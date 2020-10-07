Tarihte bugün ne oldu? 7 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ekim'de yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 7 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ekim'de yaşananlar!

07.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:12
Tarihte bugün ne oldu? 7 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ekim'de yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 7 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

7 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 7 Ekim tarihinde ne oldu.

OLAYLAR

1337 - İngiltere kralı III. Edward'ın Fransa tahtında hak iddia etmesiyle 116 yıl sürecek Yüz Yıl Savaşları başladı.

1571 - Osmanlı, Haçlı donanmasına karşı İnebahtı Deniz Savaşında yenilerek yükselme döneminde ilk savaş kaybını yaşadı.

1737 - Yüksekliği 13 metreyi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300.000 kişinin ölümüne yol açtı.

1769 - İngiliz kâşif Kaptan Cook Yeni Zelanda'yı keşfetti.

1806 - Karbon kağıdının patenti Birleşik Krallık'ta alındı.

1826 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk demiryolu hattı Massachusetts'te hizmete girdi.

1879 - Alman İmparatorluğu ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında İkili İttifak kuruldu.

1897 - Rusya'daki komünist Yahudi işçilerin derneği Bund kuruldu.

1913 - Amerikalı iş adamı Henry Ford, üretimde yürüyen bant tekniğini kullanmaya başladı.

1919 - Faaliyetini sürdüren en eski havayolu şirketi KLM Hollanda'da kuruldu.

1920 - T.C. Resmî Gazete kuruldu.

1922 - Şile'nin (İstanbul) İngiliz işgalinden kurtuluşu.

1926 - İtalya'da Mussolini önderliğindeki Faşist Parti Devlet Partisi olduğunu açıkladı; her türlü muhalefet yasaklandı.

1928 - İstanbul'da tramvay işçileri greve başladı. Grev 8 gün sürdü.

1940 - Nazi Almanyası, Romanya'yı işgal etti.

1949 - Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu.

1950 - Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tibet'e girdi

1952 - Barkodun patenti alındı.

1954 - Türkiye Komünist Partisi davası sonuçlandı. 131 sanık, 1 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

1954 - Suna Kan, Cenevre'de yapılan uluslararası keman yarışmasında birinci oldu.

1959 - Sovyet uzay roketi Luna-3, Ayın görünmeyen yüzünün ilk fotoğraflarını çekti.

1960 - Nijerya, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1962 - Diyarbakır'ın Suriçi mevkii "müze bölge" ilan edildi.

1963 - Flora kasırgası Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'ni vurdu; 7190 kişi öldü.

1966 - 100 bini aşkın kişinin katıldığı bir anketin ardından, ilk Türk otomobiline Anadol adı verildi.

1967 - Nijerya'da Biafra iç Savaşında Federal Kuvvetler tarafından Asaba Katliamı gerçekleşti.

1970 - Richard Nixon, Vietnam Savaşı'na son verecek beş maddelik barış önerisini açıkladı.

1971 - Umman, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1971 - Michael Jackson, henüz 13 yaşındayken ilk teklisini( "Got to Be There" ) çıkardı.

1977 - SSCB'nin 3. Anayasası ilan edildi.

1980 - Sol görüşlü Necdet Adalı ile sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu'nun idamıyla 12 Eylül Darbesi sonrası gerçekleşen 50 infazın ilki gerçekleşmiş oldu.

1982 - Toplamda 7485 kez sahne alacak Cats müzikali Broadway'de prömiyerini yaptı.

1985 - Achille Lauro adlı yolcu gemisi Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üyesi militanlarca kaçırıldı.

1987 - Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP birleşerek Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) adını aldı.

1989 - 26. Altın Portakal Film Festivali'nde "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi 5 dalda ödül aldı.

1991 - Türkiye'nin Atina Büyük Elçiliği basın ataşesi yardımcısı Çetin Görgü öldürüldü. Saldırıyı 17 Kasım Örgütü üstlendi.

1993 - Toni Morrison, Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı.

1993 - Yusuf Bozkurt Özal liderliğinde, Yeni Parti adında siyasi bir parti kuruldu.

2001 - 11 Eylül saldırılarına yanıt olarak ABD, Terörizmle Savaş ilan etti ve Afganistan'ı bombalamaya başladı.

2002 - Nobel Tıp Ödülü'nü, İngiliz bilim insanları Sydney Brenner ve John E. Sulston ile Amerikalı H. Robert Horvitz paylaştı.

2002 - İsrail birliklerinin Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 14 Filistin'li öldü, 110 kişi yaralandı.

2003 - Sinema oyuncusu Arnold Schwarzenegger, Kaliforniya valisi seçildi.

2012 - Hugo Chavez, Venezuela Devlet Başkanlığı seçimlerini ölümünden önce son kez kazandı.

2015 - Prof. Dr. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk oldu.

DOĞUMLAR

1471 - I. Frederick, Danimarka kralı (ö. 1533)

1728 - Caesar Rodney, Amerikalı politikacı ve hukukçu (ö. 1784)

1809 - Gaspare Fossati, İtalyan mimar (ö. 1883)

1810 - Fritz Reuter, Alman romancı (ö. 1874)

1841 - I. Nikola, Sırp Kralı (ö. 1921)

1885 - Niels Bohr, Danimarkalı nükleer fizikçi ve Atom bombasının mucitlerinden (ö. 1962)

1897 - Elijah Muhammed, ABD'de İslam Ümmeti olarak da bilinen Amerikan İslam Misyonu adlı Siyah hareketin önderi (ö. 1975)

1900 - Heinrich Himmler, Alman politikacı ve SS lideri (ö. 1945)

1917 - June Allyson, Amerikalı aktris (ö. 2006)

1921 - Red Adams, Amerikalı beyzbolcu (ö. 2017)

1922 - Martha Stewart, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1923 - Jean-Paul Riopelle, Kanadalı ressam (ö. 2002)

1925 - Feyyaz Berker, Türk iş adamı (ö. 2017)

1927 - R. D. Laing, İskoç psikiyatrist (ö. 1989)

1928 - Lorna Wing, İngiliz psikiyatr ve fizikçi (ö. 2014)

1931 - Desmond Tutu, Güney Afrikalı rahip ve Nobel Barış Ödülü sahibi

1934 - Ulrike Meinhof, Alman devrimci (ö. 1976)

1940 - Nevzat Kösoğlu, Türk siyasetçi ve yazar (ö. 2013)

1950 - Doğan Hakyemez, Türk eski millî basketbolcu ve basketbol menajeri (ö. 2018)

1952 - Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı

1953 - Tico Torres, Amerikalı müzisyen, Bon Jovi'nin bateristi ve perküsyoncusu

1955 - Yo-Yo Ma, Fransız ve Amerikan çellist ve söz yazarı

1957 - Faruk Hadzibegic, Boşnak futbolcu

1959 - Simon Cowell, İngiliz televizyon yapımcısı

1963 - Orhan Erdem, Türk siyasetçi

1964 - Yavuz Bingöl, Türk müzisyen, türkücü, sinema ve dizi oyuncusu

1967 - Toni Braxton, Amerikalı şarkıcı

1968 - Thom Yorke, İngiliz müzisyen

1973 - Sami Hyypiä, Fin futbolcu

1974 - Bertuğ Cemil, Türk şarkıcı

1974 - Charlotte Perrelli, İsveçli şarkıcı ve oyuncu

1982 - Jermaine Defoe, İngiliz futbolcu

1985 - Jana Khokhlova, Rus buz patenci

1986 - Bree Olson, Amerikalı porno yıldızı

1986 - Holland Roden, Amerikan oyuncu

ÖLÜMLER

858 - Montoku, Japonya'nın 55. İmparatoru (d. 826)

1571 - Müezzinzade Ali Paşa, Osmanlı denizci ve Kaptan-ı Derya

1849 - Edgar Allan Poe, Amerikalı yazar ve şair (d. 1809)

1894 - Oliver Wendell Holmes, Amerikalı yazar (d. 1809)

1896 - John Langdon Down, İngiliz doktor (d. 1828)

1911 - John Hughlings Jackson, İngiliz nörolog (d. 1835)

1925 - Christy Mathewson, Amerikalı beyzbolcu (d. 1880)

1926 - Emil Kraepelin, Alman psikiyatrist (d. 1856)

1944 - Helmut Lent, Nazi Almanyası'nda Luftwaffe'ın As Pilotu (gece avcısı olarak bilinen) (d. 1918)

1959 - Mario Lanza, Amerikalı tenor (d. 1921)

1980 - Necdet Adalı, Türk devrimci (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk devrimci) (d.1958)

1980 - Mustafa Pehlivanoğlu, Türk ülkücü (12 Eylül Darbesi'nden sonra idam edilen ilk ülkücü) (d. 1958)

1985 - Cemal Reşit Rey, Türk besteci, piyanist ve opera şefi (d. 1904)

1992 - Tevfik Esenç, Abhaz-Adige dillerinden biri olan Ubıhça'yı son konuşan kişi (d. 1904)

1993 - Wolfgang Paul, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1913)

2001 - Roger Gaudry, Kanadalı bilim insanı (d. 1913)

2003 - Aysel Tanju, Türk sinema oyuncusu (d. 1939)

2004 - İsmet Ay, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1924)

2006 - Anna Politkovskaya, Rus gazeteci (d. 1958)

2011 - Ramiz Alia, Arnavutluk Devlet Başkanı (d. 1925)

2015 - Sennur Sezer, Türk şair ve yazar (d. 1943)

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