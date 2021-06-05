Tarihte bugün ne oldu? 5 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 5 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 5 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
5 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 5 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• 1851 - Amerikalı yazar Harriet Beecher Stowe'un kölelik karşıtı romanı Tom Amca'nın Kulübesi (Life Among the Lowly) bir gazetede tefrika edilmeye başlandı.
• 1923 - Şile'de Rum Değirmenlik Mahallesinde çıkan yangında yaklaşık 550 Rum (çoğu terk edilmiş), 200 İslam hanesi, 100 dükkân, 1 cami, 2 kilise ve bazı resmi binalar yandı.
• 1924 - Ali Haydar Bey (Yuluğ) Ankara şehreminliğine atandı.
• 1924 - Silifke'de cumhuriyet aleyhine vaaz verdiği için Hoca Askerî idama mahkûm edildi.
• 1926 - Birleşik Krallık, Türkiye, ve Irak arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Türkiye, Musul petrollerinin gelirinden 25 yıl süreyle yüzde 10 pay almayı kabul etti ve Musul'daki haklarından vazgeçti. Fakat daha sonra, 500 bin sterlin karşılığında bu haktan da vazgeçildi.
• 1936 - "Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanunu" çıkarıldı.
• 1941 - Ankara'da I. Coğrafya Kongresi toplandı.
• 1943 - Sivas Çimento Fabrikası üretime başladı. Fabrikada yılda 90 bin ton çimento üretileceği açıklandı.
• 1946 - Tek dereceli milletvekili seçim kanunu kabul edildi. Sınıf esasına dayalı parti kurmaya izin vermek amacıyla Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı.
• 1947 - Marshall Planı: Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri Devlet Bakanı George Marshall, savaş sonrası Avrupa'ya destek için çağrıda bulundu.
• 1953 - Adapazarı Şeker Fabrikası kuruldu. Fabrikanın bölgede üretilen pancarı işleyerek şeker üreteceği açıklandı.
• 1956 - Elvis Presley yeni şarkısı "Hound Dog"u televizyonda The Milton Berle Show'da tanıttı, Show sırasında yaptığı kışkırtıcı kalça hareketleri o devirde seyirciler tarafından müstehcen bulundu.
• 1957 - Gülhane Askerî Tıp Akademisi teşkilatlandırıldı.
• 1963 - Birleşik Krallık Savaş Bakanı John Profumo karıştığı bir seks skandalı yüzünden görevinden istifa etmek zorunda kaldı. (Profumo Skandalı)
• 1964 - Hükümetin Kıbrıs'a müdahale kararı üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, İnönü'ye, müdahalede ABD yardımına ait silahların kullanılamayacağını belirten ve Türkiye tarihine "Johnson Mektubu" olarak geçen bir mektup gönderdi.
• 1966 - Ortaca Olayları olarak bilinen olaylar başladı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde Alevilere yönelik tecavüz, gasp ve saldırı olayları gerçekleştirildi.
• 1966 - 52 sandalyelik Kısmi Senato seçimleri yapıldı.
• 1967 - İsrail ile Arap ülkeleri arasında; tarihe "Altı Gün Savaşı" diye geçen çatışmalar başladı. Çatışmalar sonrasında, kendi topraklarından daha fazla toprak elde eden İsrail, Gazze Şeridi'ni, Beytüllahim ve Hebron kentlerini, Batı Şeria'yı ve Golan Tepeleri'ni ele geçirdi.
• 1975 - Süveyş Kanalı, Altı Gün Savaşı'nın ardından, 8 yıl sonra uluslararası deniz trafiğine açıldı.
• 1976 - ABD'de Idaho eyaletinde bulunan "Teton Barajı" çöktü.
• 1977 - Ev kullanımına uygun ilk pratik kişisel bilgisayar olan Apple II satışa sunuldu.
• 1981 - Genel ahlak kurallarını bozduğu gerekçesiyle eşcinsellerin sahneye çıkması başta İstanbul olmak üzere bazı valiliklerce yasaklandı.
• 1981 - ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı haftalık bir tıbbi dergide, Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde 5 kişide, sadece bağışıklık sistemleri zayıflamış hastalarda görülen zatürreenin az rastlanan bir formuna rastlandığı bildirildi. Bu hastalar ilk onaylanmış AIDS vak'aları olarak tarihe geçtiler.
• 2011 - SBS 7. sınıflar için 3. kez yapıldı.
