

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