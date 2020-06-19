Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor" "DİTAP sistemimize 14 binden fazla çiftçimiz kaydoldu" "Doktor Veysel Eroğlu Barajında sona geldik" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor.

19.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:26

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor"

"DİTAP sistemimize 14 binden fazla çiftçimiz kaydoldu"

"Doktor Veysel Eroğlu Barajında sona geldik"

KOCAELİ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor. Fakat istikrarlı bir farkındalık oluşturduğumuz takdirde ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfında gerçekleştirilecek sadece yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Buda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim kaynağına karşılık gelmektir" dedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliği ile düzenlenen "4.Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tele konferans yolu ile katılarak yaptığı konuşma ile başladı. Toplantının online olarak gerçekleştirilen açılış toplantısına Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü katıldı.

"Teknoloji ile tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldık, sahaya indirdik"

Kongrede tele konferans yöntemi ile konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktararak, "Yeni tip korona virüse hazırlıksız yakalanan dünya bundan sonra yeni bir denge arayışı için çıkış aramaktadır. Ulusal devletçi ve popülist hareketçiler yeni güç mücadelesinin baş aktörleri olacaktır. Muhakkak ki eski alışkanlıklar kolay terk edilmeyecek ama tarihin akışı devam edecek. Bu akışın istikametini bu süreçte alınan kararlar, uygulanan politikalar ve bundan sonra ortaya koyulacak sosyal ve iktisadi görüş belirleyecek. Bu noktada sosyal bilimcilerin yaptığı çalışmalar ve isabetli okumalar bu kuvvetli akışın yönünü değiştirecek, çevresini şekillendirecek. Pandemi sonrası dünyada 3 ana unsurun daha fazla önem kazanacağı açık. Biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği önümüzdeki 10 yılın gündemi olacak. İhtiyaçların hiyerarşisine göre insan için önce yeme içme ihtiyaçları hemen akabinde ise güvenlik gelir. Bizim atalarımız ihtiyaç hiyerarşisini daha önce daha güzel özetlemiş ve demiş ki, 'Karnı tok, sırtı pek.' Bizler pandemi süreci öncesinde de dünyanın gidişatını biraz erken okumuş ve 2020 yılımızı Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Elbette teknolojinin imkanlarından daha fazla faydalanmak, dijital çağda daha yaygın, daha hızlı işler yapmak, küresel rekabet içinde daha aktif olabilmek için bunu ilan etmiştik. Geldiğimiz noktada pandemi, bu dijitalleşme tercihini mecburiyete bıraktı. Biz de bakanlık olarak son 4 ayda teknoloji ile tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldık, sahaya indirdik" dedi.

"DİTAP sistemimize 14 binden fazla çiftçimiz kaydoldu"

"Çiftçilerimizin ürünlerinin daha rahat pazar bulabileceği, tüketici ve esnafımızın aradığı kalite ve standartlardaki ürünü tedarik edebileceği teknolojik platformu Dijital Tarım Pazarı halkımızın hizmetine sunduk" ifadelerine yer veren Bakan Pakdemirli, "Lansmandan bu yana sisteme 14 binden fazla çiftçimiz kaydoldu. Ben inanıyorum ki fırsat eşitliği projesi olan DİTAP ile küçük üretici ile sermaye sahipleri aynı ortamda daha etkin şekilde buluşacak. Birçok bakımdan önemli tasarruf yaparak enerjilerini doğru yolda harcayabilecekler. Biz tarımda inovasyona inanıyoruz ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapıyoruz. Yine salgın sürecinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Orman Akademisi Uzaktan Eğitim Portali sektör içinde bilimsel bir dönüşüme büyük bir dönüşüme vesile oldu. İlk dersini benim verdiğim Tarım ve Orman Akademisi'nde yer alan yer alan sosyal kütüphane uygulamasında tarım ile ilgili binlerce kitap, akademik makaleye anında erişim sağlanabiliyor. Bu vesile ile sizleri Tarım ve Orman Akademimizdeki derslerimize bekliyoruz" diye konuştu.

"Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor"

Gıda tasarrufunu sağlayacak önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Pakdemirli, "Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduk. Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor. Fakat istikrarlı bir farkındalık oluşturduğumuz takdirde ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfında gerçekleştirilecek sadece yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Buda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim kaynağına karşılık gelmektir. Bu nedenle gıdanı koru, sofrana sahip çık diyoruz. Tarıma ömrünü, bilime gönlünü vermiş bir kardeşiniz olarak pandemi sürecinde bakanlık olarak bizler de evvela bilim kurulumuzu oluşturduk. Sizlerin de bildiği gibi biyoloji ana bilim dalı, veteriner fakültelerinde ayrı bir bilim dalı olarak yer almakta biz bu konuda 178 yıllık bir deneyime sahibiz. Bu nedenle pandemi sürecinde Pendik ve Etlik Veteriner Araştırma Merkezi Endüstrilerimiz ve TÜBİTAK ortaklığı ile anti serum ve aşı çalışmalarına dahil olduk. Bakanlığımızın yetkileri kapsamında stok ve piyasa takiplerimizi hızlandırdık. Dış ticaret önlemlerimizi aldık, gıda tedbirlerini arttırdık. Çiftçimizi, üreticimizin borçlarını erteledik" şeklinde konuştu.

"Doktor Veysel Eroğlu Barajında sona geldik"

Yapılan 2 büyük baraj çalışmasında sona gelindiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu yıl baklagil, çay fiyatlarını hasat öncesinde açıkladık. Tarıma elverişli arazileri çiftçilerimize bedelsiz verilmesi için çalışmalar başlattık. Bu süreçte il, ilçe ve köylerimize gidemesek de sektör paydaşlarımızla video konferans yöntemi ile 200'e yakın toplantı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde güçlü tarım ve orman alt yapımıza son 3 ayda tarihi projeler, mega hizmetler kazandırdık. Dünyada ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde doğu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından birinci sırada olan yeni adıyla Doktor Veysel Eroğlu Barajında sona geldik ve barajında altı türbininden birincisini devreye aldık. Dünyanın en yüksek 3. Barajı olan Yusufeli Barajı'nda ise sona yaklaştık ve 3 milyonuncu küp betonu döktük. Bunlar 3 ayda yaptığımız işlerin bir kısmı. Yorulduk mu, hayır. Çünkü biz bütün işleri hizmetin en güzeline layık olan milletimiz için onurla, mutlulukla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Haber
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Vatandaşlar için 'Sokağa çıkın, geberin' diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi olmayacak
20, 27 ve 28 Haziran'daki sokağa çıkma kısıtlamasında şehirler arası yolcululuk yapacak olanlar kısıtlamaya tabi...
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Bakan Koca, sınav saatlerinde otobüslerin tam randımanlı çalışması için belediye başkanlarına ricada bulundu
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Eminönü'nde dükkanları su basan esnaf, yaşananlara tepki gösterdi
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Emre Kınay Selda Bağcan Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 14:27:50. #1.14#
title