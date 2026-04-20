Haberler

Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını

Derbiyi 90+3'te kazanan Mourinho yine yaptı yapacağını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Benfica, Sporting'i Rafa Silva'nın 90+3'te attığı golle 2-1 yendi. Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, mücadelenin son düdüğünün ardından kameralara dönerek giydiği giysinin göğsündeki kendisine özel logoyu gösterip ardından parmağıyla kafasını işaret etti.

Portekiz Ligi’nin 30. haftasındaki Lizbon derbisinde Benfica, Sporting'i Jose Alvalade Stadyumu’nda 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi. Mücadeleye dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun sergilediği tavırlar damga vurdu. 

BENFICA UMUTLARINI UZATMALARDA SÜRDÜRDÜ

Nefes kesen maçın son anlarına kadar heyecan bir an olsun dinmedi. Mourinho yönetimindeki Benfica, uzatma dakikalarında Rafa Silva’nın ayağından bulduğu kritik golle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu galibiyet şampiyonluk yolunda umutların sürmesine neden olurken, asıl olay maçın bitiş düdüğüyle yaşandı.

MOURINHO'DAN KAMERALARA OLAY HAREKET

Sıra dışı kutlamaları ve kendine has tarzıyla tanınan "The Special One", galibiyet sevincini yine kendine özgü bir şovla taçlandırdı. Kameralara dönen tecrübeli teknik adam, önce giysisinin göğsündeki kendisine özel logoyu işaret etti, ardından parmağıyla kafasını göstererek "akıl oyunlarına" vurgu yapan o meşhur hareketini sergiledi.

.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

