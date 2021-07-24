Tatildeyken aklımız onlarda kalmasın

Yaz geldi, kısıtlamalar bitti, farklı ülkelerin kapıları birer birer bize açılmaya başladı.

Yaz geldi, kısıtlamalar bitti, farklı ülkelerin kapıları birer birer bize açılmaya başladı. Bunca zaman evlerde kapalı kaldıktan sonra evinde minik dostları olan hayvanseverlerin de hakkı tatil yapmak. Bu nedenle de son dönemde kedi-köpek otellerine ilgi arttı...

Onlar ailemizin birer üyesi ama söz konusu tatil olunca işler biraz zorlaşabiliyor. Evden uzak kalmamız gerektiği zamanlarda kedi veya köpeğimiz için güvenilir bir pet oteli seçebiliyoruz. Bizim yerimize dört ayaklı ev arkadaşımızın yemeğini, suyunu veren, bakımıyla ilgilenen, onun güzel vakit geçirmesini sağlayan pek çok pet oteli var. İster şehir içinde ister şehir dışında, çiftliklerde, villalarda konumlanan pet otellerinden birini tercih edebilirsiniz.

Bu otellerin birçoğunda eğitmenlerin kontrolünde can dostlarımız sosyalleşiyor, havuza giriyor, hatta onlar için doğum günü partisi bile düzenleniyor.

Bu arada, pek çoğumuz için tatile giderken evde gözümüz gibi baktığımız çiçeklerimizin bakımı konusu da düşündürücüdür. Komşularımıza ya da eşe dosta birkaç günde bir sulamasını rica ederiz ama döndüğümüzde kurumuş yapraklarla karşılaşma olasılığını da çok iyi biliriz... İşte şimdi yavaş yavaş kurulmaya başlayan bitki otelleri de bu derdimize derman oluyor.

Hayvan sahipleri pet oteli seçerken nelere dikkat etmeli, hangi oteller nerede, ne gibi hizmetler veriyor, baktık. Ayrıca iki bitki otelinden bilgiler aldık...

HAVUZA GİREBİLİYORLAR

Pet Village Otel

2016'dan bu yana Zekeriyaköy'ün Belgrad Ormanı'na yakın kısmında hizmet veren Pet Village Otel, bir aile işletmesi. 80 köpek kapasiteli otelde köpekler tamamen serbest. Kendi ebatlarına uygun, rahat rahat oynayabilecekleri bahçeleri oluyor. Kuaför, veteriner, pet taksi ve pozitif köpek eğitimi hizmetleri mevcut. Köpekler, eğitmenlerin kontrolünde havuza girebiliyor. İsterseniz eğitmenler, köpek sahipleriyle evlerinde bire bir çalışmalar yaparak köpekleri eğitiyor.

Günlük ücret: Küçük ve orta boylu ırklar için 120 lira, büyük boylu ırklar için 140 lira. İletişim: (0536) 034 69 35/ @petvillage

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ DE YAPILIYOR

Happy Pets Ankara Otel

Ankara, Çayyolu'ndaki otel kedi-köpek konaklama ve kreş hizmeti veriyor. Otelin bulunduğu villanın bir katında büyük, bir katında küçük ırklar konaklıyor. Toplamda 45 hayvana bakılan tesiste banyo, tırnak kesimi, taranma, pet taksi gibi hizmetlerin yanı sıra hayvan konuklara özel doğum günü partileri de düzenleniyor. Ankara'nın tek ruhsatlı pet butik oteli. Hayvanlar 24 saat serbest olarak konaklıyor.

Günlük ücret: 100 lira. İletişim: (0533) 304 53 44

KÜÇÜKLER ONA EMANET

Pati Abla Köpek Oteli

Beykoz'da 8 yıldır hizmet veren Pati Abla Köpek Oteli, sadece küçük (10 kg'a kadar) köpek misafirlerini kabul ediyor. Karı-koca işletmesi olan bu otelde 50 köpek kapasitesi aşılmıyor. 1.5 dönüm arazide üç katlı villada köpekler dişi-erkek olarak ikiye ayrılıp serbest ev ortamında konuk ediliyor. Odaya veya kafese kapatmak kesinlikle yok. Kuaför, eğitim, casting (reklamlara, kliplere kedi-köpek gönderme) ve kreş hizmeti bulunuyor.

