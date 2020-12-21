TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan İstanbul Barosu'nun kapatılan tesisleri için çarpıcı öneri... "Satalım, avukatlar için plaza alalım"

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Başkanlığı'na, ruhsatsız alkollü içki ve müzik yayını yapıldığı için faaliyetleri durdurulan sosyal tesisi satıp, genç avukatların ücretsiz ofis olarak kullanacağı bir bina satın alınmasını önerdi.

TBB tarafından 5.5 milyon dolara satın alınarak İstanbul Barosu'na sosyal tesis olarak kullanılması için tahsis edilen Balmumcu'daki Boğaz manzaralı bina, ruhsata aykırı olarak alkol ve müzik yayını yapıldığı için Beşiktaş Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyetleri durduruldu. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan tesisle ilgili TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İstanbul Barosu'na çarpıcı bir öneri geldi. Feyzioğlu özel bir TV kanalında katıldığı programda, "Dayanışma Fonu'nun amaçları dışında kullandığınız bu mekanı gelin satalım. Şehir merkezinde kocaman bir bina alalım. Bu binaya genç avukatların yararlanacağı dönüşümlü ofisler yapalım ve onları kira, elektrik, su parası ödemekten kurtaralım" dedi.

"AMAÇLARI DIŞINDA KULLANDIĞINIZ BU MEKANI GELİN SATALIM"

Feyzioğlu, avukatların sorunlarının konuşulduğu programda, bu konuya da değinerek "Benim dönemimden önce 2012 sonunda Boğaz'a nazır içinde süper lüks villalı bir arazi alınmış. Ben olsam almazdım aldırmazdım asla. Alınmış. Rakamını söylersem dudak uçuklar. Bugün değerli İstanbul Baromuz bir lokantaya gece kulübüne, alt kiraya vermiş durumda. Buradan çağrıda bulunuyorum mülkiyeti bize ait ama İstanbul Barosu'nu çiğneyip yapmak istemiyoruz. Gelin burayı satalım kocaman bir plaza alalım. Ofis katlarına dönüştürelim her birini, genç meslektaşlarım gelsin ortak toplantı odaları olsun. Müvekkilleriyle görüşeceklerinde saatlerini ayarlayalım. Bir ofis bölmesini 10-20 meslektaşım kullansın, dönüşümlü olarak. Sekretarya hizmeti de ortak verilsin. Böylece genç meslektaşlarımızı kira ödemek zorunluluğundan mecburi masrafların önemli kısmından kurtaralım" dedi.

"İSTANBUL'UN EN LÜKS GECE KULÜBÜ"

İstanbul Barosu Başkanına gönderilen yazılara bugüne kadar cevap alamadıkları için TV ekranında bu konuyu gündeme getirdiğini belirten Feyzioğlu "İstanbul'un en lüks gece kulübü ve üzerinde İstanbul Barosu'nun tabelası var. Vale parası bile 50 TL olan yer kiraya verilmiş durumda. Bunun hangi genç avukata bir faydası var. Avukatlara yüzde 20 indirimliymiş. Benim hangi genç arkadaşım o kulübe gidecek. Yüzde 20 değil, 80 indirim yapsanız ne fark eder. Vale parasını bile ödeyemezler. Kimin tuzu kuru kiminin ciğeri bu dertlerle yanıyor. İstanbul Barosu'nun böyle bir gece kulübünden kira toplama ihtiyacı var mı? Ayrıca komik miktardaki kiranın hangi genç avukata faydası var. Bunları söylediğimde kötü oluyorum ya da birilerini rahatsız ediyorum." dedi.

5.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ TESİS 4 AYDIR FAALİYETTE DEĞİL

TBB'nin, İstanbul Barosu'na sosyal tesis olarak kullanılması için tahsis ettiği 5.5 milyon dolarlık Balmumcu'daki sosyal tesisin, ruhsatı olmamasına rağmen, alkollü içki satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle faaliyeti durduruldu. TBB Saymanlığı 10 Ağustos'ta İstanbul Barosu'na bir yazı göndererek sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak kullanıldığı iddialarına yanıt verilmesi istedi. TBB'nin iki kez "ivedilikle" ve yazılı olarak yanıt istemesine rağmen, İstanbul Barosu "Cevap vermiyoruz" cevabı verdi. Tesiste Beşiktaş Belediyesi tarafından günlük denetim yapıldığı ve halen faaliyetlerine izin verilmediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk