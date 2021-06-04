Tarihte bugün ne oldu? 4 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Haziran'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 4 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 4 Haziran yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
4 Haziran tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 4 Haziran tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
• M.Ö. 781 - Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.
• 1783 - Montgolfier Kardeşler, sıcak hava balonlarını halka tanıttılar ve ilk uçuşu gerçekleştirdiler.
• 1844 - Almanya'da Silezya bölgesinde dokumacılar ayaklandı.
• 1876 - 30 Mayıs 1876 Darbesi ile tahttan indirilen Osmanlı Padişahı Abdülaziz, gözaltında bulundurulduğu Feriye Sarayları'nda bilekleri kesilmiş olarak ölü bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de, yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir.
• 1878 - Kıbrıs'ın idaresinin geçici olarak Birleşik Krallık'a bırakıldığı "Kıbrıs Antlaşması" imzalandı. 16 Ağustos 1960 tarihine kadar sürecek olan ve Britanya Kıbrısı olarak adlandırılan idare kuruldu.
• 1917 - Pulitzer Ödülleri ilk kez verilmeye başlandı.
• 1930 - Türk Tarih Kurumu'nun temelini oluşturan Türk Tarihi Tetkik Heyeti ilk toplantısını yaptı. Ekip, 16 kişiden oluşuyordu. Heyet Başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.
• 1932 - Türkiye'deki yabancıların kamu işlerinde çalışması yasaklandı.
• 1936 - Fransa'da seçimleri sol kazandı. Halk Cephesi ittifakının lideri sosyalist Léon Blum Başbakan oldu.
• 1937 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
• 1940 - II. Dünya Savaşı: Alman güçleri Paris'e girdi. Şehri, ancak 10 gün sonra (14 Haziran 1940) tam olarak kontrol altına alabileceklerdir.
• 1944 - II. Dünya Savaşı: Roma, Müttefikler'in eline geçti ve Mihver Devletleri'nin kaybettiği ilk başkent oldu.
• 1944 - II. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş gemileri, ticaret gemisi biçimine sokularak Boğazlar'dan geçiyordu. Birleşik Krallık bu durumu Türkiye nezdinde protesto etti.
• 1946 - Juan Peron, Arjantin Cumhurbaşkanı oldu.
• 1961 - ABD Başkanı John F. Kennedy ile SSCB Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.
• 1970 - "Altın Portakal" Sinema Ödülünü, baş rolünü Yılmaz Güney'in oynadığı Bir Çirkin Adam filmi kazandı.
• 1970 - Manisa'da aşırı sağcılar mini etekli kızlarla uzun saçlı ve favorili erkeklere saldırdı.
• 1972 - California Üniversitesi profesörlerinden siyah eylemci Angela Yvonne Davis, gizli örgüt kurmak, cinayet ve adam kaçırma suçlarından beraat etti. Jürinin bütün üyeleri beyazdı.
• 1973 - ATM'nin (Bankamatik) patenti alındı.
• 1973 - Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle Donanma'dan çıkarıldı.
• 1974 - Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.
• 1979 - 105 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Olayları sanığı 885 kişinin davası başladı.
• 1981 - Millî Güvenlik Konseyi'nin ölüm cezasını onayladığı sağ eylemci Cevat Karakaş idam edildi.
• 1986 - İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, Ramazan günü okula askılı elbiseyle geldiği gerekçesi ile, polis tarafından dövüldü.
• 1989 - Polonya'da ilk serbest seçimler yapıldı. Seçimleri Dayanışma Sendikası kazandı.
• 1989 - Tiananmen Meydanı Olayları: 15 Nisan'dan beri süregelen Pekin'deki Tiananmen Meydanı'ndaki rejim aleyhtarı göstericilere, Çin Halk Kurtuluş Ordusu müdahale etti. Çok sayıda gösterici katledildi, 7000'den fazla gösterici de yaralandı.
• 1990 - Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) resmen kuruldu.
• 1992 - III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.
• 1994 - İki heykeli, Türk örf ve adetlerine uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırtan Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, "böyle sanatın içine tükürürüm" dedi.
• 1994 - İslam toplumunda kadınların baskı altında olduğunu söyleyen Bangladeşli yazar Teslime Nesrin, radikal dinciler tarafından ölümle tehdit edildi.
• 1995 - 12 Eylül döneminde kapatılmış olan Adalet Partisi yeniden kuruldu.
• 1997 - Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekâtı'na katılan askerî bir helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkâri'de görevli sekiz subay, iki astsubay ve bir er öldü.
• 1998 - Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.
• 2001 - Gaffar Okkan suikastıyla ilgili olarak, Hizbullah mensubu biri kadın 10 kişi yakalandı.
• 2006 - Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda, sosyal demokrat Alan García zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine Devlet Başkanı oldu.
• 2009 - Rahşan Ecevit, kurucusu olduğu Demokratik Sol Parti'den istifa etti.
DOĞUMLAR
• 1738 - III. George, İngiltere Kralı (ö. 1820)
• 1753 - Johann Philipp Gabler, Alman protestan teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1826)
• 1821 - Apollon Maykov, Rus şair (ö. 1897)
• 1882 - John Bauer, İsveçli ressam (ö. 1918)
• 1915 - Azra Erhat, Türk yazar (ö. 1982)
• 1932 - John Drew Barrymore, Amerikalı aktör (ö. 2004)
• 1960 - Roland Ratzenberger, Avusturyalı F1 yarışçısı (ö. 1994)
• 1960 - Bradley Walsh, İngiliz oyuncu, komedyen, şarkıcı, televizyon sunucusu ve eski profesyonel futbolcudur
• 1961 - Ferenc Gyurcsány, Macar siyasetçi
• 1961 - Karin Konoval, Amerikalı oyuncudur
• 1962 - Lindsay Frost, Amerikalı oyuncudur
• 1962 - Ulisses Correia e Silva, Yeşil Burunlu siyasetçi
• 1963 - Björn Kjellman, İsveçli aktör ve şarkıcı
• 1964 - Seyfi Doğanay, Türk halk ve arabesk müzik sanatçısı (ö. 2015)
• 1964 - Gia Carides, Avustralyalı oyuncu
• 1964 - Jordan Mechner, Amerikalı bir video oyunu programlayıcısı
• 1966 - Cecilia Bartoli, İtalyan mezzo-soprano opera sanatçısı
• 1966 - Vladimir Voevodsky, bir Rus - Amerikalı matematikçiydi (ö. 2017)
• 1968 - Rachel Griffiths, Avustralyalı oyuncu
• 1968 - Behmen Gülbarnejad, İranlı paralimpik bisiklet yarışçısı (ö. 2016)
• 1968 - Faizon Love, Amerikalı aktör ve komedyen
• 1968 - Ian Taylor, İngiliz futbolcudur
• 1969 - Rob Huebel, Amerikalı aktör, komedyen ve yazardır
• 1969 - Alfredo Versace, İtalyan Briç millî takımının başlıca oyuncularından biridir
• 1970 - Devin the Dude, Amerikalı hip hop sanatçısı
• 1970 - Ekrem İmamoğlu, Türk iş adamı ve siyasetçi
• 1970 - Dave Pybus, İngiliz müzisyen
• 1971 - Joseph Kabila, Kongo DC'nin Cumhurbaşkanı
• 1971 - Noah Wyle, ABD'li aktör
• 1973 - Sonsee Neu, Alman oyuncudur
• 1974 - Murat Başaran, Türk şarkıcı
• 1974 - Janette Husárová, Slovak profesyonel tenisçi
• 1975 - Angelina Jolie, Amerikalı aktris
• 1975 - Russell Brand, İngiliz aktör, şarkıcı ve yazar
• 1976 - Aleksey Navalni, Rus avukat, aktivist ve siyasetçi
• 1976 - Tim Rozon, Kanadalı aktör ve model
• 1977 - Aslı Hünel, Türk sanat müziği sanatçısı
• 1977 - Alex Manninger, Avusturyalı kaleci
• 1978 - Ayşe Şule Bilgiç, Türk oyuncu ve senarist
• 1978 - Sulifou Faaloua, Amerikan Samoalı millî futbolcudur
• 1978 - Deniz Gamze Ergüven, Türk asıllı Fransız yönetmen ve senarist
• 1979 - Naohiro Takahara, Japon millî futbolcudur
• 1979 - Daniel Vickerman, Avustralyalı profesyonel rugby oyuncusudur (ö. 2017)
