Tarihte bugün ne oldu? 28 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mayıs'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 28 Mayıs tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mayıs yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
28 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Mayıs'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Mayıs tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde...
OLAYLAR
1812 - Osmanlı Devleti ile Rusya arasında Bükreş Antlaşması imzalandı ve 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı sona erdi.
1830 - ABD Başkanı Andrew Jackson, Amerikan Kızılderililerinin yurtlarından çıkarılmasına ve başka yerlere sürülmelerine olanak tanıyan Yerli İskân Yasası'nı imzaladı.
1862 - Sayıştay kuruldu.
1871 - Paris Komünü düştü.
1902 - Bilim adamı Thomas Edison pili buldu.
1913 - Osmanlı'da feminist örgüt sayılabilecek Teali-i Nisvan kuruldu.
1913 - Osmanlı feministleri kadın haklarını savunmak için Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti'ni kurdular.
1918 - Tiflis'te Azerbaycan Millî Şurası tarafından Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti ilan edildi.
1919 - Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.
1919 - İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Malta sürgünleri olarak adlandırılan bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.
1930 - İnşası 2 yıl süren, New York'un önemli sembollerinden olan Chrysler Binası resmen açıldı.
1933 - Nasyonal sosyalistler, Almanya Komünist Partisi'nin bütün mallarına el koydu.
1937 - Birleşik Krallık'ta Neville Chamberlain Başbakan oldu.
1937 - Volkswagen otomobil firması kuruldu.
1940 - Belçika ve Hollanda Nazilere teslim oldu.
1953 - Kore Savaşı'nda 28-29 Mayıs'ta meydana gelen çarpışmalarda, Türk Tugayı 155 şehit verdi.
1952 - Yunanistan'da kadınlara seçme hakkı verildi.
1954 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), en çok konuşulan diller arasına Türkçeyi de aldı.
1958 - Akis dergisi Yazı İşleri Müdürü Yusuf Ziya Ademhan 3 yıl, Başyazarı Metin Toker 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı; dergi de 3 ay kapatıldı.
1959 - ABD tarafından uzaya gönderilen iki maymun sağ olarak Dünya'ya döndü.
1960 - Millî Birlik Komitesi, Orgeneral Cemal Gürsel'e MBK Başkanlığı'nın yanı sıra, Başbakanlık, Millî Savunma Bakanlığı ve Başkomutanlık görevlerini de verdi. Orgeneral Gürsel, aynı gün asker ve sivil üyelerden oluşan Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Başbakan Adnan Menderes, Kütahya yolunda tutuklandı. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve yedi bakanın Silahlı Kuvvetler gözetiminde olduğu açıklandı.
1961 - Uluslararası Af Örgütü, Londra'da kuruldu.
1981 - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve Yürütme Kurulu Üyeleri, işçileri suça teşvik ve tahrik ettikleri gerekçesiyle İstanbul Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi'nde yargılanmaya başladılar.
1983 - Orhan Kemal Roman Ödülü'nü "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı romanıyla Orhan Pamuk aldı.
1984 - Bayrampaşa Cezaevi'nden dördü Devrimci Sol, biri Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) yöneticisi 5 kişi firar etti.
1987 - Batı Alman pilot Mathias Rust, küçük uçağıyla Sovyet hava koridorunu delerek Kızıl Meydan'a indi. Hava Kuvvetleri Başkomutanı Koldunov görevden alındı.
1992 - Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan Ümit Köprüsü hizmete girdi.
1999 - 57'nci Hükûmet kuruldu. MHP, DSP ve Anavatan Partisi'nden oluşan Koalisyon Hükümetinde, Başbakan Bülent Ecevit oldu.
1999 - Leonardo da Vinci'nin şaheseri Son Akşam Yemeği adlı tablo, 22 yıl süren restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle İtalya'nın Milano kentinde yeniden sergilenmeye başlandı.
2002 - NATO, Rusya'yı sınırlı ortak ilan etti.
2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, gençlerin imam hatip liselerine yönlenmelerinin özendirilmesi amaçlandığı gerekçesiyle "YÖK Kanunu" olarak bilinen "Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u kısmen TBMM'ye iade etti.
2013 - Taksim Gezi Parkı olayları başladı.
