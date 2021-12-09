Tarihte bugün ne oldu? 9 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

9 Aralık'ta doğan ünlüler kimlerdir? 9 Aralık'ta ne oldu? 9 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 9 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Fırtına: Karakış Fırtınası ne zaman? Tarihte bugün ne oldu? 9 Aralık dünya ne günü? 9 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 9 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

9 ARALIK TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1835 - Teksas Devrimi: Teksas Ordusu, San Antonio'yu ele geçirdi.

1851 - Montréal'da, YMCA'nin Kuzey Amerika'daki ilk şubesi açıldı.

1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.

1905 - Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.

1905 - İlk iki günü barışçıl geçen Moskova Ayaklanması'nda silahlı sokak çatışmaları başladı.

1917 - I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.

1938 - Ankara Garı, hizmete açıldı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası'na savaş ilan etti.

1946 - Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması "Doktorlar'ın Duruşmaları"yla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandılar.

1949 - Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.

1950 - Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

1953 - General Electric, tüm Komünist personelini işten atacağını ilan etti.

1961 - Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan 1964 tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.

1965 - Nikolay Podgorni, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.

1966 - Barbados, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1987 - İsrail-Filistin çatışmaları: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Birinci İntifada başladı.

1990 - Solidarnosc (Bağımsız Özerk İşçi Sendikası "Dayanışma") hareketinin lideri, Lech Walesa Polonya'da başkanlık seçimlerini kazandı.

1992 - Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.

1995 - Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi.

2002 - Endonezya Hükümetiyle, Aceh'teki ayrılıkçılar arasında 26 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma imzalandı.

2002 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Dünyanın ikinci büyük havacılık şirketi United Airlines, konkordato başvurusunda bulundu.

2004 - Kanada Anayasa Mahkemesi, eş cinsel evliliklerin Anayasaya uygun olduğu kararını verdi.

9 ARALIK TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

1447 - Chenghua, Çin İmparatoru (ö. 1487)

1594 - II. Gustaf Adolf, 1611'den 1632'ye kadar İsveç Krallığı'nı yöneten hükümdar (d. 1632)

1608 - John Milton, İngiliz şair (ö. 1674)

1705 - Faustina Pignatelli, İtalyan matematikçi ve bilim insanı (ö. 1769)

1751 - Parmalı Maria Luisa, İspanya kraliçesi (ö. 1819)

1842 - Pyotr Alekseyeviç Kropotkin, Rus yazar ve anarşizm kuramcısı (ö. 1921)

1868 - Fritz Haber, Alman kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1934)

1883 - Aleksandros Papagos, Yunan asker ve siyasetçi (ö. 1955)

1895 - Dolores Ibárruri, İspanyol komünist lider ("La Pasionaria" lakabıyla tanınan ve İspanya İç Savaşı'nda "Geçemeyecekler!" (İspanyolca: ¡No pasarán!) sloganının yaratıcısı) (ö. 1989)

1901 - Ödön von Horváth, Almanca yazan, Macaristan vatandaşı tiyatro ve roman yazarı (ö. 1938)

1901 - Jean Mermoz, Fransız pilot (ö. 1936)

1902 - Margaret Hamilton, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1985)

1905 - Dalton Trumbo, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (ö. 1976)

1911 - Broderick Crawford, Amerikalı aktör ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)

1914 - Max Manus, Norveçli direnişçi (II. Dünya Savaşı sırasında) (ö. 1996)

1915 - Elisabeth Schwarzkopf, Alman opera şarkıcısı (ö. 2006)

1916 - Adnan Veli Kanık, Türk mizah yazarı ve gazeteci (ö. 1972)

1916 - Kirk Douglas, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)

1922 - Semavi Eyice, Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi (ö. 2018)

1925 - Atıf Yılmaz, Türk film yönetmeni (ö. 2006)

1926 - David Nathan, İngiliz gazeteci (ö. 2001)

1926 - Henry Way Kendall, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1999)

1929 - John Cassavetes, Amerikalı film yönetmeni ve oyuncu (ö. 1989)

1934 - Judi Dench, İngiliz oyuncu

1941 - Beau Bridges, Amerikalı oyuncu

1941 - Mehmet Ali Birand, Türk gazeteci ve yazar (ö. 2013)

1944 - Roger Short, İngiliz diplomat (ö. 2003)

1948 - Turgay Kıran, Türk iş adamı ve eski Galatasaray yöneticisi

1953 - John Malkovich, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve yapımcı

1955 - Janusz Kupcewicz, Leh futbolcu

1956 - Jean-Pierre Thiollet, Fransız yazar

1961 - Beril Dedeoğlu, Türk akademisyen, yazar ve siyasetçi (ö. 2019)

1962 - Felicity Huffman, Amerikalı oyuncu

1963 - Masako, Japon İmparatoriçesi

1964 - Paul Landers, Alman müzisyen

1969 - Ayşe Arman, Türk gazeteci

1969 - Bixente Lizarazu, Fransız futbolcu

1970 - Kara DioGuardi, Amerikalı söz yazarı, yapımcı ve şarkıcı

1972 - Reiko Aylesworth, Amerikalı oyuncu

1972 - Annalise Braakensiek, Avustralyalı manken ve oyuncu

1972 - Tré Cool, Amerikalı baterist

1972 - Frank Edwin Wright III (diğer adı Tre Cool), Alman baterist

1974 - Pippa Bacca, İtalyan sanatçı ve aktivist (ö. 2008)

