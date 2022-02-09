Tarihte bugün ne oldu? 9 Şubat'ta doğan ünlüler! 9 Şubat'ta ne oldu? 9 Şubat ne günü?

9 Şubat'ta doğan ünlüler! 9 Şubat'ta ne oldu? 9 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 9 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 9 Şubat ne günü? 9 Şubat doğan ünlüler, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Şubat doğumlu ünlüler haberimizde...

9 ŞUBAT TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

9 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar şu şekildedir:

1588 - Cami minarelerinde kandil kullanılmaya başlandı.

1640 - Sultan İbrahim tahta çıktı.

1695 - Koyun Adaları Muharebesi: Venedik Cumhuriyeti Donanması ile Karaburun Yarımadası açıklarındaki Koyun Adaları önünde yapılan deniz muharebesi, Osmanlı Donanması'nın zaferiyle sonuçlandı.

1788 - Avusturya, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusya'nın yanında savaşa katıldı.

1822 - Haiti, Dominik Cumhuriyeti'ni işgal etti.

1871 - Osmanlı'da ilk kez Karl Marx'ın bir makalesi, Hakayik-ul Vakayi gazetesinde yayımlandı.

1895 - William G. Morgan, voleybolun temellerini oluşturdu.

1920 - Fransızlar, Maraş'tan çekilmeye ve Adana bölgesini boşaltmaya başladı.

1921 - İstanbul Boğazı dondu.

1925 - Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa, Mecliste Ali Çetinkaya tarafından kaza kurşunuyla vurularak yaralandı ve 14 Şubat 1925'te hayatını kaybetti.

1930 - Atatürk, Kuşadası'nı ziyaret etti.

1933 - Nazire Hanım Türkiye Güzeli seçildi.

1934 - Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Atina'da imzalandı.

1942 - ABD yaz saati uygulamasına başladı.

1950 - Senatör Joseph McCarthy ABD Dışişleri Bakanlığı'nı, Bakanlığı komünistlerle doldurmakla suçladı.

1962 - Jamaika, İngiliz Milletler Topluluğu içerisinde bağımsız bir ulus oldu.

1964 - Innsbruck, Avusturya'da düzenlenen 9. Kış Olimpiyatları sona erdi.

1965 - Vietnam Savaşı: İlk ABD askerleri Güney Vietnam'a gönderildi.

1968 - İlk kadın trafik polisi göreve başladı.

1969 - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olarak değiştirildi ve Genel Başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi.

1969 - Boeing 747'nin ilk test uçuşu gerçekleşti.

1971 - Apollo 14 üçüncü insanlı ay yolculuğundan Dünyaya döndü.

1972 - Maden işçilerinin grevi dolayısıyla Londra'da Olağanüstü hâl ilan edildi.

1973 - TBMM, Güvenlik Mahkemesi kurulmasını öngören Anayasa değişikliği ile ilgili maddeyi kabul etmedi. 15 Şubat 1973'te yapılan ikinci toplantıda üç oy farkıyla kabul edildi.

1974 - Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi kuruldu.

1975 - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun düzenlediği Eurovision Türk Hafif Müziği Şarkı Yarışması finali sonuçlandı. Semiha Yankı'nın "Seninle Bir Dakika" adlı parçasıyla Cici Kızlar'ın "Delisin" adlı parçaları birinciliği paylaştı. Bu durumda kura çekildi. Semiha Yankı Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

1975 - SSCB'nin Soyuz 17 uzay aracı dünyaya döndü.

1985 - Görülmemiş soğuk ve kar İstanbulluları gafil avladı. Ulaşım felç oldu. Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, meteorolojinin kendilerini yanılttığını söyleyerek İngilizce "I am sorry" diye özür diledi.

1986 - Halley kuyruklu yıldızı güneşe en yakın mesafede. 20. yüzyıl içinde bu ikinci ziyareti.

2001 - Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök komutasındaki F-5A uçağı, eğitim uçuşunda Karaman'ın Ermenek ilçesi yakınlarında düştü. Pilot Teğmen Gök, Türkiye'nin ilk kadın şehit pilotu oldu.

