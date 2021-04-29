Tarihte bugün ne oldu? 29 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 29 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 29 Nisan yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
29 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 29 Nisan tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
• 1903 - Alberta, Kanada'da meydana gelen toprak kaymasında 70 kişi öldü.
• 1916 - Kut'ül Ammare Kuşatmasında, Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu, Irak cephesinde Kut'ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı.
• 1920 - TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu onayladı.
• 1939 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak, 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.
• 1945 - İtalya'daki Alman birlikleri teslim oldu.
• 1945 - Adolf Hitler, Eva Braun ile Berlin'de evlendi ve Amiral Karl Dönitz'i veliahtı tayin etti.
• 1945 - Sovyet tankları Berlin'e girdi.
• 1945 - Dachau Toplama Kampında tutulanlar, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı.
• 1949 - Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertegin'in yargılanmasına başlandı.
• 1951 - Helsinki'de serbest stil kategorisinde ilk defa düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türk Millî Takımı kazandı.
• 1955 - Güney Vietnam'da iç savaş başladı.
• 1959 - CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Ege illerini kapsayan yurt gezisine çıktı. Ankara Garında ve Eskişehir Tren İstasyonunda halkın muhalefet lideriyle görüşmesi ve gösteri yapması polis tarafından engellendi.
• 1959 - İzmir Toplu Basın Mahkemesi, Demokrat İzmir gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şeref Bakşık'ı usulsüz tekzipten 14 gün hapse mahkûm etti. İstanbul Toplu Basın Mahkemesi de, Havadis gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hamdi Tezkan'a, aynı suçtan 12 gün hapis cezası verdi.
• 1960 - Ankara ve İstanbul'da üniversiteler 1 ay süreyle kapatıldı. İstanbul Üniversitesi'nde gösterilere polisin silahlı müdahalesinde önceki gün bir öğrenci ölmüş, ayrıca sıkıyönetim ilan edilmişti.
• 1964 - Parlamento Muhabirleri Derneği kuruldu.
• 1968 - Hair Müzikali, Broadway'de perdelerini açtı.
• 1969 - Arsa Ofisi Kanunu TBMMde kabul edildi ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kuruldu. (15 Aralık 2004 tarihinde kaldırıldı)
• 1971 - Çetin Altan ve İlhan Selçuk 9 Mart 1971 darbe teşebbüsü ile ilgili olarak sorgulanmak üzere gözaltına alındılar.
• 1972 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Hükümeti kurma görevini eski Başbakanlardan Suat Hayri Ürgüplü'ye verdi.
• 1979 - Süleyman Demirel, Türkiye Muhtarlar Federasyonu'nun 5. Genel Kurulu'nda "Türkiye Muhtarbaşı" seçildi.
• 1980 - 1 Mayıs'ın yasaklandığı il sayısı 30'a yükseldi.
• 1981 - Ankara Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve 219 sanık hakkında idam istemiyle dava açtı.
• 1983 - Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı tebligatına göre, 12 Eylül askeri darbesinden sonra 242'si 10 yıl, 481'i 5 yıl olmak üzere toplam 723 kişi siyaset yasağı kapsamına alındı.
• 1991 - Bangladeş'te meydana gelen kasırga, en az 138.000 kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu.
• 1992 - Los Angeles'ta çıkan halk ayaklanmasında, üç gün içinde 54 kişi öldü ve yüzlerce bina tahrip edildi.
• 2004 - Oldsmobile, son otomobilini üretti. Şirket, tam 107 yıldır otomobil üretimi yapıyordu.
• 2005 - Suriye, 29 yıl süren işgalin ardından Lübnan'dan tamamen çekildi.
• 2007 - İstanbul'da Çağlayan Mitingi düzenlendi.
• 2011 - Birleşik Krallık'ta Galler Prensi William, Kate Middleton ile evlendi.
• 2017 - Türkiye'de Vikipedi'ye erişim engellendi.
DOĞUMLAR
• 1785 - Karl Drais, Alman mucit (ö. 1851)
• 1818 - II. Aleksandr, Rus Çarı (ö. 1881)
• 1854 - Henri Poincaré, Fransız matematikçi (ö. 1912)
• 1863 - William Randolph Hearst, Amerikalı gazete yayımcısı ve siyasetçi (ö. 1961)
• 1880 - Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı (ö. 1943)
• 1892 - Müfide Ferit Tek, Türk romancı (ö. 1971)
• 1893 - Harold Clayton Urey, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1981)
• 1899 - Duke Ellington, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 1974)
• 1901 - Hirohito, Japonya'nın 124. İmparatoru (ö. 1989)
• 1906 - Eugène Ehrhart, Fransız matematikçi (ö. 2000)
• 1907 - Fred Zinnemann, Avusturya asıllı Amerikalı film yönetmeni (ö. 1997)
• 1943 - İlker Başbuğ, Türk orgeneral ve 26. Genelkurmay Başkanı