DOĞUMLAR
1524 - II. Selim, Osmanlı'nın 11. Padişahı (ö. 1574)
1660 - I. George, Hannover Elektörü ve İngiltere Kralı (ö. 1727)
1738 - Joseph-Ignace Guillotin, Fransız doktor (ö. 1814)
1740 - Jean-André Venel, İsviçreli doktor (ö. 1791)
1759 - William Pitt, Birleşik Krallık tarihinin en genç başbakanı (ö. 1806)
1779 - Thomas Moore, İrlandalı şair, yazar ve besteci (ö. 1852)
1789 - Bernhard Severin Ingemann, Danimarkalı roman yazarı ve şair (ö. 1862)
1807 - Louis Agassiz, Amerikalı zoolog, glasiyolog ve jeolog (ö. 1873)
1888 - Jim Thorpe, Amerikalı sporcu (ö. 1953)
1893 - Mina Witkojc, Alman yazar (ö. 1975)
1908 - Ian Fleming, İngiliz gazete yazarı ve romancı (James Bond karakterinin yaratıcısı) (ö. 1964)
1912 - Patrick White, Avustralyalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1990)
1921 - Heinz G. Konsalik, Alman romancı (ö. 1999)
1925 - Bülent Ecevit, Türk devlet adamı, gazeteci ve politikacı (ö. 2006)
1925 - Dietrich Fischer-Dieskau, Alman bariton, orkestra şefi ve II. Dünya Savaşı sonrası en önemli lied sanatçısı (ö. 2012)
1930 - Frank Drake, Amerikalı astronom ve astrofizikçi
1931 - Carroll Baker, Amerikalı oyuncu
1933 - Zelda Rubinstein, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)
1938 - Jerry West, Amerikan eski basketbolcusu
1940 - Maeve Binchy, İrlandalı gazeteci, kısa öykü yazarı ve romancı (ö. 2012)
1944 - Rudy Giuliani, Amerikalı siyasetçi ve hukukçu
1944 - Sondra Locke, Amerikalı oyuncu (ö. 2018)
1947 - Firengiz Alizade, Azerbaycanlı seçkin besteci
1947 - Zahi Hawass, Mısır arkeolojisi uzmanı, akademisyen, yazar ve araştırmacı
1954 - João Carlos de Oliveira, Brezilyalı atlet (ö. 1999)
1959 - Steve Strange, Galli pop şarkıcısı (ö. 2015)
1961 - Ömer Asan, Türk yazar, yapımcı ve yayıncı
1963 - Zemfira Meftahaddinova, Azeri atıcı
1964 - İskender Över, Türk şair, yazar ve eleştirmen (Küçük İskender mahlasıyla yazı yazan) (ö. 2019)
1964 - Phil Vassar, Amerikalı country müzik sanatçısı
1966 - Cemil Özeren, Türk müzisyen (ö. 2012)
1968 - Kylie Minogue, Avustralyalı şarkıcı
1971 - Isabelle Carré, Fransız oyuncu
1971 - Yekaterina Gordeyeva, Rus buz patencisi
1971 - Marco Rubio, Amerikalı politikacı ve ABD'nin Florida Eyaleti senatörü
1972 - Metin Arolat, Türk şarkıcı
1972 - Kate Ashfield, İngiliz aktris
1974 - Hans-Jörg Butt, Alman eski kaleci
1976 - Zaza Enden, Türk basketbolcu ve profesyonel güreşçi
1981 - Uğur İnceman, Türk futbolcu
1981 - Gábor Talmácsi, Macar motosiklet yarışçısı
1983 - Metin Akan, Türk futbolcu
1983 - Matthias Lehmann, Alman futbolcu
1985 - Colbie Caillat, Amerikalı pop şarkıcısı, müzisyen, söz yazarı ve gitarist
1985 - Carey Mulligan, İngiliz oyuncu
1985 - Sebastian Urzendowsky, Alman oyuncu
1986 - Sami Allagui, Alman asıllı Tunuslu millî futbolcu
1986 - Colby Lopez, Amerikalı profesyonel güreşçi
1988 - Ufo361, Türk-Alman rapçi ve söz yazarı
1990 - Kyle Walker, İngiliz millî futbolcu
1991 - Ji Dong-Won, Güney Koreli millî futbolcu
1991 - Alexandre Lacazette, Fransız millî futbolcu
1992 - Koichi Maeda, Japon futbolcu
1994 - Son Yeon-jae, Güney Koreli ritmik jimnastikçi
1999 - Cameron Boyce (ö. 2019)
2000 - Phil Foden, İngiliz futbolcu
ÖLÜMLER
1750 - Sakuramachi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 115. imparatoru (d. 1720)
