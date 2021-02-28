Tarihte bugün ne oldu? 28 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Şubat'ta yaşananlar!

Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 28 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!

28 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1855 - 1855 Bursa Depremi meydana geldi.

1870 - Osmanlı padişahı Abdülaziz "Bulgar Eksarhanesinin" (Rumlardan bağımsız Bulgar Ortodoks Kilisesi) kurulmasına izin verdi.

1902 - Gürcistan'ın başkenti Batum'da bulunan Rothschild fabrikasında işten çıkartmalara karşı 400 işçinin katılımıyla bir grev yapıldı. Polis 32 işçiyi tutukladı. Grev öncesinde fabrikada kurulan grev komitesinin lideri Jozef Stalin'di.

1919 - Nasrullah Han'ın yerine tahta çıkan Amanullah Han, tahta çıkma töreninde yaptığı konuşmada Afganistan'ın bağımsızlığını ilan etti.

1921 - TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.

1922 - Mısır, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1935 - Wallace Carothers, naylonu keşfetti.

1939 - Sözlük yazımı tarihinin en ünlü hatalarından biri keşfedildi, Webster's New International Dictionary nin 2. Baskısında Dord adlı uydurma bir kelimenin yoğunluk karşılığıyla baskıya verildiği anlaşıldı.

1940 - İlk kez bir basketbol maçı ABD'de televizyondan naklen yayınlandı. Fordham ile Pittsburgh Üniversiteleri takımlarının Madison Square Garden'da yaptığı basketbol maçı, televizyondan yayımlanan ilk basketbol karşılaşması oldu.

1942 - II. Dünya Savaşı: Japon İmparatorluk Donanması ile Müttefik Deniz Kuvvetleri arasında, Java ve Sumatra adalarını ayıran Sunda Boğazı'nda, Sunda Boğazı Muharebesi gerçekleşti.

1942 - İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.

1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzaladı.

1953 - Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında, Balkan Paktı adıyla Dostluk ve İşbirliği Antlaşması, Ankara'da imzalandı.

1959 - Sivil Savunma Yasa Tasarısı 7126 kanun numarası ile yürürlüğe konuldu.

1947 - Tayvan'da halk ayaklanması büyük can kayıpları verilerek bastırıldı.

1949 - İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.

1967 - Anadol marka ilk Türk otomobili 26.800 liradan piyasaya sürüldü.

1975 - Londra'da metro kazası: 43 kişi öldü.

1977 - Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı.

1980 - Yurt dışında çalışan vatandaşlara dövizle askerlik yapma imkânı tanıyan yasa TBMM'de kabul edildi.

1983 - ABD'de M*A*S*H adlı televizyon dizisinin son bölümü yayınlandı. 106 ilâ 125 milyon kişinin izlediği tahmin edilen bu bölüm televizyon tarihinin en çok izlenilen dizi bölümü olma unvanını da kazanmış oldu.

1986 - İsveç başbakanı Olof Palme, bir suikast sonucu öldürüldü.

1994 - Kuzey Atlantik Antlaşması tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

1997 - Türkiye Millî Güvenlik Kurulu'nun 9 saat süren toplantısında 28 Şubat süreci olarak adlandırılan kararlar alındı. Bu kararlar, irticayı Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike olarak saptadı. MGK'da, Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanması kararı verildi.

1998 - Kosova Savaşı: Sırp güvenlik güçlerinin UÇK'ya karşı bastırma harekâtı başladı.

2001 - Ulusal Bank'a el konuldu.

2002 - Hindistan'ın Ahmedabad kentinde Hinduların ateşe verdiği, Müslümanlara ait evlerde 55 kişi öldü.

2003 - Ankara Bir Numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

2008 - Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Robert Gates Ankara'ya geldi ve Türkiye'nin Irak'a düzenlediği Güneş Operasyonu'yla ilgili olarak temaslarda bulundu.

2020 - Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine Suriye'nin hava saldırısında 33 Türk askeri öldü.