• 1954 - Jerry Seinfeld, Amerikalı komedyen
• 1957 - Daniel Day-Lewis, İngiliz oyuncu
• 1958 - Michelle Pfeiffer, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1963 - Aykut Gürel, Türk besteci ve müzisyen
• 1969 - İzel Çeliköz, Türk pop müziği şarkıcısı
• 1970 - Andre Agassi, Amerikalı tenisçi
• 1970 - China Forbes, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı en çok solistliğini yaptığı grubu Pink Martini ile bilinir
• 1970 - Uma Thurman, Amerikalı sinema oyuncusu
• 1975 - Ziynet Sali, Kıbrıs Türkü müzisyen
• 1976 - Taner Gülleri, Türk futbolcu
• 1982 - Cengiz Coşkun, Türk model ve oyuncu
• 1983 - Semih Şentürk, Türk futbolcu
• 1987 - Sara Errani, İtalyan tenisçi
ÖLÜMLER
• 1380 - Siena'lı Katerina, Dominikan Tarikatı'nda çalışan ama rahibe olmayan bir üyesi ve mistiktir (d. 1347)
• 1688 - Friedrich Wilhelm, Brandenburg elektörü ve Prusya Dükü (d. 1620)
• 1771 - Francesco Bartolomeo Rastrelli, İtalyan kökenli Rus mimar (d. 1700)
• 1870 - Juan Crisóstomo Falcón, Venezuela devlet başkanı (d. 1820)
• 1924 - Ernest Fox Nichols, Amerikalı eğitimci ve fizikçi (d. 1869)
• 1947 - Irving Fisher, Amerikalı ekonomist (d. 1867)
• 1951 - Ludwig Wittgenstein, Avusturya kökenli İngiliz filozof (d. 1889)
• 1951 - Osman Batur, Kazak direniş lideri (Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için Çinlilere karşı mücadele veren halk kahramanı) (d. 1899)
• 1954 - Zekai Apaydın, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1884)
• 1956 - Wilhelm Ritter von Leeb, Alman mareşal (d. 1876)
• 1967 - Anthony Mann, Amerikalı film yönetmeni ve aktör (d. 1906)
• 1979 - Muhsin Ertuğrul, Türk yönetmen, oyuncu ve yapımcı (d. 1892)
• 1980 - Alfred Hitchcock, İngiliz sinema yönetmeni (d. 1899)
• 1988 - Leman Cevat Tomsu, Türk mimar ve akademisyen (Türkiye'nin ilk kadın mimarı) (d. 1913)
• 1992 - Burhan Uygur, Türk ressam (d. 1940)
• 2006 - John Kenneth Galbraith, Kanada kökenli Amerikalı ekonomist (d. 1908)
• 2008 - Albert Hofmann, İsviçreli bilim insanı (LSD'yi sentezleyen ilk kişi) (d. 1906)
• 2009 - Sedat Balkanlı, Türk futbolcu (d. 1965)
• 2010 - Avigdor Arikha, İsrailli-Fransız ressam, baskı sanatçısı ve sanat tarihçisidir (d.1929)
• 2012 - Şükrü Ganem, Libyalı siyasetçi (d. 1942)
• 2013 - Parekura Horomia, Yeni Zelandalı siyasetçidir (d. 1950)
• 2014 - Iveta Bartošová, Çek şarkıcı (d. 1966)
• 2014 - Bob Hoskins, İngiliz aktör (d. 1942)
• 2014 - Tahir Şeybi, Tunuslu eski millî futbolcudur (d. 1946)
• 2014 - Gailene Stock, Avustralya-İngiliz balerin ve bale eğitmeni (d. 1946)
• 2016 - Alyson Bailes, İngiliz kadın diplomat, politika uzmanı, akademisyen ve dilbilimci (d. 1949)
• 2016 - Renato C. Corona, Filipinli yüksek mahkeme başkanlığı yapmış üst düzey hukukçudur (d. 1948)
• 2016 - Jok Church, Amerikalı animatör ve çizgi film yapımcısı (d. 1949)
• 2016 - Chen Zhongshi, Çinli şair ve yazar (d. 1942)
• 2018 - Rose Laurens, Fransız kadın şarkıcı ve söz yazarıdır (d. 1953)
• 2018 - Michael Martin, Britanyalı İşçi Partili siyasetçidir (d. 1945)
• 2018 - Özden Örnek, Türk asker ve Deniz Kuvvetleri'nin 20. Komutanı (d. 1943)
• 2018 - Lester James Peries, Sri Lankalı film yönetmeni, senarist ve film yapımcısıdır (d. 1919)
• 2018 - Luis García Meza Tejada, Eski bir Bolivya diktatörü (d. 1929)
• 2019 - Carlo Maria Abate, İtalyan otomobil yarışçısı (d. 1932)
• 2019 - Dilber Ay, Türk şarkıcı, söz yazarı ve sunucu (d. 1956)
• 2019 - Eldon A. Bargewell, Tümgeneral rütbesindeki Amerikalı eski üst düzey askerdir (d. 1947)
• 2019 - Gino Marchetti, Amerikan futbolcusu (d. 1926)
• 2019 - John Llewellyn Moxey, Arjantin doğumlu İngiliz film ve televizyon yönetmeni (d. 1925)
• 2019 - Leslie Allan Murray, Avustralyalı şair, tarihçi, romancı, egitimci ve eleştirmen (d. 1938)
• 2019 - Josef Šural, Profesyonel Çek futbolcuydu (d. 1990)
• 2019 - Ellen Tauscher, Amerikalı siyasetçi ve diplomat (d. 1951)
• 2020 - Philippe Breton, Fransız Roma Katolik piskopos (d. 1936)
• 2020 - Germano Celant, İtalyan sanat tarihçisi (d. 1940)
• 2020 - Lenora Garfinkel, Amerikalı mimar (d. 1930)
• 2020 - Denis Goldberg, Güney Afrikalı insan hakları aktivisti ve siyasetçidir (d. 1933)
• 2020 - Yahya Hassan, Filistin kökenli Danimarkalı şair ve aktivist (d. 1995)
• 2020 - İrrfan Khan, Hint aktörü (d. 1967)
• 2020 - Martin Lovett, İngiliz çellist (d. 1927)
• 2020 - Dick Lucas, Amerikan futbolcusu (d. 1934)
• 2020 - Noel Walsh, İrlandalı futbolcu (d. 1935)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
• Dünya Dans Günü
• Dünya Dilek Günü