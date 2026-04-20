Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi
ABD’nin Teksas eyaletinde bir hamburger restoranında kadınlar arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştüğü olayda masa ve sandalyeler devrildi, mekanda panik yaşandı. Diğer müşterilerin araya girmeye çalıştığı görülürken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.
ABD’nin Teksas eyaletinde bir hamburger restoranında kadınlar arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, restoran içinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Görüntülerde kadınların birbirine saldırdığı, mekandaki diğer müşterilerin ise araya girmeye çalıştığı görüldü.
MASALAR DEVİRİLDİ, PANİK YAŞANDI
Kavga sırasında masa ve sandalyelerin devrildiği, restoran içinde panik yaşandığı anlar dikkat çekti. Olay anında bazı müşterilerin hızla mekandan uzaklaştığı görüldü.
GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREYE GİRDİ
Olayın ardından bölgeye güvenlik ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ve taraflara ilişkin inceleme başlatıldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kavga anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar olaya ilişkin farklı yorumlarda bulundu.