Tayvan'da Geleneksel Fener Festivali renkli görüntülerle başladı

Tayvan'ın başkenti Taipei'de renkli görüntülerle başlayan 2022 Geleneksel Fener Festivali, 11-20 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de 2022 Geleneksel Fener Festivali başladı. Geleneksel ay takvimine göre 2022 yılının kaplan yılı olması sebebiyle kaplan temalı hazırlanan festivalde 14 ayrı ülkeye ait fenerler de sergilendi. Covid-19 önlemlerinin alındığı festival 11-20 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Geleneksel Fener Festivali'nde, dekorasyon direktörü Akibo tarafından özel olarak tasarlanan TPE 40 isimli UFO şeklindeki 2.5 tonluk dev Kozmik Fener dikkat çekti. Özel bir vince bağlanan 5 metre uzunluğundaki fener, yerden 6 metre yükseğe kaldırılarak duman ve ışık oyunları eşliğinde 3 dakikalık bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

Ayrıca Taipei Turizm Ofisinin Müdürü Yi-Ting Liu, festival için gelen ziyaretçilerin şehrin Shılin mahallesinde bulunan ve Taipei'nin en zengin mutfak kültürlerinden birine ev sahipliği yapan gece pazarını da ziyaret etmelerini önerdi.

"FESTİVALİ HERKESİN MUTLAKA GELİP GÖRMESİ LAZIM"

Festivale başka bir şehirden geldiğini belirten Jack, "Fener bayramına denk gelen bu festival boyunca Taipei'de çok sayıda etkinlik olacak. Festivali herkesin mutlaka gelip görmesi gerekiyor" dedi. Festivale tek başına gelmesine rağmen çok güzel vakit geçirdiğini belirten Eric ise "Bu yılki festival çok özel ve özellikle ulaşım sıkıntısı yaşamadan herkesin çok rahat gelip gezebilecek şekilde organize edilmesinden mutluluk duydum" ifadelerini kullandı. 20 Şubatta sona erecek olan Geleneksel Film Festivali'nde ziyaretçiler, 3 sergi alanını da ücretsiz şekilde gezebilecek.

(İHA)