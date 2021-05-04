Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
4 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1814 - I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.
1865 - Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülmesinden üç hafta sonra, Springfield, Illinois'da toprağa verildi.
1904 - Panama Kanalı'nın inşasına başlandı.
1912 - İtalya, Rodos'u işgal etti.
1919 - Çin Cumhuriyeti'nde yabancı malların boykot edilmesini savunan öğrenci ayaklanması.
1924 - 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı.
1930 - Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.
1931 - Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.
1932 - Al Capone, vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi.
1949 - İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.
1953 - Ernest Hemingway, Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.
1970 - ABD'de, Ohio Kent Üniversitesi'nde, ABD'nin Kamboçya'yı işgalini protesto eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri; dört öğrenciyi öldürdü, dokuzunu yaraladı.
1979 - Margaret Thatcher, İngiltere Başbakanı olarak göreve başladı. Thatcher, İngiltere tarihinin ilk kadın Başbakanı oldu.
1994 - Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.
1997 - Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği Dinle adlı şarkı üçüncü oldu.
1997 - Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, yedi kişi kayboldu.
2002 - Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 148 kişi öldü.
2009 - Bilge Köyü Katliamı: Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yapılan bir düğün sırasında, düğündekilere ve aynı aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda; 3'ü hamile kadın ve 6'sı çocuk olmak üzere, toplamda 44 kişi öldü.
DOĞUMLAR
1006 - Hâce Abdullah Herevî, 11. yüzyılda yaşamış sufi ve din bilgini (d. 1089)
1655 - Bartolomeo Cristofori, İtalyan müzik aletleri yapımcısı ve piyanonun mucidi (ö. 1731)
1733 - Jean-Charles de Borda, Fransız matematikçi, fizikçi, sosyal bilimci ve denizci (ö. 1799)
1770 - François Gérard, Fransız ressam (ö. 1837)
1825 - Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog (ö. 1895)
1825 - Augustus Le Plongeon, Britanyalı amatör arkeolog, eski eserler uzmanı ve fotoğrafçı (ö. 1908)
1827 - John Hanning Speke, İngiliz kâşif (ö. 1864)
1878 - Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kent bilimci (ö. 1936)
1880 - Bruno Taut, Alman mimar (ö. 1938)
1881 - Aleksandr Kerenski, Rus politikacı (ö. 1970)
1899 - Fritz von Opel, Alman otomotiv sanayicisi (ö. 1971)
1904 - Ümmü Gülsüm, Mısırlı Arap ses sanatkârı (ö. 1975)
1922 - Eugenie Clark, Amerikalı ihtiyolog (ö. 2015)
1923 - Assi Rahbani, Lübnanlı besteci ve müzisyen (ö. 1986)
1928 - Muhammed Hüsnü Mübarek, Mısırlı politikacı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2020)
1929 - Audrey Hepburn, Belçikalı sinema oyuncusu (ö. 1993)
1929 - Paige Rense, Amerikalı yazar ve editör (ö. 2021)
1934 - Mehmet Genç, Türk tarihçi
1936 - Manuel Benitez (El Cordobés), İspanyol boğa güreşçisi
1939 - Amos Oz, İsrailli yazar (ö. 2018)
1954 - Hayri İnönü, Türk siyasetçi
1956 - Ulrike Meyfarth, Alman bayan eski yüksek atlamacı
1964 - Muharrem İnce, Türk öğretmen ve siyasetçi
1964 - Rocco Siffredi, İtalyan film aktörü, yönetmeni ve yapımcısı
1966 - Ekrem Buğra Ekinci, Türk hukukçu ve akademisyen
1967 - Haydar Zorlu, Türk asıllı Alman oyuncu
1972 - Mike Dirnt, Amerikalı gitarist ve baterist
1974 - Andy Khachaturian, Ermeni asıllı Amerikalı besteci ve şarkıcı
1975 - Murat Arkın, Türk oyuncu
1981 - Derya Karadaş, Türk oyuncu
1983 - Brad Bufanda, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)
1985 - Canan Dağdeviren, Türk fizik mühendisi
1985 - Fernandinho, Brezilyalı futbolcu
1987 - Cesc Fàbregas, İspanyol futbolcu
1989 - Burcu Biricik, Türk dizi ve sinema oyuncusu
1997 - Bahar Şahin, Türk dizi ve sinema oyuncusu
ÖLÜMLER
1481 - Karamanlı Mehmet Paşa, II. Mehmed saltanatında 1477-1481 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı
1506 - Hüseyin Baykara, Timur İmparatorluğu Hükümdarı ve şair (d. 1438)
1519 - Lorenzo di Piero de' Medici, Floransa yöneticisi ve Urbino Dükü (d. 1492)
1734 - James Thornhill, İngiliz ressam (d. 1675)
1811 - Nikolay Kamenski, Rus general (d. 1776)
1903 - Gotse Delçev, Bulgar devrimci (d. 1872)
1912 - Nettie Stevens, Amerikalı genetikçi (d. 1861)
1924 - Edith Nesbit, İngiliz yazar ve şair (d. 1858)
1937 - Mehmed Selim Efendi, II. Abdülhamid'in en büyük oğlu (d. 1870)
1938 - Carl von Ossietzky, Alman yazar (d. 1889)
1945 - Nadir Mutluay, Türk müftü (İstiklâl Savaşı'nda Anadolu'da çıkan iç isyanları bastırmada ve işgale direnen Türk güçlerine silah temin etmede önemli hizmetleri olan) (d. 1879)
1945 - Fedor von Bock, Alman subay (d. 1880)
1955 - George Enescu, Romanyalı besteci (d. 1881)
1955 - Louis Charles Bréguet, Fransız pilot, uçak tasarımcısı ve sanayici. Air France'nin kurucusu (d. 1880)
1962 - Cécile Vogt-Mugnier, Fransız nörolog (d. 1875)
1966 - Wojciech Brydzinski, Polonyalı tiyatro, radyo ve sinema oyuncusu (d. 1877)
1972 - Edward Calvin Kendall, Amerikalı kimyager (d. 1886)
1979 - Tezer Taşkıran, Türk öğretmen, siyasetçi, yazar ve ilk kadın milletvekillerinden (d. 1907)
1980 - Josip Broz Tito, Yugoslavya Devlet Başkanı ve Mareşal (d. 1892)
1983 - Shuji Terayama, Japon senarist ve film yapımcısı (d. 1935)
1984 - Diana Dors, İngiliz aktris (d. 1931)
1984 - László Rásonyi, Macar Türkolog (d. 1899)
1985 - Fikri Sönmez (Terzi Fikri), Fatsa eski Belediye Başkanı (Fatsa Devrimci Yol davasından tutuklu olarak kaldığı Amasya Askerî Cezaevi'nde kalp krizi sonucu) (d. 1938)
1988 - Stanley William Hayter, Britanyalı ressam (d. 1901)
1991 - Muhammed Abdülvahab Mısırlı şarkıcısı ve bestecisi (d. 1900)
1997 - Esin Engin, Türk müzisyen (d. 1945)
2001 - Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotu (d. 1932)
2009 - Dom DeLuise, Amerikalı aktör, komedyen yapımcı ve yönetmen (d. 1933)
2010 - Brita Borg, İsveçli şarkıcı (d. 1916)
2010 - Denis Obua, Ugandalı eski millî futbolcu (d. 1947)
2011 - Bernard Stasi, Fransız siyasetçi, eski bakan (d. 1930)
2011 - Sada Thompson, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1927)
2012 - Edward Short, İngiliz siyasetçi, İşçi Partisi milletvekili, bakan (d. 1912)
2012 - Adam Yauch, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve yönetmen (d. 1964)
2012 - Rashidi Yekini, Nijeryalı millî futbolcu (d. 1963)
2013 - Christian de Duve, Belçikalı sitolog ve biyokimyacı (d. 1917)
2014 - Elena Baltacha, Ukrayna asıllı İngiliz profesyonel tenisçi (d. 1983)
2015 - Ellen Albertini Dow, Amerikalı aktris (d. 1913)
2015 - Jivko Gospodinov, eski Bulgar millî futbolcu (d. 1957)
2015 - Joshua Ozersky, Amerikalı yemek uzmanı, yazar ve şef (d. 1967)
2016 - Jean-Baptiste Bagaza, Burundili asker ve siyasetçi (d. 1946)
2016 - Gültekin Çeki, Türk söz yazarı ve besteci (d. 1927)
2016 - Ángel de Andrés López, İspanyol aktör (d. 1951)
2017 - Victor Lanoux, Fransız oyuncu (d. 1936)
2017 - Timo Mäkinen, Finlandiyalı otomobil yarışçısı (d. 1938)
2018 - Nasır Çeşm Azer, İranlı piyanist, besteci ve aranjör (d. 1950)
2018 - Renate Dorrestein, Hollandalı feminist, gazeteci ve yazar (d. 1954)
2018 - Catherine Godbold, Avustralyalı aktris (d. 1974)
2018 - André Le Dissez, Fransız erkek bisiklet yarışçısı (d. 1929)
2018 - Abi Ofarim, İsrailli müzisyen, şarkıcı ve dansçı (d. 1937)
2018 - Alexander Tschäppät, İsviçreli siyasetçi (d. 1952)
2019 - Rachel Held Evans, Amerikalı gazeteci, köşe ve blog yazarı (d. 1981)
2019 - Terje Moe Gustavsen, Norveçli siyasetçi ve bakan (d. 1954)
2019 - Prospero Nograles, Filipinli siyasetçi ve hukukçu (d. 1947)
2020 - Aldir Blanc, Brezilyalı gazeteci, şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1946)
2020 - Necef Deryabenderi, İranlı yazar ve çevirmen (d. 1929)
2020 - Motoko Fujishiro Huthwaite, Güzel Sanatlar Amerikalı öğretmen (d. 1927)
2020 - Flávio Migliaccio, Brezilyalı aktör, film yönetmeni ve senarist (d. 1934)
2020 - Anna Mohr, İsveçli arkeolog (d. 1944)
2020 - Lorne Munroe Kanadalı-Amerikalı çellist (d. 1924)
2020 - Froilan Tenorio, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1939)
2020 - Dragan Vucic, Makedon besteci, şarkıcı, bas gitarist, hayırsever ve TV sunucusu (d. 1955)
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