1977 - Imogean Heap, Britanyalı şarkıcı ve söz yazarı

1980 - Simon Helberg, Amerikalı oyuncu ve komedyen

1980 - Ryder Hesjedal, emekli Kanadalı dağ bisikleti ve yol bisikleti yarışçısı

1983 - Neslihan Demir Darnel, Türk voleybolcu

1983 - Dariusz Dudka, Polonyalı eski futbolcu

1987 - Hikaru Nakamura, Amerikalı profesyonel satranç oyuncusu

1988 - Kwadwo Asamoah, Ganalı futbolcu

1990 - Bora Cengiz, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1991 - Choi Minho, Güney Koreli şarkıcı, rapçi ve oyuncu

2001 - Ayşe Begüm Onbaşı, Türk aerobik jimnastikçi

9 ARALIK TARİHTE BUGÜN VEFAT EDENLER

638 - I. Sergios, Konstantinopolis (İstanbul) Patriği (d. ?)

1107 - Ebu'l Vefa el-Bağdadi, Vefâ'îyye tarikâtının kurcusu (d. 1026)

1437 - Sigismund, Kutsal Roma İmparatoru oldu (d. 1368)

1565 - IV. Pius, 25 Aralık 1559 - 9 Aralık 1565 döneminde Papalık yapmıştır (d. 1499)

1641 - Anthony van Dyck, Flaman ressam (d. 1599)

1669 - IX. Clemens, 20 Haziran 1667 - 9 Aralık 1669 arasında Papa (d. 1600)

1674 - Edward Hyde, İngiliz devlet adamı ve tarihçi (d. 1609)

1718 - Vincenzo Coronelli, Matematik ve coğrafya öğrenimi gören Fransisken rahip (d. 1650)

1761 - Tarabai, Maratha Konfederasyonu'nun ilk ve tek kraliçesi (d. 1675)

1854 - Almeida Garrett, Portekizli şair, oyun yazarı, romancı ve siyaset adamı (d. 1799)

1916 - Natsume Soseki, Japon romancı (d. 1867)

1919 - Wladyslaw Kulczynski, Polonyalı biyolog, araknolog, taksonomist, dağcı ve öğretmen (d. 1854)

1920 - Mollie McConnell, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1865)

1941 - Eduard von Böhm-Ermolli, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu mareşali (d. 1856)

1945 - Yun Chi-ho, Koreli eğitimci, bağımsız aktivist ve siyasetçi (d. 1864)

1946 - Emir Şekib Arslan, Lübnanlı yazar, politikacı ve fikir adamı (d. 1869)

1954 - Abdülkadir Udeh, Mısırlı hukukçu ve Müslüman Kardeşler teşkilâtının önde gelen liderlerinden (d. 1907)

1957 - Ali İhsan Sabis, Türk asker ve siyasetçi (d. 1882)

1967 - Hasan Cemil Çambel, Türk asker, siyasetçi ve Türk Tarih Kurumu eski Başkanı (d. 1879)

1968 - Harry Stenqvist, İsveçli bisikletçi (d. 1893)

1968 - Enoch L. Johnson, Amerikalı politik patron, şerif, iş adamı ve haraçcı (d. 1883)

1970 - Artyom Mikoyan, Sovyet Ermeni uçak tasarımcısı (d. 1905)

1971 - Ralph Bunche, Amerikalı siyaset bilimci ve diplomat (Filistin'deki barış çalışmalarıyla Nobel Barış ödülü alan BM görevlisi (d. 1903)

1988 - Radife Erten, Türk bestekâr ve koro şefi (d. 1924)

1991 - Berenice Abbott, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1898)

1996 - Mary Leakey, İngiliz arkeolog (d. 1913)

1997 - Zehra Yıldız, Türk soprano (d. 1956)

2004 - Fevzi Akkaya, Türk mühendis ve STFA Grubu kurucularından (d. 1907)

2005 - György Sándor, Macar piyanist (d. 1912)

2013 - Eleanor Parker, Amerikalı aktris (d. 1922)

2016 - Coral Atkins, İngiliz oyuncu (d. 1936)

2017 - Leonid Bronevoy, Nika Ödülü sahibi Sovyet-Rus oyuncu (d. 1928)

2018 - Yigal Bashan, İsrailli şarkıcı, aktör, söz yazarı ve besteci (d. 1950)

2018 - Riccardo Giacconi, İtalyan asıllı Amerikalı fizikçi (ö. 1931)

2019 - Marie Fredriksson, İsveçli pop-rock müzisyeni ve şarkıcısı (d. 1958)

2019 - May Stevens, Amerikalı feminist sanatçı, politik eylemci, eğitimci ve yazar (d. 1924)

2019 - Imre Varga, Macar heykeltıraş, ressam, tasarımcı ve grafik sanatçısı (d. 1923)

2020 - V. J. Chitra, Hint aktris, dansçı, model ve televizyon sunucusu (d. 1992)

2020 - Gordon Forbes, Güney Afrikalı profesyonel tenis oyuncusu ve yazar (d. 1934)

2020 - Vyaçeslav Kebiç, Belaruslu siyasetçi (d. 1936)

2020 - Paolo Rossi, İtalyan futbolcu (d. 1956)

2020 - Muhammed Yezdi, İranlı din adamı (d. 1931)

9 ARALIK NE GÜNÜ?

Fırtına: Karakış Fırtınası

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