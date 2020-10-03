Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Ekim'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 3 Ekim tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 3 Ekim'de yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
3 Ekim tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 3 Ekim'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 3 Ekim tarihinde ne oldu.
OLAYLAR
MÖ 52 - Jül Sezar komutasındaki Roma ordusu Alesia Muharebesini kazanarak Galya'yı fethetti.
1605 - Sadrazam Sokolluzade Lala Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Estergon Kalesi'ni ikinci kez fethetti.
1716 - Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadaret kaymakamlığına getirildi.
1739 - Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı'nı sona erdiren ve Osmanlı'nın kârlı çıktığı son antlaşma olan Niş Antlaşması imzalandı.
1849 - Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Baltimore sokaklarında perişan bir vaziyette bulundu, hastaneye kaldırıldı.
1852 - Damad Mehmed Ali Paşa, Osmanlı sadrazamı oldu.
1912 - Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan, Osmanlı Devleti'nden 3 gün içinde Arnavutluk ve Makedonya'ya özerklik verilmesini istediler. Osmanlı, bu notayı reddedince 8 Ekimde I. Balkan Savaşı başladı.
1922 - Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasıyla sonuçlanan Mudanya Konferansı başladı.
1926 - Atatürk'ün ilk heykeli İstanbul Sarayburnu'na dikildi.
1929 - Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı ismini Yugoslavya Krallığı olarak değiştirdi.
1931 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete geçti.
1932 - Birleşik Krallık mandası Irak bağımsızlığını ilan etti.
1935 - İtalya, Etiyopya'yı işgal harekâtına başladı.
1947 - Türkiye, Uluslararası Üzüm, Üzüm Suyu ve Şarapçılık Kongresi'ne ilk kez ev sahipliği yaptı.
1952 - İngiltere ilk atom bombası denemesini Monte Bello adasında gerçekleştirerek dünyanın 3. nükleer gücü oldu.
1953 - Çanakkale açıklarında İsveç Bandıralı Naboland gemisiyle çarpışarak batan, 81 denizcinin öldüğü TCG Dumlupınar denizaltısı ile ilgili dava sonuçlandı: Naboland kaptanı 6 ay ağır hapse mahkûm edildi, Dumlupınar komutanı yüzbaşı Sabri Çelebioğlu beraat etti.
1965 - Küba lideri Fidel Castro, Che Guevara'nın emperyalizme karşı savaşmak için Küba'dan ayrıldığını açıkladı.
1966 - İstanbul'un Anadolu yakasındaki son tramvay hattı da kaldırıldı.
1967 - Kuzey Vietnam Amerika Birleşik Devletleri'nin barış görüşmeleri önerisini reddetti.
1971 - SSCB ile ABD arasında kısa adı SALT olan Stratejik Silahları Sınırlama Antlaşması imzalandı.
1973- 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol Lüleburgaz yakınlarında TPAO tarafından bulundu.
1981 - Belfast'ta, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) tutuklularının yaptığı açlık grevi bitti. Açlık grevi 7 ay sürmüş ve 10 IRA üyesi hayatını kaybetmişti.
1984 - Devrimci Yol davası sonucu idam cezasına çarptırılan Hıdır Aslan ve İlyas Has'ın cezaları TBMM'de onaylandı.
1990 - Doğu ve Batı Almanya birleşti.
1993 - Haydar Aliyev, Azerbaycan devlet başkanı seçildi.
1994 - II. Nükleer Karşıtı Kongre İstanbul'da toplandı.
2005 - Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakereleri başladı.
2006 - THY'nin Tiran - İstanbul seferini yapan Boeing 737-400 tipi tarifeli uçağı Hakan Ekinci adlı hava korsanı tarafından kaçırıldı.
2008 - PKK militanları Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde Aktütün karakoluna saldırdı.
2009 - Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye devlet başkanlarının imzaladığı Nahçıvan Anlaşması ile Türk Konseyi kuruldu.
2010 - Almanya, Versay Barış Antlaşması'nda kabul ettiği I. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş tazminatlarının son taksidini ödedi.
2012 - Suriye'den gelen top mermileri sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye, Suriye'yi vurdu.
2013 - Gambiya, İngiliz Milletler Topluluğu'ndan ayrıldığını açıkladı.