9 ŞUBAT'TA DOĞAN ÜNLÜLER

9 Şubat doğumlu ünlüler şu şekildedir:

1404 - XI. Konstantinos, Bizans'ın son İmparatoru (ö. 1453)

1441 - Ali Şîr Nevaî, Özbek-Türk şair (ö. 1501)

1685 - Francesco Loredan, Venedik Cumhuriyeti'nin 106'ıncı dükası (ö. 1762)

1737 - Thomas Paine, Amerikalı siyasetçi (ö. 1809)

1741 - Henri-Joseph Rigel, Alman besteci (ö. 1799)

1773 - William Henry Harrison, ABD'nin 9. Başkanı (ö. 1841)

1783 - Vasili Jukovski, Rus şair (ö. 1852)

1792 - Thomas Cooke, Kanadalı bir Katolik rahip ve misyoner (ö. 1870)

1817 - Eugenio Lucas Velázquez, İspanyol ressam (ö. 1870)

1846 - Wilhelm Maybach, Alman otomobil tasarımcısı ve iş adamı (ö. 1929)

1853 - Leander Starr Jameson, İngiliz doktor ve siyaset adamı (ö. 1917)

1865 - Bayan Patrick Campbell, İngiliz tiyatro oyuncusu (ö. 1940)

1867 - Natsume Soseki, Japon romancı (ö. 1916)

1872 - Karekin Pastırmacıyan, Ermeni siyasetçi (ö. 1923)

1874 - Vsevolod Meyerhold, Rus tiyatro oyuncusu, yapımcı ve yönetmen (ö. 1940)

1875 - Paul Freiherr von Eltz-Rübenach, Nazi Almanyasında Ulaştırma Bakanı (ö. 1943)

1880 - Lipót Fejér, Macar matematikçi (ö. 1959)

1884 - Naile Sultan, II. Abdülhamid'in kızı (ö. 1957)

1885 - Alban Berg, Avusturyalı besteci (ö. 1935)

1889 - Tryggvi ?órhallsson, İzlanda Başbakanı (ö. 1935)

1891 - Pietro Nenni, İtalyan gazeteci, siyasetçi ve İtalyan Sosyalist Partisi lideri (ö. 1980)

1891 - Albert Eckstein, Alman çocuk doktoru ve akademisyen (ö. 1950)

1891 - Ronald Colman, İngiliz aktör (ö. 1958)

1893 - Yeoryos Atanasiadis-Novas, Yunan şairi ve Başbakanı (ö. 1987)

1896 - Alberto Vargas, Perulu Pin-up kızı ressam (ö. 1982)

1900 - Andrey Dulson, Sovyet bilim insanı (ö. 1973)

1907 - Truong Chinh, Vietnamlı siyasetçi (ö. 1988)

1909 - Carmen Miranda, Portekiz doğumlu Brezilyalı aktris ve samba şarkıcısı (ö. 1955)

1909 - Dean Rusk, Amerikalı siyasetçi ve eski Dış İşleri Bakanı (ö. 1994)

1910 - Jacques Monod, Fransız biyokimyacı (ö. 1976)

1920 - Mustafa Düzgünman, Türk ebru sanatçısı (ö. 1990)

1926 - Sabih Şendil, Türk şair ve yazar (ö. 2002)

1928 - Rinus Michels, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 2005)

1931 - Thomas Bernhard, Avusturyalı yazar (ö. 1989)

1931 - Mukağali Makataev, Kazak şair, yazar ve çevirmen (ö. 1976)

1936 - Clive Swift, İngiliz oyuncu, komedyen ve söz yazarı (ö. 2019)

1938 - Doğan Cüceloğlu, Türk psikolog ve iletişim psikolojisi uzmanı (ö. 2021)

1940 - John Maxwell Coetzee, Güney Afrikalı yazar ve akademisyen

1940 - María Teresa Uribe, Kolombiyalı sosyolog (ö. 2019)

