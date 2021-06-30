TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Tokat'ı Ziyaret Etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tokat'a gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tokat Havalimanı'nda Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü tarafından karşılandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tokat'a gelen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tokat Havalimanı'nda Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Özlem Zengin, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle, Prof. Dr. Orhan Düzgüneş'in anısına düzenlenen 2. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresine katıldı.

Taşlıçiftlik Yerleşkesi Toplantı Salonunda gerçekleşen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlaı. 2. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi, Prof. Dr. Orhan Özgüneş'in biyografisinin okunması ve video gösterimi ile devam etti.

Düzenlenen kongrede, TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Mehmet Dursun Erdem ve Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop konuşmalarını gerçekleştirdi.

Valilik Ziyareti

Üniversitedeki programın ardından TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Valiliğimizi ziyaret etti.

Valilik Binası önünde Vali Dr. Ozan Balcı ve protokol mensupları tarafından karşılanan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Dr. Ozan Balcı ile makamında bir süre görüşen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'u yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tokat'a Özel Ayrı Bir Bağımız Mevcut

TBMM Başkanı Şentop ise Tokat'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Tokat'ı gezeceğim inşallah. Rumeli muhaciri bir ailenin çocuğuyum esasen. Babamın anne tarafı da mübadildir. Onun Tokat'ta akrabaları var. Büyükbağlar (Endiz-i Kebir) köyüymüş o zamanki ismi. Bir kısım akrabalarımızda buraya yerleşmişler. O yüzden Tokat'a özel ayrı bir bağımız da mevcut" dedi.

Belediye Ziyareti

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet Valilik ziyaretinden sonra Tokat Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ettiler.

Tokat Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'ndan bilgiler alan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Başkan Eroğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Sulusokak Ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Dr. Ozan Ozan Balcı ve beraberindeki heyetin bir sonraki durağı Sulusokak oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Dr. Ozan Ozan Balcı ve beraberindekiler Tokat'ta İpek Yolu üzerinde bulunan Deveciler Hanı, Yağıbasan Medresesi, Arastalı Bedesten, Sulu Han, tarihi camiler, türbeler ve hamamların bulunduğu 900 Adımda 900 Yıllık tarihi yaşatan Sulusokak Çarşısı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Tokat Belediyesi'nin kurduğu Tokat Şehir Müzesi'ni gezerek şehrin kültürüne ait eserleri inceleyerek Tokat'ın geleneksel kumaş baskı tekniği hakkında bilgiler alarak, baskı tekniğini denedi. Heyet ayrıca Sulusokak'ta Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt tarafından bağışlanan ve Yusuf Beyazıt Eğitim ve Kültür Vakfı olarak hizmet veren konağı da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Büyükbağlar Köyü Ziyaret

Son olarak Büyükbağlar Köyü'nü ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Dr. Ozan Balcı ve beraberindeki heyet köyde vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Tokat'taki temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Msutafa Şentop, Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü tarafından Tokat Havalimanı'ndan uğurlandı.

29 Haziran 2021

Haber : Bülent KAYNAR

Foto : M. Sefa ŞEKER

Kaynak: Habermetre