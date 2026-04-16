Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek

Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İsrail ve Lübnan liderlerinin 34 yıl sonra bir araya geleceğini belirterek yarın görüşeceklerini ifade etti.

  • İsrail ve Lübnan liderleri 34 yıl sonra ilk kez görüşecek.
  • İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişi hayatını kaybetti.
  • Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyon 162 binden fazla kişi yerinden edildi.

ABD arabuluculuğunda, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes görüşmeleri ve müzakere süreci 14 Nisan'da başlamıştı.

Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildiği ifade edilen görüşme, iki ülke arasında 30 yıl sonra ilk doğrudan temas olarak kayıtlara geçmişti.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: 34 YIL SONRA BİR İLK

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İsrail ve Lübnan liderlerinin yarın görüşeceğini belirten Trump, bu zirvenin 34 yıl sonra bir ilk olacağını vurguladı.

Trump paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ve Lübnan arasında biraz nefes alma alanı oluşturmaya çalışıyoruz. İki liderin görüşmesinin üzerinden çok uzun zaman geçti, yaklaşık 34 yıl. Yarın görüşecekler. Harika!"

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 89 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