DOĞUMLAR
• 1656 - Joseph Pitton de Tournefort, Fransız doğabilimci (ö. 1708)
• 1799 - Aleksey Lvov, Rus besteci (ö. 1870)
• 1819 - John Couch Adams, İngiliz astronom (ö. 1892)
• 1878 - Panço Villa, Meksikalı devrimci (ö. 1923)
• 1883 - John Maynard Keynes, Britanyalı ekonomist (ö. 1946)
• 1898 - Federico Garcia Lorca, İspanyol şair (ö. 1936)
• 1900 - Dennis Gabor, Macar asıllı İngiliz fizikçi, elektrik mühendisi ve mucit (ö. 1979)
• 1928 - Tony Richardson, İngiliz sinema yönetmeni (ö. 1991)
• 1931 - Jacques Demy, Fransız sinema yönetmeni (ö. 1990)
• 1932 - Christy Brown, İrlandalı yazar ve ressam (ö. 1981)
• 1932 - Yekta Güngör Özden, Türk hukukçu, yazar ve şair
• 1933 - William Kahan, Kanadalı matematikçi ve bilgisayar bilimcisi
• 1939 - Joe Clark, Kanada'lı iş adamı ve siyasetçi
• 1941 - Martha Argerich, Arjantinli konser piyanisti
• 1944 - Whitfield Diffie, Amerikalı şifrebilimci
• 1946 - Coşkun Göğen (Tecavüzcü Coşkun), Türk oyuncu
• 1946 - Stefania Sandrelli, bir İtalyan oyuncu
• 1947 - Laurie Anderson, Amerikalı avangart sanatçısı, besteci, müzisyen ve film yönetmeni
• 1949 - Ken Follett, tarihsel ve gerilim türü romanlar yazan Galli yazardır
• 1952 - Nicko McBrain, İngiliz şarkıcı
• 1954 - Haluk Bilginer, Türk oyuncu ve yönetmen
• 1956 - Enis Berberoğlu, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi
• 1958 - Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Komorlu siyasetçi
• 1960 - Kerem Alışık, Türk oyuncu
• 1960 - Leslie Hendrix, Amerikalı oyuncudur
• 1962 - Astrid, Kral II. Albert ve Kraliçe Paola'nın ikinci çocuğu ve tek kızı, ve şu anki Belçika hükümdarı Kral Philippe'in kardeşi
• 1964 - Rick Riordan, Amerikalı Frantastik yazarı
• 1966 - Aydoğan Aydın, Türk asker (ö. 2017)
• 1967 - Ron Livingston, Amerikalı film ve dizi oyuncusudur
• 1968 - Şebnem Sönmez, Türk oyuncu
• 1969 - Çiçek Dilligil, Türk oyuncu
• 1970 - Koji Noguchi, Japon eski millî futbolcudur
• 1971 - Susan Lynch, Kuzey İrlandalı oyuncu
• 1971 - Mark Wahlberg, Amerikalı oyuncu, müzisyen ve televizyon yapımcısı
• 1977 - Liza Weil, Amerikalı aktris
• 1978 - Nick Kroll, Amerikalı oyuncu, komedyen, ve seslendirme sanatçısı
• 1978 - Fernando Meira, Portekizli eski futbolcudur
• 1979 - David Bisbal, İspanyol şarkıcıdır
• 1979 - Pete Wentz, Fall Out Boy grubunun basçısı ve söz yazarıdır.
• 1981 - Serhat Akın, Türk futbolcu
• 1982 - Achille Emana, Kamerunlu futbolcu
• 1982 - Zvjezdan Misimovic, Boşnak futbolcu
• 1984 - Yusuf Güney, Türk şarkıcı
• 1985 - Jeremy Abbott, Amerikalı buz patenci
• 1986 - Bárbara de Regil, Meksikalı oyuncu
• 1987 - Marcus Thornton, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1988 - Austin Daye, Amerikalı profesyonel basketbolcudur
• 1989 - Ed Davis, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusudur
• 1989 - Yiğit Gökoğlan, Türk futbolcudur
• 1989 - Khaleem Hyland, Trinidad ve Tobago'lu millî futbolcudur
• 1989 - Gilberto Oliveira Souza Júnior, Brezilyalı futbolcudur
• 1989 - Leo Schwechlen, Fransız futbolcudur
• 1990 - Junior Hoilett, Kanadalı millî futbolcudur
• 1990 - Masato Kudo, Japon futbolcudur
• 1990 - DJ Mustard, Amerikalı müzik yapımcısı ve DJ
• 1990 - Sekou Oliseh, Liberya'lı futbolcudur
• 1990 - Matthias Ostrzolek, Polonya asıllı Alman futbolcudur
• 1990 - Polina Rahimova, Azeri voleybolcudur
• 1990 - Ben Rienstra, Hollandalı futbolcudur
• 1991 - Martin Braithwaite, Guyana asıllı Danimarkalı millî futbolcudur
• 1991 - Lisa Schmidla, Alman kürekçi
• 1992 - Joazhiño Arroe, Peru'lu futbolcudur
• 1992 - Yago Pikachu, Brezilyalı bir futbolcudur
• 1992 - Emily Seebohm, Avustralyalı yüzücü
• 1993 - Erdal Akdarı, Türk futbolcudur
• 1993 - Cándido Ramírez, Meksikalı futbolcudur
• 1993 - Maria Thorisdottir, Norveçli millî futbolcudur
• 1995 - Troye Sivan, Güney Afrika doğumlu Avustralyalı oyuncu, şarkıcı, söz yazarı ve eski YouTuber'dır
• 1996 - Marcão, Brezilyalı stoper
• 1997 - Henry Onyekuru, Nijeryalı millî futbolcudur
• 1997 - Kieran Tierney, İskoç futbolcudur
• 1998 - Fabian Benko, Alman futbolcudur
• 1998 - Yuliya Lipnitskaia, Rus artistik buz pateni sporcusu
• 2000 - Pierre Kalulu, Fransız futbolcudur
ÖLÜMLER
• 1017 - Sanjo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 67. imparatorudur (d. 976)
• 1316 - X. Louis, Fransa kralı (d. 1289)
• 1615 - Toyotomi Hideyori, Sengoku döneminde yaşamış bir Japon samuray (d. 1593)
• 1816 - Giovanni Paisiello, İtalyan besteci (d. 1741)
• 1826 - Carl Maria von Weber, Alman besteci (d. 1786)
• 1832 - Ka‘ahumanu, Hawai‘ i Krallığı'nda konsort kraliçe (d. 1768)
• 1897 - Teodor Kasap, Rum kökenli Osmanlı gazeteci, yazar ve çevirmen (d. 1835)
• 1900 - Stephen Crane, Amerikalı yazar (d. 1871)
• 1910 - O. Henry, Amerikalı öykü yazarı (d. 1862)
• 1921 - Georges Feydeau, Fransız oyun yazarı (d. 1862)
• 1944 - Riccardo Zandonai, İtalyan opera ve klasik batı müziği eserleri bestecisi ve müzik eğitimcisi (d. 1883)
• 1958 - Evelyn Ellis, Amerikalı oyuncu (d. 1894)
• 1965 - Wilhelm, bir İsveç ve Norveç prensiydi (d. 1884)
• 1971 - Cahit Irgat, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1915)
• 1974 - Hilmi Ziya Ülken, Türk felsefeci ve sosyolog (d. 1901)
• 1977 - Luis César Amadori, İtalya-Arjantinli bir film yönetmeni ve senaristti (d. 1902)
• 1977 - Fevzi el-Kavukçu, Arap asker ve politikacı (d. 1890)
• 1983 - Kurt Tank, Alman havacılık mühendisi (d. 1898)
• 1993 - Conway Twitty, Amerikalı şarkcıdır (d. 1933)
• 2004 - Necdet Mahfi Ayral, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (d. 1908)
• 2004 - Ronald Reagan, Amerika Birleşik Devletleri'nin 40. Başkanı (d. 1911)
• 2004 - Zahir Güvemli, Türk yazar, karikatürist ve eleştirmen (d. 1913)
• 2005 - Susi Nicoletti, Alman-Avusturyalı oyuncu ve balerindir (d. 1918)
• 2009 - Rajeev Motwani, Hindistan doğumlu bilgisayar bilimcidir (d. 1962)
• 2010 - Erdoğan Tokatlı, Türk sinema yönetmeni, yazar ve çevirmen (d. 1939)
• 2011 - Ludo Martens, Belçikalı tarihçi ve komünist politikacı (d. 1946)
• 2012 - Ray Bradbury, Amerikalı yazar (d. 1920)
• 2012 - Caroline John, İngiliz oyuncu (d. 1940)
• 2015 - Sadun Boro, Türk denizci (d. 1928)
• 2015 - Tarık Aziz, Iraklı siyasetçi ve eski Irak Dışişleri Bakanı (d. 1936)
• 2016 - Jerome Bruner, Amerikalı psikolog (d. 1915)
• 2017 - Kathryn Stripling Byer, Amerikalı kadın şair ve eğitimcidir (d. 1944)
• 2017 - Andy Cunningham, İngiliz oyuncu, kukla sanatçısı ve yazar (d. 1950)
• 2017 - Helen Dunmore, İngiliz kadn şair, romancı ve çocuk öyküleri yazarıdır (d. 1952)
• 2017 - Cheick Tioté, Fildişi Sahilili millî futbolcudur (d. 1986)
• 2018 - Janis Bojars, Litvan gülle atma sporcusudur (d. 1956)
• 2018 - Frank Bresee, Amerikalı radyocu ve tarihçi (d. 1929)
• 2018 - Brian Browne, Kanadalı caz piyanisti ve bestecidir (d. 1937)
• 2018 - Pierre Carniti, İtalyan siyasetçi ve sendikacı (d. 1936)
• 2018 - Daša Drndic, Hırvat kadın yazar ve romancı (d. 1946)
• 2018 - Kate Spade, Amerikalı moda tasarımcısı ve iş kadınıdır (d. 1962)
• 2018 - Feng Ting-kuo, Tayvanlılar-Çinli siyasetçidir (d. 1950)
• 2018 - Kate Spade, Amerikalı moda tasarımcısı ve iş kadınıdır (d. 1962)
• 2019 - Dinyar Contractor, Hint oyuncu, komedyen, yönetmen ve yazar (d. 1941)
• 2019 - Elio Sgreccia, İtalyan biyolog ve Kardinal (d. 1928)
• 2020 - Keiko Ito, Japon haiku şairi (d. 1935)
• 2020 - Carlos Lessa, Brezilyalı ekonomist ve profesör (d. 1936)
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• Dünya Çevre Günü