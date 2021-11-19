TBB Başkanı Feyzioğlu: Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yapısı değiştirilmeli

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, "Bana göre Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun yapısı değiştirilmelidir çünkü kuvvetler ayrılığını tereddütsüz hayata geçirmek zorundayız. 'Hakimler Kurulu' ve 'Savcılar Kurulu' diye ayrı kurullar yaratılmalı. 'Hakimler Kurulu'nun başına Yargıtay Başkanı, 'Savcılar Kurulu'nun başına ise Yargıtay Başsavcısı geçmelidir" dedi.

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Gümüşhane'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Gümüşhane Baro Başkanı avukat Metin Arslan, Bayburt Baro Başkanı avukat Serkan Pekmezci, Erzurum Baro Başkanı avukat Talat Göğebakan, Ardahan Baro Başkanı avukat Murat Yolcu, TBB delegeleri ve baro avukatları da katıldı. TBB başkanlığı yaptığı 8 yıldaki hizmetlerini anlatan Metin Feyzioğlu, "Ben oturarak başkanlık yapmadım. Evvelden TBB başkanları, Ankara'nın doğusuna nadiren ve usulen geçerken ben 8 yılımı Anadolu yollarında geçirdim çünkü sahada değilseniz sorunları bilemezsiniz. Sinir uçlarından uzak makamınızın rahat koltuklarında işler yolunda sanırsınız ve sloganla işi götürürsünüz. Ben sloganla iş götürmüyorum. Biz laf değil iş üretiyoruz. Geçen yıl yüzde 10 enflasyonun üzerinde bir oranla yüzde 20'nin üzerinde aldığımız bir artış vardı. Bu sene de şükürler olsun meslektaşlarımızı asgari ücret tarifesinde resmi enflasyona karşı koruduğumuzu müjdelemek istiyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde de CMK tarifesinde de yani barolarımızın vatandaşlara sağladığı ücretsiz avukat tarifesinde de yüzde 30'luk artış göreceksiniz. Bu yüzde 30'luk artış yeterli olmayacak fakat umuyorum ki çok yakın zamanda adli yardı ve CMK görevlendirmelerinde KDV'nin de ciddi anlamda düşürüldüğünü hep birlikte göreceğiz. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hazır, sonuna kadar takip ettim ve birkaç hafta içinde belli olacak" diye konuştu.