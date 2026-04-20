Keskin Belediye Başkanı Cönger, 'rüşvet' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

KIRIKKALE'de 'rüşvet' suçlamasıyla haklarında dava açılan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve bir müteahhidin yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında rüşvet iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bugün ilk duruşma, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Sanık M.Y., Belediye Başkanı Cönger ile 2024 yılında öldürülen Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen aracılığıyla tanıştığını belirtti. Keskin Belediyesi'nden Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden bir ihale aldığını söyleyen M.Y., doğrudan temin yoluyla kaç ihale aldığını hatırlamadığını belirterek, usulsüz ihale almadığını savundu.

'TEK KUSURUM PARAYI MÜTEAHHİTTEN ALMAK'

M.Y., Ekmel Cönger'e gönderdiği parayla ilgili ise "Bir gün Başkan Hilmi Şen ile görüştüm ve kendisi 'Daire aldım, ödemede sıkıntım var' dedi. Benden borç istedi ve 'Ben kredi çeker sana öderim' dedi. Ben de 'Tamam ama bir anda ödeme yapamam' dedim. Ekmel Cönger'e gönderdiğim paralar, Hilmi Şen'in kendisine olan borcudur" iddiasında bulundu. Sanık M.Y., Cönger'e gönderdiği paraların birçoğunun ihale ödemelerinin yapıldığı tarihlerden hemen sonrasına denk gelmesine ilişkin de kendisini "Tesadüftür" diyerek savundu.

Belediye Başkanı Ekmel Cönger de M.Y.'yi belediye başkanı olduktan sonra, Hilmi Şen'i ise uzun süredir tanıdığını belirterek, "Ticari hayatımda disiplinli çalışan birisiyim. Şen, ev için biriyle pazarlık yapmıştı, ben de oradaydım. Ç.Y.'den ev alan Hilmi Şen'e kefil oldum ve teminat için çek kestim. Daha sonra Ç.Y., çeki istemeyip havale yapmamı isteyince Hilmi Şen'in adına 2 milyon lirayı gönderdim, dekontu da mevcuttur. Daha sonra Hilmi Şen'in oğlu borcun bir kısmını bankadan, bir kısmını da elden teslim etti. Kalan 1 milyon 203 bin lirasını da parça parça müteahhit M.Y. gönderdi. Tek kusurum kefil olmak ve parayı da M.Y.'den almak" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının Sayıştay raporlarında M.Y.'ye usulsüz ihaleler verildiği iddialarını sorması üzerine Cönger, "Usulsüz hiçbir iş yapmadım, yapmam da. İddianamede 39 ihale yapıldığı belirtiliyor. Onun haricinde ben bilmem, tek tek takip etme ihtimalim de yok" dedi. Tanık beyanları ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı