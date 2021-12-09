Tarihte bugün ne oldu? 7 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

7 Aralık'ta doğan ünlüler kimlerdir? 7 Aralık'ta ne oldu? 7 Aralık tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 7 Aralık'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Mevlana Haftası ne zaman? Dünya Sivil Havacılık Günü ne zaman? Tarihte bugün ne oldu? 7 Aralık dünya ne günü? 7 Aralık tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Aralık tarihte bugün vefat edenler!

7 ARALIK TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1787 - Delaware, Amerika Birleşik Devletleri Anayasasını onaylayan ilk eyalet oldu.

1836 - Martin Van Buren, Amerika Birleşik Devletleri'nin 8. Başkanı seçildi.

İvan Vladimirov'un 1905 Moskova Ayaklanması'nı anlatan Presnya'da Barikatlar adlı eseri

1905 - Moskova Ayaklanması başladı. Moskova'ya giren Çarlık Ordularıyla ayaklanmacılar arasında kıyasıya çarpışmalar yaşandı.

1917 - I. Dünya Savaşı: ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1920 - Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası kuruldu.

1921 - Kilis 'in Fransız işgalinden kurtuluşu.

1922 - Siyasal mizah dergisi, Akbaba yayın hayatına başladı.

1923 - Birleşik Krallık 'ta yapılan seçimlerde; Muhafazakâr Parti 257, İşçi Partisi 191, Liberal Parti 158 milletvekilliği aldı.

1932 - Muhsin Ertuğrul'un "Bir Millet Uyanıyor" filmi gösterime girdi.

1934 - Türk Kadınlar Birliği, İstanbul'da bir mitingle kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkını kutladı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Kanada; Finlandiya, Macaristan, Romanya ve Japonya'ya savaş ilan etti.

1941 - Pearl Harbor Saldırısı: Japon uçakları Amerikan deniz üssü Pearl Harbor'u bombaladı. 5 savaş gemisi, 14 gemi, 200 uçak yok edildi, 2400 kişi öldü.

1944 - Reşat Ekrem Koçu tarafından yayımlanan, İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıktı.

1958 - İstanbul sokaklarında "hulahup" çevirmek yasaklandı.

1961 - MGK, Başbakan İsmet İnönü'nün Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

1972 - Apollo 17, Ay görevine doğru yola çıktı.

1973 - İslam Konferansı Örgütü'ne üye 7 ülke tarafından geri kalmış İslam ülkelerini kalkındırmak amacı ile İslam Kalkınma Bankası kuruldu.

1975 - Endonezya, Doğu Timor'u işgal etti.

1979 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Olay yerine "Anti Terör Birliği" imzalı bir bildiri bırakıldı.

1983 - İber Hava Yollarına ait bir Boeing 727 ile bir DC-9 yoğun siste Madrid Havaalanının pistinde çarpıştı: 93 kişi öldü.

1987 - Kaliforniya'nın Paso Robles şehrinde, bir yolcu uçağı düştü: 43 kişi öldü.

1988 - Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi: 25.000'in üzerinde ölü, 15.000'den fazla yaralı, 400.000 kişi evsiz kaldı.

1996 - TBMM'de harçları protesto etmek için pankart açan öğrencilerin yargılanması sona erdi; gençler toplam 96 yıla mahkûm oldular.

2002 - Bangladeş'te dört tiyatroya yapılan bombalı saldırılarda 18 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.

2002 - Londra'da 51'incisi yapılan Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli Azra Akın Dünya Güzeli seçildi.

2004 - Hamid Karzai, Afganistan Devlet Başkanlığı görevine başladı.

2009 - Reşadiye saldırısı: Tokat'ın Reşadiye ilçesi, Sazak köyünde 7 Jandarmanın şehit edildiği pusu gerçekleşti.

7 ARALIK TARİHTE BUGÜN DOĞANLAR

903 - Abdurrahman es-Sufî, Farisi gökbilimci (ö. 986)

967 - Ebu Said-i Ebu'l-Hayr, Horasanlı mutasavvıf ve şair (ö. 1049)

1595 - Injo, Joseon Krallığı'nın 16. kralı (ö. 1649)

1598 - Gian Lorenzo Bernini, İtalyan heykeltıraş (ö. 1680)

1764 - Claude Victor-Perrin, Fransız mareşal (ö. 1841)

1823 - Leopold Kronecker, Alman matematikçi ve mantık bilimci (ö. 1891)

1863 - Pietro Mascagni, İtalyan besteci (ö. 1945)

1873 - Willa Cather, Amerikalı romancı (ö. 1947)

1875 - Hüseyin Cahit Yalçın, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1957)

1893 - Fay Bainter, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (ö. 1968)

1893 - Hermann Balck, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın Wehrmacht generali (ö. 1982)

1905 - Gerard Kuiper, Hollandalı astronom, gezegen bilimci ve yazar (ö. 1973)

1909 - Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (ö. 1942)

1915 - Leigh Brackett, Amerikalı yazar (ö. 1978)

1915 - Eli Wallach, Amerikalı oyuncu ve Emmy ödülü sahibi (ö. 2014)

1916 - Yekaterina Budanova, Sovyet pilot (ö. 1943)

1919 - Ceyhun Atuf Kansu, Türk yazar, şair ve doktor (ö. 1978)

1920 - Tatamkhulu Afrika, Güney Afrikalı yazar, şair ve aktivist (ö. 2002)

1920 - Walter Nowotny, II. Dünya Savaşı'nda Avusturyalı Luftwaffe avcı Ace Pilotu (ö. 1944)

1924 - Mário Soares, eski Portekizli başbakan (ö. 2017)

1928 - Noam Chomsky, Amerikalı dil bilimci, siyaset bilimci ve yazar

1932 - Ellen Burstyn, Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu

1932 - Oktay Ekşi, Türk gazeteci

1933 - Şevket Kazan, Türk siyasetçi ve avukat (ö. 2020)

1935 - Armando Manzanero, Meksikalı bolero şarkıcısı, söz yazarı, besteci ve piyanist (ö. 2020)

1937 - Thad Cochran, Amerikalı siyasetçi (ö. 2019)

1938 - Oben Güney, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1993)

1940 - İsmail Kahraman, Türk hukukçu ve siyasetçi

1942 - Yavuz Özışık, Türk piyanist ve müzisyen (ö. 2017)

1945 - Güzin Özyağcılar, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1948 - Tom Waits, Amerikalı müzisyen

1949 - Tom Waits, Amerikalı şarkıcı, besteci ve oyuncu

1952 - Susan Collins, Amerikalı iş kadını ve politikacı

1956 - Larry Bird, Amerikalı basketbolcu

1957 - Tijjani Muhammad-Bande, Nijeryalı diplomat ve siyaset bilimci

1958 - Rick Rude, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 1999)

1960 - Abdellatif Kechiche, Tunuslu-Fransız aktör, film yönetmeni ve senarist

1962 - İmad Muğniye, İslami Cihat Örgütü ile Hizbullah'ın en üst düzey kurucu üyelerinden biri (ö. 2008)

1964 - Peter Laviolette, Amerikalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1965 - Colin Hendry, İskoç millî futbolcu ve teknik direktör

1965 - Jeffrey Wright, Amerikalı oyuncu

1966 - C. Thomas Howell, Amerikalı oyuncu

1968 - Esra Dermancıoğlu, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1970 - Bay J (Jerfi Benveniste), İtalyan asıllı Türk radyocu ve DJ

1971 - Vladimir Akopian, Ermeni satranç büyükustası

1971 - Chasey Lain, Amerikalı porno oyuncusu

1972 - Tammy Lynn Sytch, Amerikalı profesyonel güreşçi

1973 - İbrahim Kutluay, Türk basketbolcu

1973 - Damien Rice, İrlandalı şarkıcı

1977 - Dominic Howard, İngiliz müzisyen ve grup Muse'ın bateristi

1978 - Shiri Appleby, Amerikalı aktris

1979 - Sara Bareilles, Amerikalı şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve piyanist

1980 - John George Terry, İngiliz futbolcu

1981 - Tuba Ünsal, Türk oyuncu ve manken

1984 - Robert Kubica, Polonyalı Formula 1 pilotu

1985 - Jon Moxley, Amerikalı profesyonel güreşçi ve aktör

1987 - Aaron Carter, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

1988 - Emily Browning, Avustralyalı sinema oyuncusu, şarkıcı ve model

1989 - Vladan Giljen, Karadağlı futbolcu

1989 - Nicholas Hoult, İngiliz oyuncu

1990 - Urszula Radwanska, Polonyalı tenisçi

1994 - Yuzuru Hanyu, Japon buz patenci

7 ARALIK TARİHTE BUGÜN VEFAT EDENLER

MÖ 43 - Cicero, Romalı politikacı ve yazar (d. MÖ 106)

283 - Eutychianus, 4 Ocak 275 tarihinden ölüm tarihi olan 7 Aralık 283 tarihine kadar papa

983 - II. Otto, Kutsal Roma İmparatorluğu (d. 955)

1803 - Küçük Hüseyin Paşa, Osmanlı devlet adamı ve Kaptan-ı Derya (d. 1757)

1815 - Michel Ney, Fransız mareşal ve askeri komutan (d. 1769)

1886 - Johann Philipp Becker, Alman devrimci (d. 1809)

1894 - Ferdinand de Lesseps, Fransız diplomat ve girişimci (Süveyş Kanalı'nı hayata geçiren) (d. 1805)

1895 - Dürrinev Kadınefendi, Sultan Abdülaziz'in birinci eşi ve başkadınefendi (d. 1835)

1906 - Élie Ducommun, İsviçreli yazar (d. 1833)

1930 - Noe Ramişvili, Gürcü siyaset adamı (d. 1881)

1936 - Osman Nuri Birgi, Türk akademisyen, siyasetçi ve doktor (d. 1872)

1947 - Nicholas Murray Butler, Amerikalı eğitimci, siyaset adamı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (d. 1862)

1955 - Fatin Gökmen, Türk astronom (d. 1877)

1956 - Reşat Nuri Güntekin, Türk romancı, öykücü ve oyun yazarı (d. 1889)

1960 - Clara Haskil, Rumen piyanist (d. 1895)

1974 - Mehmed Muhiddin Sevilen (Hayali Küçük Ali), Türk Karagöz oynatıcısı (d.1886)

1974 - Pierre Renouvin, Fransız diplomat ve tarihçi (d. 1893)

1975 - Thornton Wilder, Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (d. 1897)

1979 - Cavit Orhan Tütengil, Türk bilim adamı ve yazar (öldürüldü) (d. 1921)

1985 - Robert Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (d. 1895)

1990 - Joan Bennett, Amerikalı aktris (d. 1910)

1992 - Cengiz Tuncer, Türk siyasetçi (d. 1942)

1992 - Şahin Kaygun, Türk fotoğraf ve grafik sanatçısı (d. 1951)

1992- Félix Houphouët-Boigny, Fildişi Sahili'nin ilk devlet başkanı (d. 1905)

1993 - Abidin Dino, Türk ressam (d. 1913)

1998 - Martin Rodbell, Amerikalı biyokimyacı (d. 1925)

2006 - Suat Sayın, Türk bestekâr, güftekâr ve ses sanatçısı (d. 1932)

2007 - Erhan Bener, Türk yazar (d. 1929)

2011 - Harry Morgan, Amerikalı oyuncu (d. 1915)

2013 - Édouard Molinaro, Fransız film yönetmeni ve senarist (d. 1928)

2016 - Cüneyd Cemşid, Pakistanlı müzisyen, şarkıcı ve moda tasarımcısı (d. 1964)

2016 - Paul Elvström, Danimarkalı yelkenci (d. 1928)

2016 - İsmet Sezgin, Türk siyasetçi (d. 1928)

2017 - Süleyman Dilbirliği, Türk asker (d. 1926)

2017 - Philippe Maystadt, Belçikalı siyasetçi (d. 1948)

2017 - Steve Reevis, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu (d. 1962)

2018 - Belisario Betancur, Kolombiyalı siyasetçi, yazar ve hukukçu (d. 1923)

2018 - Ljupka Cundeva, Makedonyalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1934)

2018 - Shmuel Flatto-Sharon, İsrailli iş adamı, sunucu ve siyasetçi (d. 1930)

2018 - Håkan Jeppsson, İsveçli iş adamı ve spor yöneticisi (d. 1961)

2019 - Ron Saunders, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1932)

2019 - Zaza Uruşadze, Gürcü film yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1965)

2020 - Fred Akers, Amerikan futbolu oyuncusu ve antrenörü (d. 1938)

2020 - Tihomir Arsic, Sırp aktör (d. 1957)

2020 - Divya Bhatnagar, Hint aktris (d. 1986)

2020 - Jean-François Charbonnier, eski Fransız profesyonel futbolcu (d. 1959)

2020 - Natalie Desselle Reid, Amerikalı aktris (d. 1967)

2020 - Phyllis Eisenstein, Amerikalı roman yazarı (d. 1946)

2020 - İrfan Gürpınar, Türk siyasetçi (d. 1943)

2020 - Katarzyna Laniewska, Polonyalı aktris, siyasetçi ve aktivist (d. 1933)

2020 - Sean Malone, Amerikalı müzisyen (d. 1970)

2020 - Lidia Menapace, İtalyan direnişçi ve siyasetçi (d. 1924)

2020 - Janusz Sanocki, Polonyalı siyasetçi (d. 1954)

2020 - Ildegarda Taffra, İtalyan kayakçı (d. 1934)

2020 - Chuck Yeager, Amerikalı pilot (d. 1923)

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