1787 - Leopold Mozart, Avusturyalı besteci (Wolfgang Amadeus Mozart'in babası) (d. 1719)
1847 - William Herbert, İngiliz bitki bilimci, bitki ressamı, şair ve din adamı (d. 1778)
1849 - Anne Brontë, İngiliz yazar (d. 1820)
1915 - Yenovk Şahen, Ermeni aktör ve tiyatro oyuncusu (d. 1881)
1916 - Albert Lavignac, Fransız öğretmen, müzik teorisyeni ve besteci (d. 1846)
1937 - Alfred Adler, Avusturyalı psikiyatrist (d. 1870)
1952 - Sermet Muhtar Alus, Türk gazeteci, yazar ve karikatürist (d. 1887)
1963 - Ion Agârbiceanu, Rumen yazar (d. 1882)
1971 - Audie Murphy, Amerikalı aktör (d. 1924)
1972 - VIII. Edward, 20 Ocak 1936'dan, aynı yılın 11 Aralık'ında ki istifasına kadar Birleşik Krallık Kralı (d. 1894)
1978 - Orhan Peker, Türk ressam (d. 1927)
1983 - Çiğdem Talu, Türk şarkı sözü yazarı (d. 1939)
1984 - İbrahim Şevki Atasagun, Türk siyasetçi ve doktor (d. 1899)
1986 - Edip Cansever, Türk şair (d. 1928)
1990 - Taiichi Ohno, Japon endüstri mühendisi ve iş adamı (d. 1912)
2003 - Ilya Prigogine, Belçikalı kimyager, fizikçi ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1917)
2010 - Gary Coleman, Amerikalı oyuncu (d. 1968)
2013 - Viktor Kulikov, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1921)
2014 - Ertuğrul Işınbark, Türk illüzyonist ve sihirbaz (d. 1940)
2014 - Maya Angelou, Afroamerikan yazar, şair ve şarkıcı (d. 1928)
2014 - Malcolm Glazer, Amerikalı işletmeci (d. 1928)
2014 - Mandrake, Türk illüzyonist ve sihirbaz (d. 1940)
2015 - Reynaldo Rey, Amerikalı oyuncu, komedyen ve televizyon programcısı (d. 1940)
2016 - Giorgio Albertazzi, İtalyan oyuncu, şarkıcı, senarist ve film yönetmeni (d. 1923)
2016 - Bryce Dejean-Jones, Amerikalı basketbolcu (d. 1992)
2016 - David Cañada, İspanyol bisiklet yarışçısı (d. 1975)
2016 - Harambe, Goril (d. 1999)
2017 - John Noakes, İngiliz Tv ünlüsü, sunucu ve oyuncu (d. 1934)
2018 - Pippo Caruso, İtalyan besteci, aranjör ve orkestra şefi (d. 1935)
2018 - Neale Cooper, İskoç eski futbolcu ve antrenör (d. 1963)
2018 - Paulette Coquatrix, Fransız kadın moda tasarımcısı (d. 1916)
2018 - Serge Dassault, Fransız yönetici, iş adamı ve siyasetçi (d. 1925)
2018 - Semavi Eyice, Türk Bizantolog ve sanat tarihçisi (d. 1922)
2018 - Cornelia Frances, İngiltere doğumlu Avustralyalı oyuncu (d. 1941)
2018 - María Dolores Pradera, İspanyol kadın şarkıcı ve oyuncu (d. 1924)
2018 - Dick Quax, Hollanda doğumlu Yeni Zelandalı atlet ve siyasetçi (d. 1948)
2018 - Jens Skou, Danimarkalı kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1918)
2018 - Michel Stolker, Eski Hollandalı bisiklet yarışçısı (d. 1933)
2018 - Ola Ullsten, İsveçli politikacı ve diplomat (d. 1931)
2019 - Freddy Buache, İsviçreli gazeteci, film eleştirmeni ve tarihçi (d. 1924)
2019 - Carmine Caridi, Amerikalı oyuncu (d. 1934)
2020 - Gracia Barrios, Şilili ressam (d. 1927)
2020 - Guy Bedos, Fransız aktör, komedyen, senarist ve sahne sanatçısı (d. 1934)
2020 - Celine Fariala Mangaza, Kongolu engelli aktivisti (d. 1967)
2020 - Claude Goasguen, Fransız sağ siyasetçi (d.1945)
2020 - Robert M. Laughlin, Amerikalı antropolog, dilbilimci ve küratör (d. 1934)
2020 - Jaroslav Švach, Çek profesyonel futbolcu (d. 1973)
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