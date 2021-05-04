Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs'ta yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs'ta yaşananlar!
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Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

4 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1814 - I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.

1865 - Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülmesinden üç hafta sonra, Springfield, Illinois'da toprağa verildi.

1904 - Panama Kanalı'nın inşasına başlandı.

1912 - İtalya, Rodos'u işgal etti.

1919 - Çin Cumhuriyeti'nde yabancı malların boykot edilmesini savunan öğrenci ayaklanması.

1924 - 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı.

1930 - Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931 - Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932 - Al Capone, vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi.

1949 - İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1953 - Ernest Hemingway, Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.

1970 - ABD'de, Ohio Kent Üniversitesi'nde, ABD'nin Kamboçya'yı işgalini protesto eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri; dört öğrenciyi öldürdü, dokuzunu yaraladı.

1979 - Margaret Thatcher, İngiltere Başbakanı olarak göreve başladı. Thatcher, İngiltere tarihinin ilk kadın Başbakanı oldu.

1994 - Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

1997 - Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği Dinle adlı şarkı üçüncü oldu.

1997 - Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, yedi kişi kayboldu.

2002 - Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 148 kişi öldü.

2009 - Bilge Köyü Katliamı: Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yapılan bir düğün sırasında, düğündekilere ve aynı aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda; 3'ü hamile kadın ve 6'sı çocuk olmak üzere, toplamda 44 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1006 - Hâce Abdullah Herevî, 11. yüzyılda yaşamış sufi ve din bilgini (d. 1089)

1655 - Bartolomeo Cristofori, İtalyan müzik aletleri yapımcısı ve piyanonun mucidi (ö. 1731)

1733 - Jean-Charles de Borda, Fransız matematikçi, fizikçi, sosyal bilimci ve denizci (ö. 1799)

1770 - François Gérard, Fransız ressam (ö. 1837)

1825 - Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog (ö. 1895)

1825 - Augustus Le Plongeon, Britanyalı amatör arkeolog, eski eserler uzmanı ve fotoğrafçı (ö. 1908)

1827 - John Hanning Speke, İngiliz kâşif (ö. 1864)

1878 - Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kent bilimci (ö. 1936)

1880 - Bruno Taut, Alman mimar (ö. 1938)

1881 - Aleksandr Kerenski, Rus politikacı (ö. 1970)

1899 - Fritz von Opel, Alman otomotiv sanayicisi (ö. 1971)

1904 - Ümmü Gülsüm, Mısırlı Arap ses sanatkârı (ö. 1975)

1922 - Eugenie Clark, Amerikalı ihtiyolog (ö. 2015)

1923 - Assi Rahbani, Lübnanlı besteci ve müzisyen (ö. 1986)

1928 - Muhammed Hüsnü Mübarek, Mısırlı politikacı ve Cumhurbaşkanı (ö. 2020)

1929 - Audrey Hepburn, Belçikalı sinema oyuncusu (ö. 1993)

1929 - Paige Rense, Amerikalı yazar ve editör (ö. 2021)

1934 - Mehmet Genç, Türk tarihçi

1936 - Manuel Benitez (El Cordobés), İspanyol boğa güreşçisi

1939 - Amos Oz, İsrailli yazar (ö. 2018)

1954 - Hayri İnönü, Türk siyasetçi

1956 - Ulrike Meyfarth, Alman bayan eski yüksek atlamacı

1964 - Muharrem İnce, Türk öğretmen ve siyasetçi

1964 - Rocco Siffredi, İtalyan film aktörü, yönetmeni ve yapımcısı

1966 - Ekrem Buğra Ekinci, Türk hukukçu ve akademisyen

1967 - Haydar Zorlu, Türk asıllı Alman oyuncu

1972 - Mike Dirnt, Amerikalı gitarist ve baterist

1974 - Andy Khachaturian, Ermeni asıllı Amerikalı besteci ve şarkıcı

1975 - Murat Arkın, Türk oyuncu

1981 - Derya Karadaş, Türk oyuncu

1983 - Brad Bufanda, Amerikalı oyuncu (ö. 2017)

1985 - Canan Dağdeviren, Türk fizik mühendisi

1985 - Fernandinho, Brezilyalı futbolcu

1987 - Cesc Fàbregas, İspanyol futbolcu

1989 - Burcu Biricik, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1997 - Bahar Şahin, Türk dizi ve sinema oyuncusu

ÖLÜMLER

1481 - Karamanlı Mehmet Paşa, II. Mehmed saltanatında 1477-1481 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı

1506 - Hüseyin Baykara, Timur İmparatorluğu Hükümdarı ve şair (d. 1438)

1519 - Lorenzo di Piero de' Medici, Floransa yöneticisi ve Urbino Dükü (d. 1492)

1734 - James Thornhill, İngiliz ressam (d. 1675)

1811 - Nikolay Kamenski, Rus general (d. 1776)

1903 - Gotse Delçev, Bulgar devrimci (d. 1872)

1912 - Nettie Stevens, Amerikalı genetikçi (d. 1861)

1924 - Edith Nesbit, İngiliz yazar ve şair (d. 1858)

1937 - Mehmed Selim Efendi, II. Abdülhamid'in en büyük oğlu (d. 1870)

1938 - Carl von Ossietzky, Alman yazar (d. 1889)

1945 - Nadir Mutluay, Türk müftü (İstiklâl Savaşı'nda Anadolu'da çıkan iç isyanları bastırmada ve işgale direnen Türk güçlerine silah temin etmede önemli hizmetleri olan) (d. 1879)

1945 - Fedor von Bock, Alman subay (d. 1880)

1955 - George Enescu, Romanyalı besteci (d. 1881)

1955 - Louis Charles Bréguet, Fransız pilot, uçak tasarımcısı ve sanayici. Air France'nin kurucusu (d. 1880)

1962 - Cécile Vogt-Mugnier, Fransız nörolog (d. 1875)

1966 - Wojciech Brydzinski, Polonyalı tiyatro, radyo ve sinema oyuncusu (d. 1877)

1972 - Edward Calvin Kendall, Amerikalı kimyager (d. 1886)

1979 - Tezer Taşkıran, Türk öğretmen, siyasetçi, yazar ve ilk kadın milletvekillerinden (d. 1907)

1980 - Josip Broz Tito, Yugoslavya Devlet Başkanı ve Mareşal (d. 1892)

1983 - Shuji Terayama, Japon senarist ve film yapımcısı (d. 1935)

1984 - Diana Dors, İngiliz aktris (d. 1931)

1984 - László Rásonyi, Macar Türkolog (d. 1899)

1985 - Fikri Sönmez (Terzi Fikri), Fatsa eski Belediye Başkanı (Fatsa Devrimci Yol davasından tutuklu olarak kaldığı Amasya Askerî Cezaevi'nde kalp krizi sonucu) (d. 1938)

1988 - Stanley William Hayter, Britanyalı ressam (d. 1901)

1991 - Muhammed Abdülvahab Mısırlı şarkıcısı ve bestecisi (d. 1900)

1997 - Esin Engin, Türk müzisyen (d. 1945)

2001 - Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotu (d. 1932)

2009 - Dom DeLuise, Amerikalı aktör, komedyen yapımcı ve yönetmen (d. 1933)

2010 - Brita Borg, İsveçli şarkıcı (d. 1916)

2010 - Denis Obua, Ugandalı eski millî futbolcu (d. 1947)

2011 - Bernard Stasi, Fransız siyasetçi, eski bakan (d. 1930)

2011 - Sada Thompson, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1927)

2012 - Edward Short, İngiliz siyasetçi, İşçi Partisi milletvekili, bakan (d. 1912)

2012 - Adam Yauch, Amerikalı hip hop şarkıcısı ve yönetmen (d. 1964)

2012 - Rashidi Yekini, Nijeryalı millî futbolcu (d. 1963)

2013 - Christian de Duve, Belçikalı sitolog ve biyokimyacı (d. 1917)

2014 - Elena Baltacha, Ukrayna asıllı İngiliz profesyonel tenisçi (d. 1983)

2015 - Ellen Albertini Dow, Amerikalı aktris (d. 1913)

2015 - Jivko Gospodinov, eski Bulgar millî futbolcu (d. 1957)

2015 - Joshua Ozersky, Amerikalı yemek uzmanı, yazar ve şef (d. 1967)

2016 - Jean-Baptiste Bagaza, Burundili asker ve siyasetçi (d. 1946)

2016 - Gültekin Çeki, Türk söz yazarı ve besteci (d. 1927)

2016 - Ángel de Andrés López, İspanyol aktör (d. 1951)

2017 - Victor Lanoux, Fransız oyuncu (d. 1936)

2017 - Timo Mäkinen, Finlandiyalı otomobil yarışçısı (d. 1938)

2018 - Nasır Çeşm Azer, İranlı piyanist, besteci ve aranjör (d. 1950)

2018 - Renate Dorrestein, Hollandalı feminist, gazeteci ve yazar (d. 1954)

2018 - Catherine Godbold, Avustralyalı aktris (d. 1974)

2018 - André Le Dissez, Fransız erkek bisiklet yarışçısı (d. 1929)

2018 - Abi Ofarim, İsrailli müzisyen, şarkıcı ve dansçı (d. 1937)

2018 - Alexander Tschäppät, İsviçreli siyasetçi (d. 1952)

2019 - Rachel Held Evans, Amerikalı gazeteci, köşe ve blog yazarı (d. 1981)

2019 - Terje Moe Gustavsen, Norveçli siyasetçi ve bakan (d. 1954)

2019 - Prospero Nograles, Filipinli siyasetçi ve hukukçu (d. 1947)

2020 - Aldir Blanc, Brezilyalı gazeteci, şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen (d. 1946)

2020 - Necef Deryabenderi, İranlı yazar ve çevirmen (d. 1929)

2020 - Motoko Fujishiro Huthwaite, Güzel Sanatlar Amerikalı öğretmen (d. 1927)

2020 - Flávio Migliaccio, Brezilyalı aktör, film yönetmeni ve senarist (d. 1934)

2020 - Anna Mohr, İsveçli arkeolog (d. 1944)

2020 - Lorne Munroe Kanadalı-Amerikalı çellist (d. 1924)

2020 - Froilan Tenorio, Amerikalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1939)

2020 - Dragan Vucic, Makedon besteci, şarkıcı, bas gitarist, hayırsever ve TV sunucusu (d. 1955)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

1979 - Star Wars Günü

Fırtına: Çiçek Fırtınası

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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Şu an buradasınız: Tarihte bugün ne oldu? 4 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Mayıs'ta yaşananlar! - Haberler
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