Haberler

Fon soruşturmasında yeni dalga! 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığına tedbir istendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında yeni dalga! 46 şirket, 18 fon ve 42 kişinin malvarlığına tedbir istendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası soruşturmasında 46 şirket, 18 fon ve 42 kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri talep etti. Talep yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının anormal bulunduğu belirtilirken, listedeki kişilerin eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının da tespit edilmesi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.

HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ

Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi.

Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

EŞLER VE ÇOCUKLAR DA KAPSAMDA

Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti.

Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Uraloğlu tarih verdi! Sarıyer-Kilyos Tüneli yıl sonunda açılıyor, Çerkezköy-Kapıkule hızlı treni önümüzdeki ay hizmette

İstanbul'da o tünel için tarih verildi! Hızlı trende geri sayım
3,5 yaşında öksüz kaldı, Türk diplomat evlat edindi! 'Arap Osman'ın hedefi Kırkpınar'da başpehlivanlık

Türk diplomat evlat edindi! Er meydanlarının Arap Osman'ı oldu
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Devlet hastanesinde 1 senede 1 milyar liradan fazla zarar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti Esenyurt seçiminde ortalık karıştı! Kongre yarıda kaldı

Yeni Parti'de tekmeli tokatlı kavga! Kongre yarıda kaldı

Hadise Milano gecelerinde kendini müziğe kaptırdı! Eğlencenin dozu arttı

Hadise after party'de fena dağıttı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: 3 faili meçhul cinayet daha çözüldü!
Aziz Yıldırım'dan Ollie Watkins açıklaması

Aziz Yıldırım: Transferi için 1 ay uğraştık, Türkiye'yi istemedi
Fenerbahçe Stadyumu'nun yenilenecek halinin son görüntüsü paylaşıldı

Bu halini unutun! İşte Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni görüntüsü
Rıdvan Dilmen'den Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar

Süper Lig devi için şampiyonluk kehaneti: Kazanırlarsa yolu yarılarlar
Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

Ne yaptığını görenler anlam veremedi! Ünlü yıldızın ilginç anları