DOĞUMLAR
1889 - Carl von Ossietzky, Alman yazar (ö. 1938)
1895 - Sergey Yesenin, Rus şair (ö. 1925)
1897 - Louis Aragon, Fransız yazar (ö. 1982)
1898 - Leo McCarey, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında Oscar ödülü almayı başarmış beş kişiden biri olan Amerikalı film yönetmeni, yapımcısı ve senarist (ö. 1969)
1900 - Thomas Wolfe, Amerikalı yazar (ö. 1938)
1901 - Hilmi Ziya Ülken, Türk felsefeci ve sosyolog (ö. 1974)
1903 - Tekin Arıburun, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1993)
1931 - Samim Emek, Türk futbolcu ve teknik direktör
1941 - Chubby Checker, Amerikalı şarkıcı
1943 - Baki İlkin, Türk diplomat
1944 - Celile Toyon, Türk oyuncu
1954 - Haluk Koç, Türk hekim ve siyasetçi
1954 - Stevie Ray Vaughan, Amerikalı gitarist (ö. 1990)
1955 - Buket Uzuner, Türk öykücü, romancı ve gezi yazarı
1964 - Clive Owen, İngiliz oyuncu
1967 - Erman Ilıcak, Türk iş adamı
1969 - Gwen Stefani, Amerikalı şarkıcı
1970 - Selahaddin Menteş, Türk hukukçu ve hakim
1970 - Zeynep Casalini, Türk-İtalyan ses sanatçısı
1972 - Kevin Scott Richardson, Backstreet Boys grubu eski üyesi
1973 - Lena Headey, İngiliz sinema oyuncusu
1973 - Neve Campbell, Amerikalı oyuncu
1973 - Uğur Dağdelen, Türk futbolcu (ö. 2015)
1978 - Claudio Pizarro, Perulu futbolcu
1978 - Gerald Asamoah, Alman futbolcu
1979 - Efe Yılmaz, maNga adlı Türk rock müzik grubun DJ'i
1981 - Zlatan Ibrahimovic, İsveçli futbolcu
1981 - Andreas Isaksson, İsveçli futbolcu
1984 - Ashlee Simpson, Amerikalı şarkıcı
ÖLÜMLER
1649 - Giovanni Diodati, Cenevreli Protestan ilâhiyatçı (d. 1575)
1685 - Juan Carreño de Miranda, İspanyol ressam (d. 1614)
1838 - Kara Şahin, Illinois ve Mississippi bölgelerinde ABD'ye direnen Kızılderili şefi (d. 1767)
1896 - William Morris, İngiliz şair, desinatör, roman ve sanat yazarı, ressam (d. 1834)
1929 - Gustav Stresemann, Nobel Barış Ödülü sahibi, Alman Weimar Cumhuriyeti şansölyesi (d. 1878)
1963 - Refet Bele, Türk asker ve siyasetçi (d. 1881)
1967 - Woody Guthrie, Amerikalı folk müzik şarkıcısı (d. 1912)
1969 - Skip James, Amerikalı Delta blues şarkıcısı, gitaristi, piyanisti ve şarkı sözü yazarı (d. 1902)
1979 - Nicos Poulantzas, Yunan-Fransız sosyolog ve felsefeci (d. 1936)
1987 - Jean Anouilh, Fransız oyun yazarı (d. 1910)
1993 - Mahmut Şerafettin Dikerdem, Türk diplomat ve yazar (d. 1916)
1998 - Roddy McDowall, İngiliz oyuncu (d. 1928)
1999 - Akio Morita, Sony'nin kurucusu (d. 1921)
2004 - Atalay Yörükoğlu, Prof. Dr., çocuk psikolojisi uzmanı
2004 - Janet Leigh, Amerikalı oyuncu (d. 1927)
2005 - Francesco Scoglio, İtalyan teknik direktör (d. 1941)
2005 - Nurettin Ersin, 18. Genelkurmay Başkanı (d. 1918)
2014 - Behcet Nacar, Türk sinema oyuncusu (d. 1934)
2017 - Celal Talabani, Iraklı Kürt siyasetçi ve Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı (d. 1933)
2018 - Leon Lederman, Amerikalı fizikçi (d. 1922)
2018 - Yıldırım Öcek, Türk oyuncu (d. 1952)
2019 - Diogo Freitas do Amaral, Portekizin eski başbakanı (d. 1941)