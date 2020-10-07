Tarihte bugün ne oldu? 7 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
7 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
1337 - İngiltere kralı III. Edward'ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı.
1571 - Osmanlı, Haçlı donanmasına karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını yaşadı.
1737 - Yüksekliği 13 metreyi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300.000 kişinin ölümüne yol açtı.
1769 - İngiliz kâşif Kaptan Cook Yeni Zelanda'yı keşfetti.
1806 - Karbon kağıdının patenti Birleşik Krallık'ta alındı.
1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk demiryolu hattı Massachusetts'te hizmete girdi.
1879 - Alman İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında İkili İttifak kuruldu.
1897 - Rusya'daki komünist Yahudi işçilerin derneği Bund kuruldu.
1913 - Amerikalı iş adamı Henry Ford, üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı.
1919 - Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM Hollanda'da kuruldu.
1920 - T.C. Resmî Gazete kuruldu.
1922 - Şile'nin (İstanbul) İngiliz işgalinden kurtuluşu.
1926 - İtalya'da Mussolini önderliğindeki Faşist Parti Devlet Partisi olduğunu açıkladı; her türlü muhalefet yasaklandı.
1928 - İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev 8 gün sürdü.
1940 - Nazi Almanyası, Romanya'yı işgal etti.
1949 - Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu.
1950 - Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tibet'e girdi
1952 - Barkodun patenti alındı.
1954 - Türkiye Komünist Partisi davası sonuçlandı. 131 sanık, 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
1954 - Suna Kan, Cenevre'de yapılan uluslararası keman yarışmasında birinci oldu.
1959 - Sovyet uzay roketi Luna-3, Ayın görünmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti.
1960 - Nijerya, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1962 - Diyarbakır'ın Suriçi mevkii "müze bölge" ilan edildi.
1963 - Flora kasırgası Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu; 7190 kişi öldü.
1966 - 100 bini aşkın kişinin katıldığı bir anketin ardından, ilk Türk otomobiline Anadol adı verildi.
1967 - Nijerya'da Biafra iç Savaşında Federal Kuvvetler tarafından Asaba Katliamı gerçekleşti.
1970 - Richard Nixon, Vietnam Savaşı'na son verecek beş maddelik barış önerisini açıkladı.
1971 - Umman, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.
1971 - Michael Jackson, henüz 13 yaşındayken ilk teklisini( "Got to Be There" ) çıkardı.
1977 - SSCB'nin 3. Anayasası ilan edildi.
1980 - Sol görüşlü Necdet Adalı ile sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamıyla 12 Eylül Darbesi sonrası gerçekleşen 50 infazın ilki gerçekleşmiş oldu.
1982 - Toplamda 7485 kez sahne alacak Cats müzikali Broadway'de prömiyerini yaptı.
1985 - Achille Lauro adlı yolcu gemisi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyesi militanlarca kaçırıldı.
1987 - Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) adını aldı.
1989 - 26. Altın Portakal Film Festivali'nde "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi 5 dalda ödül aldı.
1991 - Türkiye'nin Atina Büyük Elçiliği basın ataşesi yardımcısı Çetin Görgü öldürüldü. Saldırıyı 17 Kasım Örgütü üstlendi.
1993 - Toni Morrison, Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.
1993 - Yusuf Bozkurt Özal liderliğinde, Yeni Parti adında siyasi bir parti kuruldu.
2001 - 11 Eylül saldırılarına yanıt olarak ABD, Terörizmle Savaş ilan etti ve Afganistan'ı bombalamaya başladı.
2002 - Nobel Tıp Ödülü'nü, İngiliz bilim insanları Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz paylaştı.
2002 - İsrail birliklerinin Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 14 Filistin'li öldü, 110 kişi yaralandı.
2003 - Sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger, Kaliforniya valisi seçildi.
2012 - Hugo Chavez, Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerini ölümünden önce son kez kazandı.
2015 - Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk oldu.
