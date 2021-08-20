Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
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Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi

Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giderken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Fatma Badem (59) ile kızları Şerife Şan (34), Fatma Özler (33) ile Sümeyra Ceyhan (30) toprağa verildi.

KAHRAMANMARAŞ'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile giderken meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Fatma Badem (59) ile kızları Şerife Şan (34), Fatma Özler (33) ile Sümeyra Ceyhan (30) toprağa verildi.

Ejder Badem (61), Kozaklı kaplıcalarına tatile gitmek için eşi, 3 çocuğu ve 9 torununu yanına alarak 46 LA 761 plakalı hafif ticari araçla dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş'tan yola çıktı. Araç, Kayseri-Malatya kara yolunun Karatay mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada Fatma Badem ile kızları Şerife Şan, Fatma Özler ile Sümeyra Ceyhan hayatlarını kaybetti, sürücü Ejder Badem ile torunları Ebrar Şan (13), Hasan Şan (12), Hasan Hüseyin Şan (11), Ecrin Şan (6), Zümra Özler (5), Asya Sudem Özler (2), İsrafil Özler (1), Halis Ceyhan (4) ve Ayşe Ceyhan (1) yaralandı. Yaralılar Kayseri'deki hastanelerde tedaviye altına alındı.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Fatma Badem ile kızları Şerife Şan, Fatma Özler ile Sümeyra Ceyhan'ın cenazeleri otopsiden sonra yakınları tarafından alınarak Kahramanmaraş'a getirildi. Anne ve kızlarının cenazeleri Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'na götürülerek yan yana musalla taşına konuldu. İmamın helallik almasının ardından cenaze namazları kılındı. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda vatandaşın da katıldığı namazın ardından Fatma Badem ile kızları Şerife Şan, Fatma Özler ile Sümeyra Ceyhan mezarlıkta yan yana toprağa verildi.


Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi
Tatil yolunda ölen anne ve 3 kızı toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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