Günlük ücreti: 140 lira. İletişim: (0535) 747 58 51

İGUANA BİLE KABUL EDİLİYOR

PatiLee Premium Pet Resort

Zekeriyaköy, Demirciköy yolu üzerindeki otel kedi, köpek, balık, kuş, hamster hatta iguana bile kabul ediyor. 400 hayvan kapasiteli otelde karantina odası hariç kafeste bakım yapılmıyor. Tüm hayvanlar türlerine ve ırklarına göre farklı salonlarda kalıyor. 2 dönüm bahçe ve 600 metrekare kapalı alana sahip işletmede konaklamanın dışında kreş, köpek eğitimi, kuaför, banyo, yüzme havuzu, oyun saati, petshop, veteriner ve pet taksi hizmeti veriliyor.

Günlük ücret: Kreş 75 lira, konaklama 150 lira, balık ve hamster bakımı 50 lira. İletişim: (0850) 840 86 00 @patileepet

5 YILDIZLI KONAKLAMA

Bobyland Köpek Oteli

İzmir, Güzelbahçe'deki tesis, 6 dönüm arazide sadece köpeklere hizmet veriyor. Otelde 24 adet bungalov görünümlü köpek villası var. Konukları için küçük, büyük ve süit olmak üzere üç tip oda çeşidi var. Slogan olarak 'Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızlı köpek oteli'ni kullanan işletmeye en fazla 24 köpek kabul ediliyor. Eğitim ve petshop hizmeti veren otel 7/24 açık ve köpeğinizi kameralar sayesinde canlı yayından izleyebiliyorsunuz.

Günlük ücret: Küçük oda 90, büyük oda 100, süit oda 200 lira. İletişim: (0232) 234 58 58

TEKLİ ODADA KALIYORLAR

Loft Pet House

Kadıköy, Koşuyolu'nda 5 yıldır hizmet veren otelde kedi-köpekler tekli odalarda konaklıyor. 12 köpek, 14 kedi kapasiteli işletmede oyun saatlerinde bahçede köpeklerle tek tek ilgileniliyor. Kediler içinse oyuncakların olduğu ortak bir alan var. Banyo, kuaför, petshop ve pet transfer hizmetleri veriliyor.

Günlük ücret: Köpek 140 lira - kedi 90 lira. İletişim: (0535) 747 58 51/ @patiablakopekevi

BİZ EVDEN UZAKTAYKEN CANLAR HIZIR BACILAR'A EMANET

Hızır Bacılar, kedilerin adres değişikliğinden hoşlanmadığı fikrinden yola çıkarak kendi evlerine gidip bakımlarını yapıyor. Sadece İstanbul Anadolu Yakası'nda hizmet veren iki kız kardeşin macerası komşularının kedilerine bakmalarıyla başlamış. Ev anahtarlarını aldıkları kedi sahipleriyle sözleşme imzalayarak çalışıyorlar. Eve girdikten sonra kedi-köpek sahipleriyle video kaydı ya da canlı kamera bağlantısı kuruyorlar. Kedilerin yemeğini, suyunu, ilacını verip tuvaletini temizledikten sonra evden çıkıyorlar.

Günlük ücret: Ziyaret başına 50-80 lira arası (uzaklığa göre değişiyor). İletişim: (0533) 428 58 67/ @hizirbacilar

KAZANDIKLARINI SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN HARCIYORLAR

Dadı Pet Hotel

Çanakkale, Biga'daki Dadı Pet Hotel, aslında büyükbaş hayvanların, tavukların ve kedilerin yaşadığı doğal bir çiftlik. Burada kedi, köpek konaklaması ve bakımından kazandıklarını sokak hayvanları için harcıyorlar. Köpekler, onlar için özel olarak hazırlanmış 6 metrekare bungalov tarzı odalarda konaklıyor. Sabahları doğal akarsu yolunda 1 saat yürüyüşe çıkarılıp mevsim şartlarına göre yüzdürülüyorlar. 20 köpek kapasiteli işletmede hayvanların başında 24 saat personel bulunuyor. Kedilere işletmecilerin kendi evinde bakılıyor. Sokaktan kurtarılıp getirilen köpeklerin konaklamasına yüzde 50 indirim yapılıyor.