DOĞUMLAR

1533 - Michel de Montaigne, Fransız yazar ve düşünür (ö. 1592)

1573 - Elias Holl, Alman mimar (ö. 1646)

1683 - Rene Antoine Ferchault de Reaumur, Fransız bilim insanı (ö. 1757)

1792 - Johann Georg Hiedler, Adolf Hitler'in büyükbabası (ö 1857)

1833 - Alfred Graf von Schlieffen, Alman general (ö. 1913)

1886 - İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Türk eğitimci, yazar, hattat, siyasetçi ve Cumhuriyet döneminin ilk rektörü (ö. 1978)

1892 - Muhsin Ertuğrul, Türk tiyatro sanatçısı (ö. 1979)

1894 - Ben Hecht, Amerikalı yazar ve senarist (ö. 1964)

1898 - Zeki Rıza Sporel, Türk futbolcu, millî takımın ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu (ö. 1969)

1901 - Linus Pauling, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1994)

1903 - Vincente Minnelli, Amerikalı yönetmen ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1986)

1915 - Zero Mostel, Amerikalı aktör (ö. 1977)

1916 - Svend Asmussen, Danimarkalı caz müzisyeni (ö. 2017)

1923 - Charles Durning, Amerikalı sinema, sahne ve televizyon oyuncusu (ö. 2012)

1928 - Erol Taş, Türk sinema oyuncusu (ö. 1998)

1928 - Kuzgun Acar, Türk heykeltıraş (ö.1976)

1928 - Stanley Baker, Galli aktör ve film yapımcısı (ö. 1976)

1931 - Gönül Ülkü Özcan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1933 - Jennifer Kendal, İngiliz aktris (ö. 1984)

1942 - Brian Jones, İngiliz müzisyen (The Rolling Stones'un kurucu üyesi) (ö. 1969)

1946 - Robin Cook, Britanyalı politikacı (ö. 2005)

1947 - Deniz Gezmiş, Türk siyasi aktivist (ö.1972)

1953 - Paul Krugman, Amerikalı ekonomist ve yazar

1954 - Ümit Kayıhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)

1966 - Roman Kosecki, Polonyalı futbolcu

1966 - Philip Reeve, İngiliz yazar

1968 - Sibel Turnagöl, Türk sinema oyuncusu

1970 - Daniel Handler, Amerikalı yazar

1976 - Ali Larter, Amerikalı oyuncu ve model

1980 - Piotr Giza, Polonyalı futbolcu

1984 - Laura Asadauskaite, Litvan modern pentatlet

1985 - Jelena Jankovic, Sırp tenis oyuncusu

1987 - Yeliz Kuvancı, Türk dizi oyuncusu

1993 - Emmelie de Forest, Danimarkalı pop şarkıcısı ve 2013 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi

1996 - Lucas Boyé, Arjantinli futbolcu

ÖLÜMLER

1869 - Alphonse de Lamartine, Fransız yazar, şair ve politikacı (d. 1790)

1916 - Henry James, Amerikalı yazar (d. 1843)

1925 - Friedrich Ebert, Almanya'nın ilk cumhurbaşkanı (d. 1871)

1929 - Clemens von Pirquet, Avusturyalı doktor ve bilim adamı (d. 1874)

1941 - XIII. Alfonso, İspanya Kralı (d. 1886)

1958 - Osman Zeki Üngör, Türk besteci ve orkestra şefi, İstiklâl Marşı'nın bestecisi (d. 1880)

1963 - Racendra Prasad, Hindistan'ın ilk cumhurbaşkanı (d. 1884)

1985 - Mazhar Şevket İpşiroğlu, Türk sanat tarihçisi (d. 1908)

1986 - Olof Palme, İsveçli siyasetçi ve devlet adamı (d. 1927)

1986 - Orhan Apaydın, Türk hukukçu ve yazar, İstanbul Barosu eski başkanlarından (d. 1926)

1990 - Salim Başol, Türk hukukçu, Yassıada Yargılamalarını yapan Yüksek Adalet Divanı'nın başkanı (d. 1908)

2006 - Owen Chamberlain, Amerikalı fizikçi ve Nobel Ödülü sahibi (d. 1920)

2008 - Senih Orkan, Türk oyuncu (d. 1932)

2011 - Jane Russell, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1921)

2013 - Bruce Reynolds, İngiliz çete lideri (d. 1931)

2013 - Donald Arthur Glaser, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1926)

2015 - Yaşar Kemal, Türk romancı, senaryo ve öykü yazarı (d. 1923)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Sivil Savunma Günü

Trabzon'un Of ilçesinden Rusya ve Ermenistan birliklerinin çekilişi (1918)