İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, kentin birçok noktasında ulaşımı aksattı. Kısa sürede biriken yağmur suları bazı cadde ve sokakları göle çevirirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE RÖGARLAR TAŞTI

Sağanağın en fazla etkili olduğu noktalardan biri Küçükçekmece oldu. Kanarya Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yoğun yağış nedeniyle rögarlar taştı, yol kısa sürede suyla kaplandı. Derinleşen su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle Sultangazi, Bahçelievler, Bakırköy ve Esenyurt’un bazı noktalarında da su birikintileri oluştu. D-100 kara yolunda biriken sular trafikte aksamalara ve maddi hasarlı kazalara neden oldu.

ZİNCİRLİKUYU ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

Yoğun yağışın en dikkat çeken görüntülerinden biri Zincirlikuyu’da yaşandı. Alt geçidi su basması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geçidi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Alt geçidin kapanması nedeniyle bazı otobüsler güzergahlarını kullanamadı ve seferlerde aksama yaşandı.

BAYRAMPAŞA VE EYÜPSULTAN'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak, Bayrampaşa Terazidere Manastır Caddesi ile Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde de etkisini gösterdi. Yağmur suyunun kısa sürede birikmesiyle yollar adeta göle döndü. Araçlar suyla kaplanan bölümlerden düşük hızla ilerlerken sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kağıthane’de Güzeldere Caddesi’nde de benzer görüntüler oluştu. Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de ise yağış aralıklarla devam etti.

TAKSİM'DE YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Taksim ve Beyoğlu çevresinde akşam saatlerinde bir anda şiddetlenen sağanak, dışarıda bulunan vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşların bir bölümü otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Bazı kişiler ise ellerindeki poşetlerle başlarını yağmurdan korumaya çalıştı.

YAĞIŞ ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK

AKOM’un son değerlendirmesine göre İstanbul’da sağanak yağışların çarşamba akşamına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kent genelinde toplam yağış miktarının metrekarede 30 ila 60 kilogram, kuzey kesimlerde ise yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı