Emniyet Genel Müdürlüğü: "Şanlıurfa'da okula silahlı saldırı olayına ilişkin 16 şüpheli gözaltına alındı"
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, işlemlerin sürdüğünü duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "14.04.2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