• 1980 - Pontus Farnerud, İsveçli millî futbolcudur
• 1980 - Tuğba Özerk, Türk şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı
• 1981 - Gary Taylor-Fletcher, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktördür
• 1981 - Mike Hall, Britanyalı bisiklet yarışçısı (ö. 2017)
• 1981 - T. J. Miller, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçıs
• 1981 - Giourkas Seitaridis, Yunan futbolcu
• 1982 - Matthew Gilks, İskoç millî futbolcudur
• 1982 - Abel Kirui, Kenyalı uzun mesafeci
• 1983 - David Cerrajería, İspanyol futbolcudur
• 1983 - Emmanuel Eboué, Fildişi Sahilli futbolcu (2011-2015 arası Galatasaray oyuncusu)
• 1983 - Koffi Ndri Romaric, Fildişi Sahillli millî futbolcudur
• 1983 - Serhat Teoman, Türk oyuncu
• 1984 - Henri Bedimo, Kamerunlu eski millî futbolcudur
• 1984 - Milko Bjelica, Sırp basketbolcu
• 1984 - Hernán Darío Pellerano, Arjantinli futbolcudur
• 1984 - Raphael Ragucci, Avusturyalı rapçi
• 1985 - Anna-Lena Groenefeld, Alman tenisçi
• 1985 - Evan Lysacek, Amerikalı buz patenci
• 1985 - Bar Refaeli, İsrailli top model
• 1985 - Lukas Podolski, Polonya asıllı Alman futbolcu
• 1985 - Yevgeniy Ustyugov, Rus biatlet
• 1986 - Franco Arizala, Kolombiyalı futbolcudur
• 1986 - Park Yoochun, Koreli şarkıcı, yazar, besteci ve oyuncu
• 1986 - Fahriye Evcen, Türk oyuncu
• 1987 - Kerem Bürsin, Türk oyuncu
• 1988 - Tjaronn Chery, Hollandalı futbolcudur
• 1988 - Ryota Nagaki, Japon futbolcudur
• 1988 - Lucas Pratto, Arjantinli futbolcu
• 1989 - Pawel Fajdek, Polonyalı atlet
• 1989 - Silviu Lung Jr., Rumen millî futbolcudur
• 1990 - Luciano Abecasis, Arjantinli futbolcudur
• 1990 - Reginaldo Faife, Mozambikli futbolcudur
• 1990 - Andrew Lawrence, Büyük Britanya'lı profesyonel Basketbol'cudur
• 1990 - Greg Monroe, Amerikalı profesyonel basketbolcu
• 1990 - Jess Moskaluke, Kanadalı country pop şarkıcısı
• 1990 - Evan Spiegel, Amerikalı internet girişimcisi
• 1991 - Lorenzo Insigne, İtalyan futbolcu
• 1992 - Dino Jelusic, Hırvat şarkıcı
• 1993 - Juan Iturbe, Paraguaylı futbolcu
• 1994 - Wilmer Azofeifa, Kosta Rikalı millî futbolcudur
• 1994 - Valentin Lavigne, Fransız futbolcudur
• 1994 - Tiaguinho, Brezilyalı eski futbolcudur (ö. 2016)
• 1995 - Jhon Murillo, Venezuelalı millî futbolcudur
• 1995 - Uygar Mert Zeybek, Türk futbolcudur
• 1996 - Maria Bakalova, Bulgar bir oyuncu
• 1996 - Dion Cools, Belçikalı futbolcudur
• 1999 - Kim So-Hyun, Güney Koreli oyuncu
• 1999 - Aryan Tari, Norveçli satranç büyükustasıdır
• 1999 - Fıratcan Üzüm, Türk futbolcudur
• 2001 - Takefusa Kubo, Japon millî futbolcudur
ÖLÜMLER
• 756 - Shomu, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 45. imparatorudur (d. 701)
• 822 - Saicho, Japon Budist keşiş (d. 767)
• 1039 - II. Konrad, Kutsal Roma İmparatoru (d.~ 990)
• 1086 - Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu (d. ?)
• 1135 - Huizong, Çin imparatoru (d. 1082)
• 1742 - Guido Grandi, İtalyan matematikçi (d. 1671)
• 1798 - Giacomo Casanova, İtalyan yazar (d. 1725)
• 1809 - Nikolaj Abraham Abildgaard, Danimarkalı ressam (d. 1743)
• 1830 - Antonio José de Sucre, Bolivya'nın ikinci devlet başkanı (d. 1795)
• 1838 - Anselme Gaëtan Desmarest, Fransız zoolog ve yazar (d. 1784)
• 1872 - Johan Rudolph Thorbecke, Hollandalı politikacı ve liberal devlet adamı (d. 1798)
• 1875 - Eduard Mörike, Alman şair (d. 1804)
• 1876 - Abdülaziz, Osmanlı'nın 32. Padişahı (d. 1830)
• 1931 - Şerif Hüseyin, Arap lider, Mekke Şerifi ve Hicaz Kralı (d. 1852)
• 1933 - Ahmet Haşim, Türk şair (d. 1884)
• 1941 - II. Wilhelm, Alman (Prusya) İmparatoru (d. 1859)
• 1946 - Sándor Simonyi-Semadam, Macar Başbakanı (d. 1864)
• 1949 - Maurice Blondel, Fransız düşünür (d. 1861)
• 1953 - Alwin Mittasch, Alman kimyager, bilim tarihçisi (d. 1869)
• 1961 - William Astbury, İngiliz fizikçi ve moleküler biyolog (d. 1898)
• 1968 - Dorothy Gish, Amerikalı sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1898)
• 1973 - Fikret Adil, Türk yazar, gazeteci ve çevirmen (d. 1901)
• 1979 - Randy Smith, Amerikalı eski profesyonel basketbolcuydu (d. 1948)
• 1989 - Dik Browne, Amerikalı karikatürist (Bastır Viking) (d. 1917)
• 1994 - Roberto Burle Marx, Brezilyalı peyzaj mimarı (d. 1909)
• 1994 - Massimo Troisi, İtalyan aktör (d. 1953)
• 1996 - Bob Flanagan, Amerikalı performans sanatçısı, komedyen, yazar, şair ve müzisyen (d. 1952)
• 2000 - Takashi Kano, Japon eski millî futbolcudur (d. 1920)
• 2001 - Dipendra Bir Bikram Şah, Nepal eski kralı
• 2008 - Agata Mróz-Olszewska, Polonyalı voleybolcu (d. 1982)
• 2009 - Şadan Kâmil, Türk film yönetmeni, senarist ve görüntü yönetmeni (d. 1917)
• 2010 - David Markson, Amerikalı yazar (d. 1927)
• 2010 - John Wooden, Eski bir Amerikalı basketbol oyuncusu (d. 1910)
• 2012 - Herbert Reed, Amerikalı şarkıcı ve müzisyen (d.1928)
• 2013 - Joey Covington, Amerikalı baterist ve müzisyen (d. 1945)
• 2014 - Walter Winkler, Bir Polonyalı futbolcudur (d. 1943)
• 2016 - Gil Bartosh, Eski Amerikan futbolcusu ve çalıştırıcısı (d. 1930)
• 2016 - Erich Linemayr, Avusturyalı emekli futbol hakemidir (d. 1933)
• 2016 - Carmen Pereira, Gine-Bissaulu siyasetçi (d. 1937)
• 2017 - Juan Goytisolo, İspanyol şair, deneme yazarı ve romancıdır (d. 1931)
• 2017 - David Nicholls, İngiliz at yarışçısı ve çalıştırıcı (d. 1956)
• 2017 - Roger Smith, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve senaristtir (d. 1932)
• 2018 - Georgann Johnson, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1926)
• 2018 - Canel Konvur, Türk voleybolcu ve atlet (d. 1939)
• 2018 - C.M. Newton, Amerikalı eski basketbol oyuncusu ve antrenördür (d. 1930)
• 2019 - Keith Birdsong, Amerikalı ressam ve grafik sanatçısı (d. 1954)
• 2019 - Linda Collins-Smith, Amerikalı iş kadını ve siyasetçi (d. 1962)
• 2019 - Lennart Johansson, UEFA'nın 1990'dan 2007'ye kadarki isveç'li başkanıdır (d. 1929)
• 2019 - Nechama Rivlin, İsrail first ladysi ve akademisyendir (d. 1945)
• 2020 - Marcello Abbado, İtalyan besteci, akademisyen, orkestra şefi ve piyanist (d. 1926)
• 2020 - Fabiana Anastácio Nascimento, Brezilyalı gospel şarkıcısı (d. 1975)
• 2020 - Milena Benini, Hırvat bilimkurgu yazarı ve çevirmen (d. 1966)
• 2020 - Basu Chatterjee, Hint film yönetmeni ve senarist (d. 1930)
• 2020 - Rupert Neville Hine, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve albüm yapımcısı (d. 1947)
• 2020 - Dulce Nunes, Brezilyalı aktris ve şarkıcı-söz yazarı (d. 1929)
• 2020 - Pete Rademacher, bir Amerikan ağır siklet boksörüydü (d. 1928)
• 2020 - Antonio Rodríguez de las Heras, İspanyol tarihçi, profesör (d. 1947)
• 2020 - Bixente Serrano Izco, İspanyol tarihçi ve siyasetçi (d. 1948)