'Mutlak butlan' kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararından bir gün önce yayımladığı "arınma" videosu nedeniyle karardan önceden haberdar olduğu yönündeki iddiaları katıldığı canlı yayında kesin bir dille reddetti. Oldukça gergin olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, mahkeme heyetiyle veya herhangi bir yargıçla önceden iletişime geçtiğine dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

"KANITLARSANIZ YARIN GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKIYORUM"

Sözcü Tv canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım?

Ben zaten belli dönemlerde normal videolar çekiyorum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum.

"PARTİNİN KİRLİLİKTEN ARINMASI LAZIM"

Böyle olaylar doğrudan doğruya yıpratma amacıyla ortaya atılıyor. Arınmaktan bahsediyorum videoda. Daha önce de söyledim, defalarca kez söyledim. Partinin kirlilikten arınması lazım nokta. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bu parti kirliliği kabul etmez.

Tarihte bize komünist dendi, faşist dendi, dinsiz parti dendi. Ancak hiçbir zaman, hiçbir dönemde partinin ahlaki üstünlüğüne yönelik hiçbir söz söylenmedi. Partinin temel özelliği ahlaki kültürünün yüksek olmasıdır. CHP'li birisi konuştuğunda herkes dikkatle dinler, çünkü bilirler ki bu kişinin ahlaki üstünlüğü vardır. Ahlak üzerinden bütün eleştiriler dikkate alınmalıdır. Parti asla kirliliği kabul etmez."

Kaynak: Haberler.com