1942 - Carole King, Amerikalı şarkıcı

1942 - Okan Demiriş, Türk Devlet Sanatçısı, opera bestecisi ve orkestra şefi (ö. 2010)

1943 - Cemal Kamacı, Türk boksör

1943 - Joseph E. Stiglitz, Amerikalı ekonomist

1944 - Alice Walker, Amerikalı edebiyatçı

1945 - Mia Farrow, Amerikalı oyuncu

1950 - Ali Alkan, Türk hukukçu

1952 - Mümtaz Sevinç, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı (ö. 2006)

1953 - Ciarán Hinds, İrlandalı aktör

1956 - Oktay Vural, Türk siyasetçi, hukukçu, bürokrat ve akademisyen

1961 - Burak Sergen, Türk oyuncu

1968 - Valentina Tsybulskaya, Beyaz Rus yürüyüşçü

1973 - Kenan Dağcı, Türk akademisyen ve uluslararası ilişkiler uzmanı

1976 - Charlie Day, Amerikalı oyuncu

1976 - Ionela Târlea-Manolache, Rumen atlet

1979 - Zhang Ziyi, Çinli oyuncu

1980 - Angelos Charisteas, Yunan futbolcu

1981 - The Rev, Amerikalı rock sanatçısı ve müzisyen (ö. 2009)

1981 - Tom Hiddleston, İngiliz oyuncu

1987 - Magdalena Neuner, Alman biatlet

1990 - Facundo Affranchino, Arjantinli futbolcu

1996 - Alec Potts, Avustralyalı okçu

9 ŞUBAT'TA VEFAT EDENLER

9 Şubat'ta vefat edenler şu şekildedir:

1199 - Minamoto no Yoritomo, Kamakura şogunluğunun kurucusu ve ilk şogunu (d. 1147)

1588 - Álvaro de Bazán, İspanyol donanma komutanı (d. 1526)

1619 - Giulio Cesare Vanini, İtalyan keşiş, filozof ve ateizm kuramcısı (d. 1585)

1670 - III. Frederik, Danimarka ve Norveç kralı (d. 1609)

1798 - Antoine de Favray, Fransız ressam (d. 1706)

1857 - Johann Georg Hiedler, Adolf Hitler'in büyükbabası (d. 1792)

1874 - Jules Michelet, Fransız tarihçi (d. 1798)

1881 - Dostoyevski, Rus yazar (d. 1821)

1969 - Manuel Plaza, Şilili sporcu (d. 1900)

1977 - Sergey Vladimiroviç İlyuşin, Rus uçak tasarımcısı (d. 1894)

1979 - Dennis Gabor, Macar asıllı İngiliz fizikçi, elektrik mühendisi ve mucit (d. 1900)

1981 - Bill Haley, Amerikalı şarkıcı (d. 1925)

1984 - Yuri Andropov, Sovyet lideri (d. 1914)

1987 - Ahmet Gazi Ayhan, İstanbul Radyosu Türk Müziği sanatçısı ve koro şefi (d. 1924)

1989 - Osamu Tezuka, Japon manga sanatçısı ve animatör (d. 1928)

1993 - Renç Koçibey, Türk rallici (trafik kazası) (d. 1942)

1995 - J. William Fulbright, Amerikalı politikacı (d. 1905)

1996 - Adolf Galland, Alman pilot (Nazi Almanyası'nın Luftwaffe as pilotu (d. 1912)

2001 - Ayfer Gök, Türk hava pilot teğmen (İlk kadın şehit pilot, (d. 1977)

2002 - Prenses Margaret, Birleşik Krallık taht varisi (d. 1930)

2003 - Masatoşi Gündüz İkeda, Japon asıllı Türk matematikçi (d. 1926)

2011 - Andrzej Przybielski, Polonyalı müzisyen (d. 1944)

2012 - Yılmaz Öztuna, Türk tarihçi (d. 1930)

2016 - Sushil Koirala, Nepalli siyasetçi ve Nepal'in 37. Başbakanı (d. 1939)

2018 - Sarraf Kasım, Azerbaycanlı şair ve ozan (d. 1939)

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