Günlük ücret: Kedi bakımı 45 lira, köpek bakımıysa 75 lira. İletişim: (0533) 525 04 78/ @dadi_pet_otel

KEDİ, KÖPEK OTELİ BAKARKEN NELERE DİKKAT ETMEK LAZIM?

Veteriner hekim Barış Kurt, Axis Veteriner Polikliniği Göztepe-Kadıköy sorumlusu

Öncelikle işletmenin sağlıklı, bulaşıcı hastalık taşımayan, aşılı hayvanları kabul ettiğinden emin olun. Acil durumlarda veteriner sağlık hizmeti verebilen yerler daha avantajlı olacaktır.

Kronik rahatsızlığı olan ya da ilaç kullanan hayvanlarınız için konaklama konusunda veteriner hekiminize danışın.

Kedi ve köpekler için ayrılan bölümlerin temiz, geniş ve havadar olmasına dikkat edin.

Güvenlik kamerasıyla 7/24 izlenme imkanı sunan işletmeler daha avantajlı.

Konaklayan hayvanlara musluk veya kuyu suyu vermeyen işletmeler olmasına özen gösterin.

Özellikle köpekler için uygun gezinme alanlarının bulunması, günlük egzersiz ihtiyacını karşılaması açısından önemli olacaktır.

Eğer kedi ve köpeğinizin mizacı uygunsa diğer hayvanlarla sosyalleşebilir. Sosyalleşme esnasında uygun grupların birbiriyle temasına dikkat eden işletmeler tercih edilmeli.

ÇİÇEKLERİMİZİ DE EVDE BOYNU BÜKÜK BIRAKMAMAK İÇİN...

BİR KİŞİDEN EN FAZLA 10 BİTKİ ALINIYOR

Greens Quarameter Bitki Oteli

Kadıköy, Yeldeğirmeni'nde bitki oteli ve hastanesi olarak hizmet veren Greens Quarameter'da, teslim ettiğiniz bitkiler en fazla bir ay için kabul ediliyor. Bir aydan fazla misafir edilecek bitkiler için yeni sözleşme yapılıyor. Titiz çalışan otel, çok deforme olmuş bitkilerin sorumluluğunu kabul etmiyor. Bir kişiden en fazla 10 bitki alınıyor. Bitkinin bakımı yapılıp sorunu tespit edilerek ona göre ilaçlanıyor ya da toprağının ve saksısının değişimi yapılıyor. Ücretlendirmede 1 ile 10 bitki arası fiyat fark etmiyor.

Bir haftalık otel hizmeti: 100-250 lira arası değişiyor. Bir aylık bakım ve konaklama: 400-600 lira arası. İletişim: (0532) 166 76 15/ @greensquaremeter

STRESE GİRMEMELERİ İÇİN UYGUN ORTAM SAĞLANIYOR

Botanik Evi

Antalya Kumluca'daki bitki oteli aslında bir üretim serası. Sahipleri tarafından bırakılan bitkilerin bakımları yapılıyor, strese girmemeleri için uygun ortam sağlanıyor. Toprağı ve saksısı değiştirildikten sonra varsa zararlı böceklerden arındırılıyor. Bitkilerin fotoğrafları çekilip sahiplerine WhatsApp uygulaması üzerinden gönderiliyor. Botanik Evi, bitki konaklamasında eski müşterilerinden ücret talep etmiyor. Ancak maddi değeri olan bakım işlerine ücret alınıyor. Bitki oteli hizmeti alacak yeni müşteriler için 1 ile 5 litre arasındaki saksılı bitkinizin bir aylık konaklamasına 10 lira talep ediliyor.

İletişim: (0533) 379 79 49/ @botanikevi

Kaynak: Hürriyet