Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı
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Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediyesi, Bitlis, Tatvan, Yerel

Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı

Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani: "İlk etapta 20 bin adet maske üretimi yapılacak ve eş zamanlı olarak dağıtım da gerçekleştirilecek" Bitlis'in Tatvan Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından korunmak amacıyla...

31.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:28
Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı

Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani:

"İlk etapta 20 bin adet maske üretimi yapılacak ve eş zamanlı olarak dağıtım da gerçekleştirilecek"

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınından korunmak amacıyla ihtiyaç duyulan maske üretimine başladı.

Türkiye'de de görülen hastalığa karşı önlem amaçlı kullanılmak üzere kolonya, dezenfektan, maske üretiminde seferberlik başlatıldı. Ülke genelinde korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ederken, Tatvan Belediyesi de bez maske üretimine başladı. Korona virüs salgınından dolayı kapalı tutulan Tatvan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Merkezinde ihtiyaçları karşılamak amacıyla bez maske üretimi başlatıldı.

Belediye gerekli araç ve gereçleri temin ederken, kurs hocaları ise gönüllü olarak maske üretimi eğitimi vermek amacıyla kursa katıldı. Sosyal mesafenin korunduğu ve katılımın düşük sayılarla devam ettiği kursta gönüllü kursiyerlere bez maske üretimi eğitimi verildi. Bir günlük eğitim alan kursiyerlerin evlerinde maske üretimine devam edeceği belirtildi. Üretilen maskelerin öncelikli olarak salgın ile mücadele çalışmaları yürüten belediye çalışanlarına, görevi başında olan kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları ile ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi.

İlk etapta 20 bin maske üretmeyi hedeflediklerini kaydeden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, gönüllü olarak eğitim veren ve üretime katılan kurs hocaları ile kursiyerlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Başkan Geylani, "Şu an belediyemiz bünyesindeki Kültür Sanat ve Spor Merkezindeyiz. Burayı 2019 yılında hizmete açmıştık. Bayanlar buradaki kurslara ve spora katılıyordu. Dünyayı etkisi altına alan virüs salgınından dolayı tedbir amaçlı olarak buradaki faaliyetleri durdurup bu merkezi geçici olarak kapatmıştık. Ülkemizde de görülen salgından dolayı ihtiyaç duyulan maske üretimi için kurs hocalarımızın talebi oldu. Bu talebi değerlendirmeye aldık ve maske üretimi için gerekli olan malzemeleri temin ettik. Bu malzemeleri işlemek için burada araç gereç ve makinelerimiz mevcut zaten. Burada sosyal mesafe korunarak ve hijyen ön planda tutularak eğitim amaçlı maske üretimine başlandı. Salgından dolayı sayı az tutuluyor ve birkaç saat ya da gün içinde eğitimi tamamlanan gönüllü kursiyerler üretime evlerinde devam edecek. Üretilecek olan maskeler öncelikli olarak sahada çalışma yürüten belediye ekiplerine dağıtılacak. Ardından, risk gurubunda olan 60 yaş üzeri yaşlılarımız ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde dağıtacağız. Ayrıca, olabilecek talepler doğrultusunda, bu işin yükünü en çok taşıyan sağlık çalışanlarımıza ve kolluk kuvvetlerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Günlük bin adet maske üretimi yapmayı planladık. İlk etapta 20 bin adet maske üretimi yapılacak ve eş zamanlı olarak dağıtım da gerçekleştirilecek. İnşallah daha fazla ihtiyaç duyulmadan bu salgından kurtulmuş oluruz. Ben öncelikli olarak duyarlılığından dolayı kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz kurallara harfiyen uymalarıdır. Bu salgından kurtulmak için birlik olmalıyız, anlayışlı ve sabırlı olmalıyız. Gerekli hijyen, sosyal mesafe ve yetkililerin duyurularına uyarsak kısa sürede bu sorunu atlatabileceğimize inanıyorum. Acil bir durum veya ihtiyaç olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Unutmayalım ki, korona virüs alabileceğimiz tedbirlerden güçlü değildir. Sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu.

Maske üretimine gönüllü olarak katılan kadınlardan Gülnur Gültekin ile Pınar Işık da, çalışmalarına evde devam edeceklerini belirterek, kesim ve dikim sonrası lastik takıp ütü yaparak maske ürettiklerini söylediler.

Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

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Tatvanlı kadınlar maske üretimine başladı
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