DOĞUMLAR
1471 - I. Frederick, Danimarka kralı (ö. 1533)
1728 - Caesar Rodney, Amerikalı politikacı ve hukukçu (ö. 1784)
1809 - Gaspare Fossati, İtalyan mimar (ö. 1883)
1810 - Fritz Reuter, Alman romancı (ö. 1874)
1841 - I. Nikola, Sırp Kralı (ö. 1921)
1885 - Niels Bohr, Danimarkalı nükleer fizikçi ve Atom bombasının mucitlerinden (ö. 1962)
1897 - Elijah Muhammed, ABD'de İslam Ümmeti olarak da bilinen Amerikan İslam Misyonu adlı Siyah hareketin önderi (ö. 1975)
1900 - Heinrich Himmler, Alman politikacı ve SS lideri (ö. 1945)
1917 - June Allyson, Amerikalı aktris (ö. 2006)
1921 - Red Adams, Amerikalı beyzbolcu (ö. 2017)
1922 - Martha Stewart, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
1923 - Jean-Paul Riopelle, Kanadalı ressam (ö. 2002)
1925 - Feyyaz Berker, Türk iş adamı (ö. 2017)
1927 - R. D. Laing, İskoç psikiyatrist (ö. 1989)
1928 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (ö. 2014)
1931 - Desmond Tutu, Güney Afrikalı rahip ve Nobel Barış Ödülü sahibi
1934 - Ulrike Meinhof, Alman devrimci (ö. 1976)
1940 - Nevzat Kösoğlu, Türk siyasetçi ve yazar (ö. 2013)
1950 - Doğan Hakyemez, Türk eski millî basketbolcu ve basketbol menajeri (ö. 2018)
1952 - Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı
1953 - Tico Torres, Amerikalı müzisyen, Bon Jovi'nin bateristi ve perküsyoncusu
1955 - Yo-Yo Ma, Fransız ve Amerikan çellist ve söz yazarı
1957 - Faruk Hadzibegic, Boşnak futbolcu
1959 - Simon Cowell, İngiliz televizyon yapımcısı
1963 - Orhan Erdem, Türk siyasetçi
1964 - Yavuz Bingöl, Türk müzisyen, türkücü, sinema ve dizi oyuncusu
1967 - Toni Braxton, Amerikalı şarkıcı
1968 - Thom Yorke, İngiliz müzisyen
1973 - Sami Hyypiä, Fin futbolcu
1974 - Bertuğ Cemil, Türk şarkıcı
1974 - Charlotte Perrelli, İsveçli şarkıcı ve oyuncu
1982 - Jermaine Defoe, İngiliz futbolcu
1985 - Jana Khokhlova, Rus buz patenci
1986 - Bree Olson, Amerikalı porno yıldızı
1986 - Holland Roden, Amerikan oyuncu
ÖLÜMLER
858 - Montoku, Japonya'nın 55. İmparatoru (d. 826)
1571 - Müezzinzade Ali Paşa, Osmanlı denizci ve Kaptan-ı Derya
1849 - Edgar Allan Poe, Amerikalı yazar ve şair (d. 1809)
1894 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (d. 1809)
1896 - John Langdon Down, İngiliz doktor (d. 1828)
1911 - John Hughlings Jackson, İngiliz nörolog (d. 1835)
1925 - Christy Mathewson, Amerikalı beyzbolcu (d. 1880)
1926 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (d. 1856)
1944 - Helmut Lent, Nazi Almanyası'nda Luftwaffe'ın As Pilotu (gece avcısı olarak bilinen) (d. 1918)
1959 - Mario Lanza, Amerikalı tenor (d. 1921)
1980 - Necdet Adalı, Türk devrimci (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk devrimci) (d.1958)
1980 - Mustafa Pehlivanoğlu, Türk ülkücü (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk ülkücü) (d. 1958)
1985 - Cemal Reşit Rey, Türk besteci, piyanist ve opera şefi (d. 1904)
1992 - Tevfik Esenç, Abhaz-Adige dillerinden biri olan Ubıhça'yı son konuşan kişi (d. 1904)
1993 - Wolfgang Paul, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1913)
2001 - Roger Gaudry, Kanadalı bilim insanı (d. 1913)
2003 - Aysel Tanju, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)
2004 - İsmet Ay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1924)
2006 - Anna Politkovskaya, Rus gazeteci (d. 1958)
2011 - Ramiz Alia, Arnavutluk Devlet Başkanı (d. 1925)
2015 - Sennur Sezer, Türk şair ve yazar (d. 1943)